budivelnik написав: detroytred написав:
Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент)
1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школах
а -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярик
б - діти отримають якісніші знання
в -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань
2 Приклад приведений вами не має
а - кількості учнів у скорочених школах
б - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...
Далі ми потрапляємо в поле припущень
Якщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....
Тому
Зрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...
А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий.
Вот же ж ....
Уже ж и разжевал-то.
Речь сейчас уже не идёт о том вiрно это или не вiрно.
Речь идёт о Вашей интерпретации и домыслах.
А то, что сам вопрос дискуссионный -- так я сам на это Вам указал. На примере Яценюка. Факте. С которым (то есть тем, что Яценюк требовал не сокращать школы) нечего разбираться.
Это факт.
Для этого и дискуссия. Чтобы рассматривать верно или не верно.
Которую Вы подменили своей ложью и домыслами о проплаченности, агентах, ворогах и т.п.
Вы элементарную разницу не видите!!!