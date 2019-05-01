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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2786278727882789> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 115 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 29 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 115 Додано: Чет 02 тра, 2019 09:37 budivelnik написав: detroytred написав: Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент) Речь была не о нём, а о сокращении школ в Украине в мнении-требованиях Яценюка и оппозиции (на тот момент) 1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школах

а -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярик

б - діти отримають якісніші знання

в -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань

2 Приклад приведений вами не має

а - кількості учнів у скорочених школах

б - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...



Далі ми потрапляємо в поле припущень

Якщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....



Тому

Зрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...

А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий. 1 Скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей - це вірно з будь якої сторони розгляду навіть без привязки до мови навчання в цих школаха -дешевше замість трьох шкіл запустити один школярикб - діти отримають якісніші знанняв -це скорочення якраз зменшить кількість не здавших ЗНО за рахунок покращення якості знань2 Приклад приведений вами не маєа - кількості учнів у скорочених школахб - має ознаку того що скорочувались школи з українською мовою викладання...Далі ми потрапляємо в поле припущеньЯкщо Янукович ворог і злодій і це підтверджено Українським Судом + вся верхівка януковича втікла в росію- то я можу припустити що янукович займався диверсіями проти української освіти скорочуючи школи з українською мовою навчання навіть у випадках коли кількість учнів у них була вищою 100 дітей і залишав школи з російською мовою навчання навіть коли кількість учнів у них було менше 20 осіб....ТомуЗрадофільство - це виступ проти скорочення 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей...А от що мав на увазі Яценюк у звернені до Януковича 9 років тому -ще треба розглянути і швидше за все Яценюк тоді був правий.

Вот же ж ....

Уже ж и разжевал-то.



Речь сейчас уже не идёт о том вiрно это или не вiрно.

Речь идёт о Вашей интерпретации и домыслах.



А то, что сам вопрос дискуссионный -- так я сам на это Вам указал. На примере Яценюка. Факте. С которым (то есть тем, что Яценюк требовал не сокращать школы) нечего разбираться.

Это факт.



Для этого и дискуссия. Чтобы рассматривать верно или не верно.

Которую Вы подменили своей ложью и домыслами о проплаченности, агентах, ворогах и т.п.



Вы элементарную разницу не видите!!! Вот же ж ....Уже ж и разжевал-то.Речь сейчас уже не идёт о том вiрно это или не вiрно.Речь идёт о Вашей интерпретации и домыслах.А то, что сам вопрос дискуссионный -- так я сам на это Вам указал. На примере Яценюка. Факте. С которым (то есть тем, что Яценюк требовал не сокращать школы) нечего разбираться.Это факт.Для этого и дискуссия. Чтобы рассматривать верно или не верно.Которую Вы подменили своей ложью и домыслами о проплаченности, агентах, ворогах и т.п.Вы элементарную разницу не видите!!! detroytred

Повідомлень: 21719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 09:41 budivelnik написав: detroytred написав: Потом понял, что просто не способен осилить. Потом понял, что просто не способен осилить. В той самий час коли я чогось не осилюю - поливають брудом мене а не Україну

Я виграв- ви програли

ПС

Як я розумію зараз на ринг вийдуть інші ніки які почнуть розкручувати зрадофільство...

Але те що сторіночки очистились - видно не озброєним оком і я вдячний модераторам які прийняли на себе важку ношу очистки авгієвих конюшень.... В той самий час коли я чогось не осилюю - поливають брудом мене а не УкраїнуЯ виграв- ви програлиПСЯк я розумію зараз на ринг вийдуть інші ніки які почнуть розкручувати зрадофільство...Але те що сторіночки очистились - видно не озброєним оком і я вдячний модераторам які прийняли на себе важку ношу очистки авгієвих конюшень....

Сам себя похвалил и объявил победителем

В своём стиле.



А что ещё Вам остаётся-то делать?!

Раз уровня явно не хватает и ошибки явные.

Против фактов искажённой интерпретацией с домыслами не попрешь.



Модераторам спасибо за то, что оставили (подтверждение) факт. Вашей лжи о моей связи с модераторами.

Можете почитывать периодически))

Факт, а не интерпретации и домыслы.

Из последних интерпретаций - о поливании брудом Украины. Сам себя похвалил и объявил победителемВ своём стиле.А что ещё Вам остаётся-то делать?!Раз уровня явно не хватает и ошибки явные.Против фактов искажённой интерпретацией с домыслами не попрешь.Модераторам спасибо за то, что оставили (подтверждение) факт. Вашей лжи о моей связи с модераторами.Можете почитывать периодически))Факт, а не интерпретации и домыслы.Из последних интерпретаций - о поливании брудом Украины. detroytred

Повідомлень: 21719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 09:57 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Сам себя похвалил и объявил победителем Сам себя похвалил и объявил победителем Коллега,всё,сдавайтесь! Ато задавят!

budivelnik написав: Я виграв- ви програли Я виграв- ви програли Це велика перемога Коллега,всё,сдавайтесь!Ато задавят!Це велика перемога Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2521 З нами з: 03.12.14 Подякував: 308 раз. Подякували: 343 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:09 zРадио написав: Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.



Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.



Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботу



Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй, Sommer! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!



Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!



https://worldtable.info/yekonomika/tabl ... -2016.html



А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!



Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводить



Но реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая! , потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботуЧто касаетсяпроисходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после. Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводитьНо реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая!



Хорошо написано. Но есть существенные неточности, на которые хочу обратить внимание. Вся суть ведь в мелочах, мелочи очень и очень важны ибо упущенные мелочи могут стать основой для глубоко ошибочных выводов.



Начнем по порядку, с конца. Считаю, что идеализировать европейские и прочие цивилизованные рынке не целесообразно. Там также существует несоблюдение норм качества (фольцваген с его дизельгейтом как пример), недоплата налогов (футбольные игроки в скандалах об неуплате налогов и т.д.), привлечение государственных структур для занятия монопольного положения (ядерная энергетика). Про коррупционные скандалы, возникающие на цивилизованных рынках в том числе и в ЕС, мы слышим регулярно, особенно перед выборами и принятием важных политических решений.



Что касается вопроса ограничения себе самим рынков сбыта, то да - идея мягко говоря глупая. Но вопрос здесь этот нужно рассматривать совершенно в другой плоскости. Ведь в здравом уме и в трезвом состоянии этого никто не допустит без угрозы потерять что-то значительно большее и ценное. Следовательно нужно искать реальный источник угроз для Украины, который толкнул нас на ограничение рынков сбыта для собственных украинских товаров. Здесь нужно отметить, что никто из публичных политиков в СМИ так и не обмолвился о существовании такой угрозы. Вместо этого они как сговорившись твердили о том, что смена многовекторной политики на одновекторную принесет всей стране одни только бонусы. Это естественно оказалось ложью для народа. Причем дважды - в 2005 году и в 2014 году. Не удивительно, что и в том и в другом случае политики, осуществляющие и возглавляющие одновекторную внешнюю политику, с провалом проигрывали последующие выборы. Это и Ющенко, и Порошенко. Оба опытные, умные и умеющие стратегически масштабно мыслить. Почему они это делали - главный вопрос на сегодня.



Еще один момент, на который мне хочется обратить внимание и который связан с политикой. Это Кучма, при котором Украина показала офигительный рост ВВП, положительное сальдо внешней торговли, резкое снижение внешнего государственного долга!!! И вдруг в это же время, в период бурного экономического роста, который невозможно не заметить, в Украине начинается уж очень хорошо организованный скандал "КУЧМУ ГЕТЬ" с левым обвинением Кучмы в том, в чем он явно не виновен и еще с маршами многочисленных провокаторов на улицах Киева и не только. Этот скандал уж очень слишком хорошо освещается в украинских и мировых СМИ, что очень подозрительно, учитывая тот факт, что в Украине на тот момент мало кто бы решился увязать плохо увязываемые события с Президентом Кучмой, попутно привлекая при этом человека из его охраны. Это по силам лишь очень хорошо финансируемым спецслужбам. Судя по реакции Кучмы и его охраны такие службы в Украине не известны. Следовательно это были зарубежные спецслужбы.



Здесь и нужно начинать искать с кем в тот момент были у Кучмы конфликты или торговые войны и кто владел возможностями и ресурсами явно в государственных масштабах, чтобы создать Кучме такую хорошо организованную проблему. Конечно же, есть версия, что этим организатором проблем для Кучмы мог быть Путин, который за год до этих событий настойчиво предложил Кучме согласовать повышение цены на газ для Украины в несколько раз. Основанием для повышения цены был рост цен на газ в мире и тот момент, что экспорт в Россию из Украины при Кучме начал превышать импорт из России. Кучма, настоящий патриот, естественно отказался от "выгодного" газового предложения Путина, чем вызвал на себя мощный поток негатива из проплаченных Москвой СМИ, в том числе и зарубежных. Но он сильный и смог выдержать даже такой сильный моральный удар. Только он не знал, что этот удар будет далеко не последний. Это было предупреждение. В этой связи инициатор конфликта все же Россия, а не Украина. Хотя СМИ продажные как всегда все переворачивают с ног на голову. Хорошо написано. Но есть существенные неточности, на которые хочу обратить внимание. Вся суть ведь в мелочах, мелочи очень и очень важны ибо упущенные мелочи могут стать основой для глубоко ошибочных выводов.Начнем по порядку, с конца. Считаю, что идеализировать европейские и прочие цивилизованные рынке не целесообразно. Там также существует несоблюдение норм качества (фольцваген с его дизельгейтом как пример), недоплата налогов (футбольные игроки в скандалах об неуплате налогов и т.д.), привлечение государственных структур для занятия монопольного положения (ядерная энергетика). Про коррупционные скандалы, возникающие на цивилизованных рынках в том числе и в ЕС, мы слышим регулярно, особенно перед выборами и принятием важных политических решений.Что касается вопроса ограничения себе самим рынков сбыта, то да - идея мягко говоря глупая. Но вопрос здесь этот нужно рассматривать совершенно в другой плоскости. Ведь в здравом уме и в трезвом состоянии этого никто не допустит без угрозы потерять что-то значительно большее и ценное. Следовательно нужно искать реальный источник угроз для Украины, который толкнул нас на ограничение рынков сбыта для собственных украинских товаров. Здесь нужно отметить, что никто из публичных политиков в СМИ так и не обмолвился о существовании такой угрозы. Вместо этого они как сговорившись твердили о том, что смена многовекторной политики на одновекторную принесет всей стране одни только бонусы. Это естественно оказалось ложью для народа. Причем дважды - в 2005 году и в 2014 году. Не удивительно, что и в том и в другом случае политики, осуществляющие и возглавляющие одновекторную внешнюю политику, с провалом проигрывали последующие выборы. Это и Ющенко, и Порошенко. Оба опытные, умные и умеющие стратегически масштабно мыслить. Почему они это делали - главный вопрос на сегодня.Еще один момент, на который мне хочется обратить внимание и который связан с политикой. Это Кучма, при котором Украина показала офигительный рост ВВП, положительное сальдо внешней торговли, резкое снижение внешнего государственного долга!!! И вдруг в это же время, в период бурного экономического роста, который невозможно не заметить, в Украине начинается уж очень хорошо организованный скандал "КУЧМУ ГЕТЬ" с левым обвинением Кучмы в том, в чем он явно не виновен и еще с маршами многочисленных провокаторов на улицах Киева и не только. Этот скандал уж очень слишком хорошо освещается в украинских и мировых СМИ, что очень подозрительно, учитывая тот факт, что в Украине на тот момент мало кто бы решился увязать плохо увязываемые события с Президентом Кучмой, попутно привлекая при этом человека из его охраны. Это по силам лишь очень хорошо финансируемым спецслужбам. Судя по реакции Кучмы и его охраны такие службы в Украине не известны. Следовательно это были зарубежные спецслужбы.Здесь и нужно начинать искать с кем в тот момент были у Кучмы конфликты или торговые войны и кто владел возможностями и ресурсами явно в государственных масштабах, чтобы создать Кучме такую хорошо организованную проблему. Конечно же, есть версия, что этим организатором проблем для Кучмы мог быть Путин, который за год до этих событий настойчиво предложил Кучме согласовать повышение цены на газ для Украины в несколько раз. Основанием для повышения цены был рост цен на газ в мире и тот момент, что экспорт в Россию из Украины при Кучме начал превышать импорт из России. Кучма, настоящий патриот, естественно отказался от "выгодного" газового предложения Путина, чем вызвал на себя мощный поток негатива из проплаченных Москвой СМИ, в том числе и зарубежных. Но он сильный и смог выдержать даже такой сильный моральный удар. Только он не знал, что этот удар будет далеко не последний. Это было предупреждение. В этой связи инициатор конфликта все же Россия, а не Украина. Хотя СМИ продажные как всегда все переворачивают с ног на голову. buratinyo

Повідомлень: 1050 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1954 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:18 Мизантрóп

Так это у него уже не в первый раз такой пёрл. О провозглашении победы.

Я развлекаюсь (иначе не назвать этот процесс разжевывания элементарщины, как ребенку) с ним пока не надоест.



Задавить не смогут, так как я не имею цели победить

Вообще не борюсь с ним или с кем-то на форуме.

Форум -- для обмена мнениями... Так это у него уже не в первый раз такой пёрл. О провозглашении победы.Я развлекаюсь (иначе не назвать этот процесс разжевывания элементарщины, как ребенку) с ним пока не надоест.Задавить не смогут, так как я не имею цели победитьВообще не борюсь с ним или с кем-то на форуме.Форум -- для обмена мнениями... detroytred

Повідомлень: 21719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:31



https://twitter.com/gozefinagold/status/1123697277267271683 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8234 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6040 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:39 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Форум -- для обмена мнениями... Форум -- для обмена мнениями... так курс не выгодный так курс не выгодный Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2521 З нами з: 03.12.14 Подякував: 308 раз. Подякували: 343 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:44 buratinyo

Имею противоположное мнение.

Ресурсы и возможности сидения на двух стульях (многовекторности) были исчерпаны.

Реально возникла проблема выбора.

На Запад или Восток -- дело исключительно вкуса и приоритетов.



У меня -- только интеграция в Европу.

Потери росрынка - неизбежная, но вполне допустимая цена.



Ну то, что подкачала реализация интеграции в Европу -- это ответственность сугубо можновладцив. Их косяки. Причём партачили и проевропейские, и пророссийские.



Сейчас же (то есть после Майдана и агрессии) о восточном направлении вообще не может и не должно быть речи.

Ну а многовекторность -- дело вкуса, но в прежнее русло не войти-то. Закончится ещё дороже! detroytred

Повідомлень: 21719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:48 Вкладчик1234 написав:



https://twitter.com/gozefinagold/status/1123697277267271683



Так юга-сын патрбосса.Упал яблоком недалеко от яблони. Потом переобулся,время велело по новому. Так юга-сын патрбосса.Упал яблоком недалеко от яблони. Потом переобулся,время велело по новому. uliz Повідомлень: 4 З нами з: 23.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:48 Мизантрóп написав: detroytred написав: Форум -- для обмена мнениями... Форум -- для обмена мнениями... так курс не выгодный так курс не выгодный

Плюс миллион.

Это уровень ...

Моё почтение.



Лучшего курса не знаю. Впрочем, признаюсь, и не искал. Родина Плюс миллион.Это уровень ...Моё почтение.Лучшего курса не знаю. Впрочем, признаюсь, и не искал. Родина detroytred

Повідомлень: 21719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2786278727882789> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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