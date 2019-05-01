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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2785278627872788

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 114
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
28
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:34

  Frant написав:
  ЛАД написав:М-да...
Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.
Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".
Модераторы вас поддержат.


Скатертю дорога!
Нізабудєм, ніпростім!


Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 23:03

  komp написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.


Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!
Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".


Торгівельну війну почали ще за Кучми. Коли в 1996-му образилися, що Україна виграла контракт на поставку танків та відмовилися постачати танкові стволи з приказкою "пусть вместо пушек бревна поставят".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 23:05

  ЛАД написав:М-да...
Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.
Пошёл я отсюда.


На что только не пойдут, чтобы на субботник (зачеркнуто) неудобные вопросы не отвечать. :mrgreen:

И рекомендую пожаловаться Зе в фейсбук - он услышит и примет меры!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 23:11

Faceless
Указаны конкретные лица.
Это просто намёк, по-Вашему?

Не говоря уже о том, что даже просто намёки в госизмене -- это, по-Вашему, в допустимых рамках?
detroytred
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