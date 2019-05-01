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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2785278627872788

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 115
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
29
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:31

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Потом понял, что просто не способен осилить.
В той самий час коли я чогось не осилюю - поливають брудом мене а не Україну
Я виграв- ви програли
ПС
Як я розумію зараз на ринг вийдуть інші ніки які почнуть розкручувати зрадофільство...
Але те що сторіночки очистились - видно не озброєним оком і я вдячний модераторам які прийняли на себе важку ношу очистки авгієвих конюшень....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент)
1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школах
а -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярик
б - діти отримають якісніші знання
в -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань
2 Приклад приведений вами не має
а - кількості учнів у скорочених школах
б - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...

Далі ми потрапляємо в поле припущень
Якщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....

Тому
Зрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...
А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий.

Вот же ж .... :lol:
Уже ж и разжевал-то.

Речь сейчас уже не идёт о том вiрно это или не вiрно.
Речь идёт о Вашей интерпретации и домыслах.

А то, что сам вопрос дискуссионный -- так я сам на это Вам указал. На примере Яценюка. Факте. С которым (то есть тем, что Яценюк требовал не сокращать школы) нечего разбираться.
Это факт.

Для этого и дискуссия. Чтобы рассматривать верно или не верно.
Которую Вы подменили своей ложью и домыслами о проплаченности, агентах, ворогах и т.п.

Вы элементарную разницу не видите!!!
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Потом понял, что просто не способен осилить.
В той самий час коли я чогось не осилюю - поливають брудом мене а не Україну
Я виграв- ви програли
ПС
Як я розумію зараз на ринг вийдуть інші ніки які почнуть розкручувати зрадофільство...
Але те що сторіночки очистились - видно не озброєним оком і я вдячний модераторам які прийняли на себе важку ношу очистки авгієвих конюшень....

Сам себя похвалил и объявил победителем :lol: :lol: :lol:
В своём стиле.

А что ещё Вам остаётся-то делать?!
Раз уровня явно не хватает и ошибки явные.
Против фактов искажённой интерпретацией с домыслами не попрешь.

Модераторам спасибо за то, что оставили (подтверждение) факт. Вашей лжи о моей связи с модераторами.
Можете почитывать периодически))
Факт, а не интерпретации и домыслы.
detroytred
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  #<1 ... 2785278627872788
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