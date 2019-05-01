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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2785278627872788 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 114 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 28 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 114 Додано: Сер 01 тра, 2019 22:34 Frant написав: ЛАД написав: М-да...

Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.

Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".

Модераторы вас поддержат. М-да...Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".Модераторы вас поддержат.



Скатертю дорога!

Нізабудєм, ніпростім! Скатертю дорога!Нізабудєм, ніпростім!



Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует. Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7984 З нами з: 03.11.08 Подякував: 660 раз. Подякували: 1689 раз. Профіль 1 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:03 komp написав: Sommer написав: zРадио написав: В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.

В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.



Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!

Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".



Торгівельну війну почали ще за Кучми. Коли в 1996-му образилися, що Україна виграла контракт на поставку танків та відмовилися постачати танкові стволи з приказкою "пусть вместо пушек бревна поставят". Торгівельну війну почали ще за Кучми. Коли в 1996-му образилися, що Україна виграла контракт на поставку танків та відмовилися постачати танкові стволи з приказкою "пусть вместо пушек бревна поставят". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3892 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:11 Faceless

Указаны конкретные лица.

Это просто намёк, по-Вашему?



Не говоря уже о том, что даже просто намёки в госизмене -- это, по-Вашему, в допустимых рамках?



Есть разница между хи-хи-ха-ха с утрированиями в виде разгона зрады на поднятие и обсуждение какой-то проблемы (а проблем валом. Чай не в развитой стране живём и объективные рейтинги тому подтверждение) и даже просто намеками на связь с агрессором, к тому же за деньги.

Есть рамки.. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 тра, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:18 Frant

жалітись на свою нещасливу долю

И можете привести многочисленные примеры моих жалоб на нещасливу долю?

Вместо этой своей лжи в форме обобщения.



Я Вам запросто приведу цитату, где я писал, что у меня всё гууд.



З.Ы. я так понимаю, что Вы *отошли* от цитаты с Вашей автономией в рфию?

Так я Вас пожалел. Чтобы не накалять. Вас попустило на время.

Могу и похлеще привести ещё несколько... И можете привести многочисленные примеры моих жалоб на нещасливу долю?Вместо этой своей лжи в форме обобщения.Я Вам запросто приведу цитату, где я писал, что у меня всё гууд.З.Ы. я так понимаю, что Вы *отошли* от цитаты с Вашей автономией в рфию?Так я Вас пожалел. Чтобы не накалять. Вас попустило на время.Могу и похлеще привести ещё несколько... detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:28 detroytred написав: Faceless

Указаны конкретные лица.

Это просто намёк, по-Вашему?

Не говоря уже о том, что даже просто намёки в госизмене -- это, по-Вашему, в допустимых рамках? Указаны конкретные лица.Это просто намёк, по-Вашему?Не говоря уже о том, что даже просто намёки в госизмене -- это, по-Вашему, в допустимых рамках? Звинувачувати владу і Порошенка конкретно у злочинних діях - на це ледам-зедам-детам-ємам не потрібно ні рішення суду ні ще якихось документів-їм достатньо власної думки...

Коли ж будівельник звинувачує ледів-зедів-тедів-єдів в зраді ( свідомій чи проплаченій) точно так само на підставі своєї думки - то в ледів-зедів-детів - образа і паніказ заявками про те що вони цю гілку покинуть...



В чому тоді відрізняється брехня від зеда про скорочення шкіл з заявкою що це веде до погіршення від брехні леда що в 1960 населення України відрізнялось він кількості населення в 2019 ? - від роботи на ворога по ворожим методичкам?



Тому

Під час бойових дій з агресором увигляді росії - всі заклики до повалення або дискредитації існуючої влади україни в різних інтерпритаціях ( від в совку було краще , до в Україні зле) модераторами українських сторінок повинні розглядатись під мікроскопом, в той час коли патріоти , або ті хто просто допомагають своїй державі - від тих самих модераторів повинні мати ширше поле для дій і більше варіантів для маневру в протистоянні з російською пропогандиською машиною....

Цим Український інформаційний простір повинен відрізнятись від російського

Якщо деякі внаслідок трухлявості чи проплаченості чи тупості- цього не розуміють , то все одно при цьому це їх не розуміння не повинно підтримуватись модераторами..

А якщо вони дійсно патріоти і хочуть добра своїй Державі і їх Держава це Україна - то вони повинні самостійно взяти на себе самообмеження по висловленні думок ,які можуть зашкодити їх Державі.

Якщо вони це візьмуть - цим підтвердять свою громадську позицію

Якщо й далі будуть проводити деструктивну діяльність - цим підтвердять що на їх позицію вплив мають інформаційні ресурси агресора. Звинувачувати владу і Порошенка конкретно у злочинних діях - на це ледам-зедам-детам-ємам не потрібно ні рішення суду ні ще якихось документів-їм достатньо власної думки...Коли ж будівельник звинувачує ледів-зедів-тедів-єдів в зраді ( свідомій чи проплаченій) точно так само на підставі своєї думки - то в ледів-зедів-детів - образа і паніказ заявками про те що вони цю гілку покинуть...В чому тоді відрізняється брехня від зеда про скорочення шкіл з заявкою що це веде до погіршення від брехні леда що в 1960 населення України відрізнялось він кількості населення в 2019 ? - від роботи на ворога по ворожим методичкам?ТомуПід час бойових дій з агресором увигляді росії - всі заклики до повалення або дискредитації існуючої влади україни в різних інтерпритаціях ( від в совку було краще , до в Україні зле) модераторами українських сторінок повинні розглядатись під мікроскопом, в той час коли патріоти , або ті хто просто допомагають своїй державі - від тих самих модераторів повинні мати ширше поле для дій і більше варіантів для маневру в протистоянні з російською пропогандиською машиною....Цим Український інформаційний простір повинен відрізнятись від російськогоЯкщо деякі внаслідок трухлявості чи проплаченості чи тупості- цього не розуміють , то все одно при цьому це їх не розуміння не повинно підтримуватись модераторами..А якщо вони дійсно патріоти і хочуть добра своїй Державі і їх Держава це Україна - то вони повинні самостійно взяти на себе самообмеження по висловленні думок ,які можуть зашкодити їх Державі.Якщо вони це візьмуть - цим підтвердять свою громадську позиціюЯкщо й далі будуть проводити деструктивну діяльність - цим підтвердять що на їх позицію вплив мають інформаційні ресурси агресора. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20816 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:33 budivelnik

К чему эта демагогия. Особенно обобщения.



Приведите конкретное моё утверждение и покажите.

Как конкретно в каком конкретно преступлении я обвинял ПАПа.

Ключевое слово - преступлении.



Попробуйте осилить разницу...



З.Ы. *заклики до повалення иснуючоъ влади* -- ?!)))

Куда Вас понесло с домыслами..

Повалення К чему эта демагогия. Особенно обобщения.Приведите конкретное моё утверждение и покажите.Как конкретно в каком конкретно преступлении я обвинял ПАПа.Ключевое слово - преступлении.Попробуйте осилить разницу...З.Ы. *заклики до повалення иснуючоъ влади* -- ?!)))Куда Вас понесло с домыслами..Повалення Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 тра, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:40 detroytred написав: budivelnik

К чему эта демагогия. Особенно обобщения.

Приведите конкретное моё утверждение и покажите.

Как конкретно в каком конкретно преступлении я обвинял ПАПа.

Ключевое слово - преступлении.

Попробуйте осилить разницу... К чему эта демагогия. Особенно обобщения.Приведите конкретное моё утверждение и покажите.Как конкретно в каком конкретно преступлении я обвинял ПАПа.Ключевое слово - преступлении.Попробуйте осилить разницу... Як тільки Ви покажете в чому конкретна вина Порошенка в справі висотомірів сина Гладковського - так відразу я почну шукати докази поконкретніше щодо вас

а поки ви використовуєте російські слогани -доти не ображайтесь що вас по мордасам будуть бити українськими. Як тільки Ви покажете в чому конкретна вина Порошенка в справі висотомірів сина Гладковського - так відразу я почну шукати докази поконкретніше щодо васа поки ви використовуєте російські слогани -доти не ображайтесь що вас по мордасам будуть бити українськими. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20816 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:51 budivelnik

По мордасам меня

С потолка заговорив о каких-то российских и украинских слоганах



Я же ключевое слово для Вас специально выделил -преступлении.

Не осилили?))



Преступление, а не просто вина.

Просто вина (ответственность) - это из другой оперы.

К тому же сфера ответственности президента очень велика.

В той или иной степени он отвечает за многое.

См. обязанности, функции и клятву.



Впрочем, речь о преступлении.

Попробуйте всё-таки осилить-то.

Вместо демагогии. По мордасам меняС потолка заговорив о каких-то российских и украинских слоганахЯ же ключевое слово для Вас специально выделил -преступлении.Не осилили?))Преступление, а не просто вина.Просто вина (ответственность) - это из другой оперы.К тому же сфера ответственности президента очень велика.В той или иной степени он отвечает за многое.См. обязанности, функции и клятву.Впрочем, речь о преступлении.Попробуйте всё-таки осилить-то.Вместо демагогии. detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 00:32 detroytred

Бросьте Вы.

"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость.

Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".

Упаси бог спорить с ограниченными людьми. Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных. Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.

Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.

Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.

Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.

Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.

Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.

А метать бисер перед свиньями ...

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 01:28 komp написав: Sommer написав: zРадио написав: В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.

В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.



Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!

Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".

Чого тільки вата не вигадає! А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".Чого тільки вата не вигадає!



Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.



Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.



Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботу



Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй, Sommer! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!



Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!



https://worldtable.info/yekonomika/tabl ... -2016.html



А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!



Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводить



Но реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая! Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботуЧто касается торговых войн при Кучме - не сочиняй,! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводитьНо реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая! zРадио

Повідомлень: 2145 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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