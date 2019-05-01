Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:34
Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:03
Торгівельну війну почали ще за Кучми. Коли в 1996-му образилися, що Україна виграла контракт на поставку танків та відмовилися постачати танкові стволи з приказкою "пусть вместо пушек бревна поставят".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:11
Faceless
Указаны конкретные лица.
Это просто намёк, по-Вашему?
Не говоря уже о том, что даже просто намёки в госизмене -- это, по-Вашему, в допустимых рамках?
Есть разница между хи-хи-ха-ха с утрированиями в виде разгона зрады на поднятие и обсуждение какой-то проблемы (а проблем валом. Чай не в развитой стране живём и объективные рейтинги тому подтверждение) и даже просто намеками на связь с агрессором, к тому же за деньги.
Есть рамки..
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 тра, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:18
Frant
И можете привести многочисленные примеры моих жалоб на нещасливу долю?
Вместо этой своей лжи в форме обобщения.
Я Вам запросто приведу цитату, где я писал, что у меня всё гууд.
З.Ы. я так понимаю, что Вы *отошли* от цитаты с Вашей автономией в рфию?
Так я Вас пожалел. Чтобы не накалять. Вас попустило на время.
Могу и похлеще привести ещё несколько...
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:28
Звинувачувати владу і Порошенка конкретно у злочинних діях - на це ледам-зедам-детам-ємам не потрібно ні рішення суду ні ще якихось документів-їм достатньо власної думки...
Коли ж будівельник звинувачує ледів-зедів-тедів-єдів в зраді ( свідомій чи проплаченій) точно так само на підставі своєї думки - то в ледів-зедів-детів - образа і паніказ заявками про те що вони цю гілку покинуть...
В чому тоді відрізняється брехня від зеда про скорочення шкіл з заявкою що це веде до погіршення від брехні леда що в 1960 населення України відрізнялось він кількості населення в 2019 ? - від роботи на ворога по ворожим методичкам?
Тому
Під час бойових дій з агресором увигляді росії - всі заклики до повалення або дискредитації існуючої влади україни в різних інтерпритаціях ( від в совку було краще , до в Україні зле) модераторами українських сторінок повинні розглядатись під мікроскопом, в той час коли патріоти , або ті хто просто допомагають своїй державі - від тих самих модераторів повинні мати ширше поле для дій і більше варіантів для маневру в протистоянні з російською пропогандиською машиною....
Цим Український інформаційний простір повинен відрізнятись від російського
Якщо деякі внаслідок трухлявості чи проплаченості чи тупості- цього не розуміють , то все одно при цьому це їх не розуміння не повинно підтримуватись модераторами..
А якщо вони дійсно патріоти і хочуть добра своїй Державі і їх Держава це Україна - то вони повинні самостійно взяти на себе самообмеження по висловленні думок ,які можуть зашкодити їх Державі.
Якщо вони це візьмуть - цим підтвердять свою громадську позицію
Якщо й далі будуть проводити деструктивну діяльність - цим підтвердять що на їх позицію вплив мають інформаційні ресурси агресора.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:33
budivelnik
К чему эта демагогия. Особенно обобщения.
Приведите конкретное моё утверждение и покажите.
Как конкретно в каком конкретно преступлении я обвинял ПАПа.
Ключевое слово - преступлении.
Попробуйте осилить разницу...
З.Ы. *заклики до повалення иснуючоъ влади* -- ?!)))
Куда Вас понесло с домыслами..
Повалення
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 тра, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:40
Як тільки Ви покажете в чому конкретна вина Порошенка в справі висотомірів сина Гладковського - так відразу я почну шукати докази поконкретніше щодо вас
а поки ви використовуєте російські слогани -доти не ображайтесь що вас по мордасам будуть бити українськими.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:51
budivelnik
По мордасам меня
С потолка заговорив о каких-то российских и украинских слоганах
Я же ключевое слово для Вас специально выделил -преступлении.
Не осилили?))
Преступление, а не просто вина.
Просто вина (ответственность) - это из другой оперы.
К тому же сфера ответственности президента очень велика.
В той или иной степени он отвечает за многое.
См. обязанности, функции и клятву.
Впрочем, речь о преступлении.
Попробуйте всё-таки осилить-то.
Вместо демагогии.
Додано: Чет 02 тра, 2019 00:32
detroytred
Бросьте Вы.
"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость.
Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".
Упаси бог спорить с ограниченными людьми. Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных. Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.
Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.
Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.
Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.
Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.
Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.
А метать бисер перед свиньями ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 02 тра, 2019 01:28
Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.
Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.
Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботу
Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй, Sommer! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!
Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!
А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!
Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводить
Но реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая!
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