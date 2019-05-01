Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет.
Чергова брехня і черговий розгін зради..... Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку.... таке собі замасковане капання на вуха... Після цього на ринг вийдуть дет і лед і почнуть обмусолювати зрадофільну пропозицію зеда під різними кутами.. Лед почне тягнути пісню про совок (ерефія це совок в мініатюрі , тому треба показати переваги совка) дет почне підспівувати про мілкі недоліки в керівництві.... І разом отримаємо ржавий цвях в голову тутешнього читача з слоганом тільки раССея, тільки вован....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ответ мой pesikotу удалили, видимо для баланса. Так что pesikot выбачай- "кина не будет"
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
В чому тоді відрізняється брехня від зеда про скорочення шкіл з заявкою що це веде до погіршення від брехні леда що в 1960 населення України відрізнялось він кількості населення в 2019 ? - від роботи на ворога по ворожим методичкам?
Поясняю, как ребёнку, не видящему разницу в элементарных вещах. Отличается Вашей интерпретацией мнения о динамике количества школ в Украине. Мнение zРадио вполне может быть ошибочным. На то и поднимаются вопросы-проблемы и идёт дискуссия. А вот, как уже лично Вы интерпретировали (до по ворожих методичкам) -- это уже Ваша личная демагогия в форме дикого утрирования и домысла.
Пример. Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу:
Оппозиция также требует моратория на закрытие школ, прежде всего, украиноязычных, которые «сейчас фактически под преследованием сегодняшнего режима».
При этом данное мнение Яценюка и оппозиции не интерпретируется, как *брехня* и *по ворожим методичкам*.
Поэтому я и удержался от данной дискуссии, потому что один критерий (количество школ) недостаточен, но дал ссылку на инфо с цифрами, потому что Василь стал контраргументировать открытием новых школ и без первоисточника, укоряя оппонента в неуказании этих самых источников.
З.Ы. Вам, как ребёнку, приходится разжевывать и указывать на явные ошибки. Особенно в интерпретации Заметьте, что своё любое утверждение я готов подтвердить цитатами и фактами. А не интерпретирую, як заманеться (с потолка).
Но так разжевывать ... может ведь и надо есть. Поэтому пользуйтесь случаем - внимайте.
zРадио написав:реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет.
Чергова брехня і черговий розгін зради..... Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку.... таке собі замасковане капання на вуха... Після цього на ринг вийдуть дет і лед і почнуть обмусолювати зрадофільну пропозицію зеда під різними кутами.. Лед почне тягнути пісню про совок (ерефія це совок в мініатюрі , тому треба показати переваги совка) дет почне підспівувати про мілкі недоліки в керівництві.... І разом отримаємо ржавий цвях в голову тутешнього читача з слоганом тільки раССея, тільки вован....
Интерпретация и *голимi домисли*. То есть демагогия чистой воды.
Нудно и тупо (с)
Потому что уровень знаний и умений логически мыслить не позволяет держаться в рамках.
detroytred написав:Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу:
На таких дрібницях ворожі агенти й паляться 1 Так як їм більш доступна інформація з їх табору - то вони її частіше й використовують Тому Янукович - ворог , і був засуджений українським судом за ворожі дії проти України. Таким чином приводити приклади як діяли вороги розвалюючи Україну і порівнювати їх з тими хто Україну будував - може тільки або дурень , або ворог 2 Станом на сьогодні до новообраного Президента Зеленського претензій не може бути по причині того що він ще взагалі нічого не зробив, а тому поливати брудом владу можуть тільки неадеквати або проплачені.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
detroytred написав:Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу:
На таких дрібницях ворожі агенти й паляться 1 Так як їм більш доступна інформація з їх табору - то вони її частіше й використовують Тому Янукович - ворог , і був засуджений українським судом за ворожі дії проти України. Таким чином приводити приклади як діяли вороги розвалюючи Україну і порівнювати їх з тими хто Україну будував - може тільки або дурень , або ворог 2 Станом на сьогодні до новообраного Президента Зеленського претензій не може бути по причині того що він ще взагалі нічого не зробив, а тому поливати брудом владу можуть тільки неадеквати або проплачені.
Причём тут Янукович-то? Претензии к президентам и т.п.? Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент)
Вы подменили предмет и опять ушли к домыслам о неадекватности, проплаченности. То есть начали генерить ... вместо конкретики и фактов.
baran написав:budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь
1 мені шкода тих 73 % проголосувавших за Зеленського , по тій причині , що Президент Зеленський буде робити те саме що робив Президент Порошенко. Варіації будуть різні - суть та сама 2 Я чітко розумію мотиви тих 25% які голосували за Зеленського точно так само як і тих 50% які голосували проти Порошенко ( а так як кандидатури дві то проти Порошенко= за Зеленського) 3 Вільне голосування за зеленського - це досягнення Порошенко , адже якби Порошенко був диктатором і маніпулятором який тримається всіма силами за владу(той самий янукович стріляв в народ) -то ні про які 73% за Зеленського не було б і мови 4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
baran написав:budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь
В десятку.
Я сначала считал, что он троллит, не замечая, что интерпретирует и домысливает один в один, как доблесные сталинские парни. Потом понял, что просто не способен осилить.
И смотрите, как он ушёл к иному предмету (Зеленскому))) Не осилит процент именно неудовлетворенных именно работой ПАПа. И использование ассоциации (за меня или пуйла). Опять ушёл в какую-то демагогию. Он реально не понимает свои действия.
detroytred написав:Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент)
1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школах а -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярик б - діти отримають якісніші знання в -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань 2 Приклад приведений вами не має а - кількості учнів у скорочених школах б - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...
Далі ми потрапляємо в поле припущень Якщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....
Тому Зрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей... А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69