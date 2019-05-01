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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2785278627872788> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 115 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 29 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 115 Додано: Чет 02 тра, 2019 08:28 Re: Політичні дискусії zРадио написав: реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Чергова брехня і черговий розгін зради.....

Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку....

таке собі замасковане капання на вуха...

Після цього на ринг вийдуть дет і лед і почнуть обмусолювати зрадофільну пропозицію зеда під різними кутами..

Лед почне тягнути пісню про совок (ерефія це совок в мініатюрі , тому треба показати переваги совка)

дет почне підспівувати про мілкі недоліки в керівництві....

І разом отримаємо ржавий цвях в голову тутешнього читача з слоганом

тільки раССея, тільки вован.... Чергова брехня і черговий розгін зради.....Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку....таке собі замасковане капання на вуха...Після цього на ринг вийдуть дет і лед і почнуть обмусолювати зрадофільну пропозицію зеда під різними кутами..Лед почне тягнути пісню про совок (ерефія це совок в мініатюрі , тому треба показати переваги совка)дет почне підспівувати про мілкі недоліки в керівництві....І разом отримаємо ржавий цвях в голову тутешнього читача з слоганомтільки раССея, тільки вован.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20820 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 08:37 Re: Політичні дискусії pesikotу удалили, видимо для баланса. Так что pesikot выбачай- "кина не будет" ответ мойу удалили, видимо для баланса. Так чтовыбачай- "кина не будет" "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5063 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 08:38 budivelnik писав:

В чому тоді відрізняється брехня від зеда про скорочення шкіл з заявкою що це веде до погіршення від брехні леда що в 1960 населення України відрізнялось він кількості населення в 2019 ? - від роботи на ворога по ворожим методичкам?



Поясняю, как ребёнку, не видящему разницу в элементарных вещах. Отличается Вашей интерпретацией мнения о динамике количества школ в Украине. Мнение zРадио вполне может быть ошибочным. На то и поднимаются вопросы-проблемы и идёт дискуссия.

А вот, как уже лично Вы интерпретировали (до по ворожих методичкам) -- это уже Ваша личная демагогия в форме дикого утрирования и домысла.



Пример.

Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу:

Оппозиция также требует моратория на закрытие школ, прежде всего, украиноязычных, которые «сейчас фактически под преследованием сегодняшнего режима».

http://archive.objectiv.tv/280212/67146.html

Требует моратория даже!

Уточнение о прежде всего украиноязычных никоим боком не отменяет факта требования моратория на закрытие любых школ. Лишь указывает на приоритет.





При этом данное мнение Яценюка и оппозиции не интерпретируется, как *брехня* и *по ворожим методичкам*.



Поэтому я и удержался от данной дискуссии, потому что один критерий (количество школ) недостаточен, но дал ссылку на инфо с цифрами, потому что Василь стал контраргументировать открытием новых школ и без первоисточника, укоряя оппонента в неуказании этих самых источников.



З.Ы. Вам, как ребёнку, приходится разжевывать и указывать на явные ошибки. Особенно в интерпретации

Заметьте, что своё любое утверждение я готов подтвердить цитатами и фактами.

А не интерпретирую, як заманеться (с потолка).



Но так разжевывать ... может ведь и надо есть.

Поэтому пользуйтесь случаем - внимайте. писав:Поясняю, как ребёнку, не видящему разницу в элементарных вещах. Отличается Вашей интерпретацией мнения о динамике количества школ в Украине. Мнение zРадио вполне может быть ошибочным. На то и поднимаются вопросы-проблемы и идёт дискуссия.А вот, как уже лично Вы интерпретировали (до по ворожих методичкам) -- это уже Ваша личная демагогия в форме дикого утрирования и домысла.Пример.Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу:Требует моратория даже!Уточнение о прежде всего украиноязычных никоим боком не отменяет факта требования моратория на закрытие любых школ. Лишь указывает на приоритет.При этом данное мнение Яценюка и оппозиции не интерпретируется, как *брехня* и *по ворожим методичкам*.Поэтому я и удержался от данной дискуссии, потому что один критерий (количество школ) недостаточен, но дал ссылку на инфо с цифрами, потому что Василь стал контраргументировать открытием новых школ и без первоисточника, укоряя оппонента в неуказании этих самых источников.З.Ы. Вам, как ребёнку, приходится разжевывать и указывать на явные ошибки. Особенно в интерпретацииЗаметьте, что своё любое утверждение я готов подтвердить цитатами и фактами.А не интерпретирую, як заманеться (с потолка).Но так разжевывать ... может ведь и надо есть.Поэтому пользуйтесь случаем - внимайте. detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 08:46 budivelnik написав: zРадио написав: реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Чергова брехня і черговий розгін зради.....

Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку....

таке собі замасковане капання на вуха...

Після цього на ринг вийдуть дет і лед і почнуть обмусолювати зрадофільну пропозицію зеда під різними кутами..

Лед почне тягнути пісню про совок (ерефія це совок в мініатюрі , тому треба показати переваги совка)

дет почне підспівувати про мілкі недоліки в керівництві....

І разом отримаємо ржавий цвях в голову тутешнього читача з слоганом

тільки раССея, тільки вован.... Чергова брехня і черговий розгін зради.....Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку....таке собі замасковане капання на вуха...Після цього на ринг вийдуть дет і лед і почнуть обмусолювати зрадофільну пропозицію зеда під різними кутами..Лед почне тягнути пісню про совок (ерефія це совок в мініатюрі , тому треба показати переваги совка)дет почне підспівувати про мілкі недоліки в керівництві....І разом отримаємо ржавий цвях в голову тутешнього читача з слоганомтільки раССея, тільки вован....

Интерпретация и *голимi домисли*.

То есть демагогия чистой воды.



Нудно и тупо (с)



Потому что уровень знаний и умений логически мыслить не позволяет держаться в рамках. Интерпретация и *голимi домисли*.То есть демагогия чистой воды.Нудно и тупо (с)Потому что уровень знаний и умений логически мыслить не позволяет держаться в рамках. detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 08:52 detroytred написав: Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу: Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу: На таких дрібницях ворожі агенти й паляться

1 Так як їм більш доступна інформація з їх табору - то вони її частіше й використовують

Тому

Янукович - ворог , і був засуджений українським судом за ворожі дії проти України.

Таким чином приводити приклади як діяли вороги розвалюючи Україну і порівнювати їх з тими хто Україну будував - може тільки або дурень , або ворог

2 Станом на сьогодні до новообраного Президента Зеленського претензій не може бути по причині того що він ще взагалі нічого не зробив, а тому поливати брудом владу можуть тільки неадеквати або проплачені. На таких дрібницях ворожі агенти й паляться1 Так як їм більш доступна інформація з їх табору - то вони її частіше й використовуютьТомуЯнукович - ворог , і був засуджений українським судом за ворожі дії проти України.Таким чином приводити приклади як діяли вороги розвалюючи Україну і порівнювати їх з тими хто Україну будував - може тільки або дурень , або ворог2 Станом на сьогодні до новообраного Президента Зеленського претензій не може бути по причині того що він ще взагалі нічого не зробив, а тому поливати брудом владу можуть тільки неадеквати або проплачені. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20820 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 08:56 budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5063 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 09:00 budivelnik написав: detroytred написав: Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу: Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу: На таких дрібницях ворожі агенти й паляться

1 Так як їм більш доступна інформація з їх табору - то вони її частіше й використовують

Тому

Янукович - ворог , і був засуджений українським судом за ворожі дії проти України.

Таким чином приводити приклади як діяли вороги розвалюючи Україну і порівнювати їх з тими хто Україну будував - може тільки або дурень , або ворог

2 Станом на сьогодні до новообраного Президента Зеленського претензій не може бути по причині того що він ще взагалі нічого не зробив, а тому поливати брудом владу можуть тільки неадеквати або проплачені. На таких дрібницях ворожі агенти й паляться1 Так як їм більш доступна інформація з їх табору - то вони її частіше й використовуютьТомуЯнукович - ворог , і був засуджений українським судом за ворожі дії проти України.Таким чином приводити приклади як діяли вороги розвалюючи Україну і порівнювати їх з тими хто Україну будував - може тільки або дурень , або ворог2 Станом на сьогодні до новообраного Президента Зеленського претензій не може бути по причині того що він ще взагалі нічого не зробив, а тому поливати брудом владу можуть тільки неадеквати або проплачені.

Причём тут Янукович-то? Претензии к президентам и т.п.?

Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент)



Вы подменили предмет и опять ушли к домыслам о неадекватности, проплаченности. То есть начали генерить ... вместо конкретики и фактов. Причём тут Янукович-то? Претензии к президентам и т.п.?Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент)Вы подменили предмет и опять ушли к домыслам о неадекватности, проплаченности. То есть начали генерить ... вместо конкретики и фактов. detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 09:09 baran написав: budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь 1 мені шкода тих 73 % проголосувавших за Зеленського , по тій причині , що Президент Зеленський буде робити те саме що робив Президент Порошенко.

Варіації будуть різні - суть та сама

2 Я чітко розумію мотиви тих 25% які голосували за Зеленського точно так само як і тих 50% які голосували проти Порошенко ( а так як кандидатури дві то проти Порошенко= за Зеленського)

3 Вільне голосування за зеленського - це досягнення Порошенко , адже якби Порошенко був диктатором і маніпулятором який тримається всіма силами за владу(той самий янукович стріляв в народ) -то ні про які 73% за Зеленського не було б і мови

4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому

Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського. 1 мені шкода тих 73 % проголосувавших за Зеленського , по тій причині , що Президент Зеленський буде робити те саме що робив Президент Порошенко.Варіації будуть різні - суть та сама2 Я чітко розумію мотиви тих 25% які голосували за Зеленського точно так само як і тих 50% які голосували проти Порошенко ( а так як кандидатури дві то проти Порошенко= за Зеленського)3 Вільне голосування за зеленського - це досягнення Порошенко , адже якби Порошенко був диктатором і маніпулятором який тримається всіма силами за владу(той самий янукович стріляв в народ) -то ні про які 73% за Зеленського не було б і мови4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а томуЯкщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20820 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 09:20 baran написав: budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь

В десятку.



Я сначала считал, что он троллит, не замечая, что интерпретирует и домысливает один в один, как доблесные сталинские парни.

Потом понял, что просто не способен осилить.



И смотрите, как он ушёл к иному предмету (Зеленскому)))

Не осилит процент именно неудовлетворенных именно работой ПАПа. И использование ассоциации (за меня или пуйла). Опять ушёл в какую-то демагогию.

Он реально не понимает свои действия. В десятку.Я сначала считал, что он троллит, не замечая, что интерпретирует и домысливает один в один, как доблесные сталинские парни.Потом понял, что просто не способен осилить.И смотрите, как он ушёл к иному предмету (Зеленскому)))Не осилит процент именно неудовлетворенных именно работой ПАПа. И использование ассоциации (за меня или пуйла). Опять ушёл в какую-то демагогию.Он реально не понимает свои действия. detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 09:28 R detroytred написав: Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент) Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент) 1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школах

а -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярик

б - діти отримають якісніші знання

в -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань

2 Приклад приведений вами не має

а - кількості учнів у скорочених школах

б - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...



Далі ми потрапляємо в поле припущень

Якщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....



Тому

Зрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...

А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий. 1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школаха -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярикб - діти отримають якісніші знанняв -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань2 Приклад приведений вами не маєа - кількості учнів у скорочених школахб - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...Далі ми потрапляємо в поле припущеньЯкщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....ТомуЗрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20820 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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