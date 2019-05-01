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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2785278627872788 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 115 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 29 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 115 Додано: Чет 02 тра, 2019 09:31 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Потом понял, что просто не способен осилить. Потом понял, что просто не способен осилить. В той самий час коли я чогось не осилюю - поливають брудом мене а не Україну

Я виграв- ви програли

ПС

Як я розумію зараз на ринг вийдуть інші ніки які почнуть розкручувати зрадофільство...

Але те що сторіночки очистились - видно не озброєним оком і я вдячний модераторам які прийняли на себе важку ношу очистки авгієвих конюшень.... В той самий час коли я чогось не осилюю - поливають брудом мене а не УкраїнуЯ виграв- ви програлиПСЯк я розумію зараз на ринг вийдуть інші ніки які почнуть розкручувати зрадофільство...Але те що сторіночки очистились - видно не озброєним оком і я вдячний модераторам які прийняли на себе важку ношу очистки авгієвих конюшень.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20820 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 09:37 budivelnik написав: detroytred написав: Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент) Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент) 1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школах

а -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярик

б - діти отримають якісніші знання

в -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань

2 Приклад приведений вами не має

а - кількості учнів у скорочених школах

б - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...



Далі ми потрапляємо в поле припущень

Якщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....



Тому

Зрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...

А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий. 1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школаха -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярикб - діти отримають якісніші знанняв -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань2 Приклад приведений вами не маєа - кількості учнів у скорочених школахб - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...Далі ми потрапляємо в поле припущеньЯкщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....ТомуЗрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий.

Вот же ж ....

Уже ж и разжевал-то.



Речь сейчас уже не идёт о том вiрно это или не вiрно.

Речь идёт о Вашей интерпретации и домыслах.



А то, что сам вопрос дискуссионный -- так я сам на это Вам указал. На примере Яценюка. Факте. С которым (то есть тем, что Яценюк требовал не сокращать школы) нечего разбираться.

Это факт.



Для этого и дискуссия. Чтобы рассматривать верно или не верно.

Которую Вы подменили своей ложью и домыслами о проплаченности, агентах, ворогах и т.п.



Вы элементарную разницу не видите!!! Вот же ж ....Уже ж и разжевал-то.Речь сейчас уже не идёт о том вiрно это или не вiрно.Речь идёт о Вашей интерпретации и домыслах.А то, что сам вопрос дискуссионный -- так я сам на это Вам указал. На примере Яценюка. Факте. С которым (то есть тем, что Яценюк требовал не сокращать школы) нечего разбираться.Это факт.Для этого и дискуссия. Чтобы рассматривать верно или не верно.Которую Вы подменили своей ложью и домыслами о проплаченности, агентах, ворогах и т.п.Вы элементарную разницу не видите!!! detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 09:41 budivelnik написав: detroytred написав: Потом понял, что просто не способен осилить. Потом понял, что просто не способен осилить. В той самий час коли я чогось не осилюю - поливають брудом мене а не Україну

Я виграв- ви програли

ПС

Як я розумію зараз на ринг вийдуть інші ніки які почнуть розкручувати зрадофільство...

Але те що сторіночки очистились - видно не озброєним оком і я вдячний модераторам які прийняли на себе важку ношу очистки авгієвих конюшень.... В той самий час коли я чогось не осилюю - поливають брудом мене а не УкраїнуЯ виграв- ви програлиПСЯк я розумію зараз на ринг вийдуть інші ніки які почнуть розкручувати зрадофільство...Але те що сторіночки очистились - видно не озброєним оком і я вдячний модераторам які прийняли на себе важку ношу очистки авгієвих конюшень....

Сам себя похвалил и объявил победителем

В своём стиле.



А что ещё Вам остаётся-то делать?!

Раз уровня явно не хватает и ошибки явные.

Против фактов искажённой интерпретацией с домыслами не попрешь.



Модераторам спасибо за то, что оставили (подтверждение) факт. Вашей лжи о моей связи с модераторами.

Можете почитывать периодически))

Факт, а не интерпретации и домыслы. Сам себя похвалил и объявил победителемВ своём стиле.А что ещё Вам остаётся-то делать?!Раз уровня явно не хватает и ошибки явные.Против фактов искажённой интерпретацией с домыслами не попрешь.Модераторам спасибо за то, что оставили (подтверждение) факт. Вашей лжи о моей связи с модераторами.Можете почитывать периодически))Факт, а не интерпретации и домыслы. detroytred

Повідомлень: 21713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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