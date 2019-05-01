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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2785278627872788>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 115
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
29
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:28

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет.
Чергова брехня і черговий розгін зради.....
Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку....
таке собі замасковане капання на вуха...
Після цього на ринг вийдуть дет і лед і почнуть обмусолювати зрадофільну пропозицію зеда під різними кутами..
Лед почне тягнути пісню про совок (ерефія це совок в мініатюрі , тому треба показати переваги совка)
дет почне підспівувати про мілкі недоліки в керівництві....
І разом отримаємо ржавий цвях в голову тутешнього читача з слоганом
тільки раССея, тільки вован....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:37

Re: Політичні дискусії

ответ мой pesikotу удалили, видимо для баланса. Так что pesikot выбачай- "кина не будет" :cry:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:38

budivelnik писав:
В чому тоді відрізняється брехня від зеда про скорочення шкіл з заявкою що це веде до погіршення від брехні леда що в 1960 населення України відрізнялось він кількості населення в 2019 ? - від роботи на ворога по ворожим методичкам?


Поясняю, как ребёнку, не видящему разницу в элементарных вещах. Отличается Вашей интерпретацией мнения о динамике количества школ в Украине. Мнение zРадио вполне может быть ошибочным. На то и поднимаются вопросы-проблемы и идёт дискуссия.
А вот, как уже лично Вы интерпретировали (до по ворожих методичкам) -- это уже Ваша личная демагогия в форме дикого утрирования и домысла.

Пример.
Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу:
Оппозиция также требует моратория на закрытие школ, прежде всего, украиноязычных, которые «сейчас фактически под преследованием сегодняшнего режима».

http://archive.objectiv.tv/280212/67146.html
Требует моратория даже!
Уточнение о прежде всего украиноязычных никоим боком не отменяет факта требования моратория на закрытие любых школ. Лишь указывает на приоритет.


При этом данное мнение Яценюка и оппозиции не интерпретируется, как *брехня* и *по ворожим методичкам*.

Поэтому я и удержался от данной дискуссии, потому что один критерий (количество школ) недостаточен, но дал ссылку на инфо с цифрами, потому что Василь стал контраргументировать открытием новых школ и без первоисточника, укоряя оппонента в неуказании этих самых источников.

З.Ы. Вам, как ребёнку, приходится разжевывать и указывать на явные ошибки. Особенно в интерпретации :lol:
Заметьте, что своё любое утверждение я готов подтвердить цитатами и фактами.
А не интерпретирую, як заманеться (с потолка).

Но так разжевывать ... может ведь и надо есть.
Поэтому пользуйтесь случаем - внимайте.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:46

  budivelnik написав:
  zРадио написав:реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет.
Чергова брехня і черговий розгін зради.....
Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку....
таке собі замасковане капання на вуха...
Після цього на ринг вийдуть дет і лед і почнуть обмусолювати зрадофільну пропозицію зеда під різними кутами..
Лед почне тягнути пісню про совок (ерефія це совок в мініатюрі , тому треба показати переваги совка)
дет почне підспівувати про мілкі недоліки в керівництві....
І разом отримаємо ржавий цвях в голову тутешнього читача з слоганом
тільки раССея, тільки вован....

Интерпретация и *голимi домисли*.
То есть демагогия чистой воды.

Нудно и тупо (с)

Потому что уровень знаний и умений логически мыслить не позволяет держаться в рамках.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:52

  detroytred написав:Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу:
На таких дрібницях ворожі агенти й паляться
1 Так як їм більш доступна інформація з їх табору - то вони її частіше й використовують
Тому
Янукович - ворог , і був засуджений українським судом за ворожі дії проти України.
Таким чином приводити приклади як діяли вороги розвалюючи Україну і порівнювати їх з тими хто Україну будував - може тільки або дурень , або ворог
2 Станом на сьогодні до новообраного Президента Зеленського претензій не може бути по причині того що він ще взагалі нічого не зробив, а тому поливати брудом владу можуть тільки неадеквати або проплачені.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:56

budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь :D
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Яценюк и оппозиция указывает на проблему сокращения школ Януковичу:
На таких дрібницях ворожі агенти й паляться
1 Так як їм більш доступна інформація з їх табору - то вони її частіше й використовують
Тому
Янукович - ворог , і був засуджений українським судом за ворожі дії проти України.
Таким чином приводити приклади як діяли вороги розвалюючи Україну і порівнювати їх з тими хто Україну будував - може тільки або дурень , або ворог
2 Станом на сьогодні до новообраного Президента Зеленського претензій не може бути по причині того що він ще взагалі нічого не зробив, а тому поливати брудом владу можуть тільки неадеквати або проплачені.

Причём тут Янукович-то? Претензии к президентам и т.п.?
Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент)

Вы подменили предмет и опять ушли к домыслам о неадекватности, проплаченности. То есть начали генерить ... вместо конкретики и фактов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:09

  baran написав:budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь :D
1 мені шкода тих 73 % проголосувавших за Зеленського , по тій причині , що Президент Зеленський буде робити те саме що робив Президент Порошенко.
Варіації будуть різні - суть та сама
2 Я чітко розумію мотиви тих 25% які голосували за Зеленського точно так само як і тих 50% які голосували проти Порошенко ( а так як кандидатури дві то проти Порошенко= за Зеленського)
3 Вільне голосування за зеленського - це досягнення Порошенко , адже якби Порошенко був диктатором і маніпулятором який тримається всіма силами за владу(той самий янукович стріляв в народ) -то ні про які 73% за Зеленського не було б і мови
4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому
Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:20

  baran написав:budivelnik а все 75% "ворожі агенти" ? Вы у меня уже со Сталиным ассоциируетесь :D

В десятку.

Я сначала считал, что он троллит, не замечая, что интерпретирует и домысливает один в один, как доблесные сталинские парни.
Потом понял, что просто не способен осилить.

И смотрите, как он ушёл к иному предмету (Зеленскому)))
Не осилит процент именно неудовлетворенных именно работой ПАПа. И использование ассоциации (за меня или пуйла). Опять ушёл в какую-то демагогию.
Он реально не понимает свои действия.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:28

R

  detroytred написав:Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент)
1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школах
а -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярик
б - діти отримають якісніші знання
в -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань
2 Приклад приведений вами не має
а - кількості учнів у скорочених школах
б - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...

Далі ми потрапляємо в поле припущень
Якщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....

Тому
Зрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...
А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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