Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав: Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.
А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"! Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия". Чого тільки вата не вигадає!
Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.
Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.
Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботу
Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй, Sommer! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!
Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!
А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!
Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводить
Но реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая!
1. "Торговые войны" - есть процесс постоянный. 2. "Морской старт" - детище Данилыча, именно его похоронила РФ, как и его перспективу. Существует рынок выведения на орбиту спутников - за что борется и РФ. 3. В международной торговле коррупция вещь системная. И завоёвывание международных рынков работа большая. Завоёванный рынок нужно ещё удержать - как раз здесь топит в гавне отечественного производителя не только внешний "конкурент" именно страны заинтересованны в расширения рынка, в Украине существует практика наоборот: появился сбыт и спрос - грабится и уничтожается местный производитель изнутри Государства. При чём это происходит по коррупционным "схемам" с участием и под контролем институтов государственной власти.(деньги не пахнут) 4. Отсюда картинка физической ликвидации любого конкурентно здатного производителя в Украине - "три ДЭ" 5. В результате обратных "экономико-правовых отношений" Украина скатилась в бездну нищеты и беспредела. 6. Официально крышуется данный "колапс" судейской мафией - и основным Законом: "Воры своих не сдают". 7. Количество средств, трудовых ресурсов, технологий, образования, разработок, производства,... - выведенного из Украины за последние 28 лет "Чёрной коррупцией" - ставит страны выгодополучатели в позу лиц заинтересованных в уничтожении Украины, как Государства.
"На пальцах": в ж..пе в Украине заинтересованы ВСЕ, кроме коренных этнических УКРАИНЦЕВ. При чём этот процесс навязан не только РФ, а и "союзниками" - как лицами заинтересованными в трёх "ДЭ" в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это и есть ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ - получить из Украины донора! Средств, кадров, технологий, рынка, земель, .... Получить из неё всё, что имеет ценность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это и есть ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ - получить из Украины донора! Средств, кадров, технологий, рынка,....
Это не столько цель, сколько неизбежная цена любой интеграции с более сильным (развитым). Но у медали есть другая сторона -- 21 век ... сильный платит слабому не меньше. Смотря в чём считать. Но суммарно -- обе стороны имеют выгоду, превышающую негатив.
Не говоря уже о неизбежности законов общества (глобализации).
Это и есть ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ - получить из Украины донора! Средств, кадров, технологий, рынка,....
Это не столько цель, сколько неизбежная цена любой интеграции с более сильным (развитым). Но у медали есть другая сторона -- 21 век ... сильный платит слабому не меньше. Смотря в чём считать. Но суммарно -- обе стороны имеют выгоду, превышающую негатив.
Не говоря уже о неизбежности законов общества (глобализации).
Против ветра-то дороже и нелепо.
Интересно, а ведь Украина на пороге 1991 года и была экономически РАЗВИТЫМ ГОСУДАРСТВОМ! ПЕРЕДОВЫМ!
Как раз здесь и есть "вопрос": а нужна ли нам эта нечисть(внутренняя), что "принудительно делает нас слабыми"? Что убивает в больницах, грабит на производстве, продаёт интересы, ... - я не о системе, а о конкретных преступниках из системы? Что в открытую паразитируют, плодя безответственность и систему "смотрящих"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred Всегда ставьте вопрос: - Кому это выгодно? - А кто не даёт успешно работать и торговать в Украине? - Честно работающий на Государство Украина - обречён на нищету и болезни. Почему? (я Вам десятки раз предоставлял даже видео с со съезда в США украинской и еврейской общин - где открыто об этом сказано!)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Но я чётко представляю одно --- от такой роскоши, как независимость (многовекторность), без фундаментальной причины не откажутся любые власть имущие в любой стране. То есть сами попрутся под кого-то (хоть рашкована, хоть европейца, хоть марсианина).
То, что возникла необходимость выбора, началось разделение и метание в рядах можновладцив с кем углублять интеграцию, свидетельство того, что возникли фундаментальные причины. А не хотелки с бухты-барахты. Именно возникли. Моя версия -- исчерпание ресурсов-возможностей многовекторности-независимости.
Выбор реальный же был невелик. Лучше бы очередным штатом в США = Вашему лучше вычистить)). Равно по возможности реализации.
Kudrjavuy написав:Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.
Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.
Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботу
Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй, Sommer! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!
Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!
А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!
Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводить
Но реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая!
1. "Торговые войны" - есть процесс постоянный. 2. "Морской старт" - детище Данилыча, именно его похоронила РФ, как и его перспективу. Существует рынок выведения на орбиту спутников - за что борется и РФ. 3. В международной торговле коррупция вещь системная. И завоёвывание международных рынков работа большая. Завоёванный рынок нужно ещё удержать - как раз здесь топит в гавне отечественного производителя не только внешний "конкурент" именно страны заинтересованны в расширения рынка, в Украине существует практика наоборот: появился сбыт и спрос - грабится и уничтожается местный производитель изнутри Государства. При чём это происходит по коррупционным "схемам" с участием и под контролем институтов государственной власти.(деньги не пахнут) 4. Отсюда картинка физической ликвидации любого конкурентно здатного производителя в Украине - "три ДЭ" 5. В результате обратных "экономико-правовых отношений" Украина скатилась в бездну нищеты и беспредела. 6. Официально крышуется данный "колапс" судейской мафией - и основным Законом: "Воры своих не сдают". 7. Количество средств, трудовых ресурсов, технологий, образования, разработок, производства,... - выведенного из Украины за последние 28 лет "Чёрной коррупцией" - ставит страны выгодополучатели в позу лиц заинтересованных в уничтожении Украины, как Государства.
"На пальцах": в ж..пе в Украине заинтересованы ВСЕ, кроме коренных этнических УКРАИНЦЕВ. При чём этот процесс навязан не только РФ, а и "союзниками" - как лицами заинтересованными в трёх "ДЭ" в Украине.[/quote] К примеру: Сейчас РФ - уничтожила нефтепроводы качающие нефть в Европу.(дихлорэтаном) Этим достигнуто много целей: 1. Резкое поднятие цены на нефть. 2. Войны в Венесуэле, Ливии, Сирии,... 3. Плановый переход на эл. транспорт зависает по экономическим причинам. 4. Страны Восточной Европы в полной зависимости, за исключением Румынии. 5. Уничтожен нефтепровод - дешевле может оказаться проложить новый - но уже по совершенно другому пути и под другим контролем. ......................................................... - Кому это выгодно?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:detroytred Всегда ставьте вопрос: - Кому это выгодно? - А кто не даёт успешно работать и торговать в Украине? - Честно работающий на Государство Украина - обречён на нищету и болезни. Почему? (я Вам десятки раз предоставлял даже видео с со съезда в США украинской и еврейской общин - где открыто об этом сказано!)
И выход?
У Мортимера тоже была Ваша точка зрения. Только через полное падение, через мощную борьбу. Только не уточнял савченками или ещё как. Впрочем главное не исполнители.
Может ваша точка зрения и правильная. Мортимер - умнейшая голова.
budivelnik написав:Чергова брехня і черговий розгін зради..... Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку.... таке собі замасковане капання на вуха...
тільки раССея, тільки вован....
Ну полнейшую же ахинею ты пишешь! Я говорю о том, что нужно продавать на все возможные рынки - на что где есть спрос (для чего обязательно необходимо вести многовекторную внешнюю политику, чтобы против тебя не применялся протекционизм), ты же интерпретируешь это - скажем ЕС нет, а россии - да. Я уже начинаю думать, что это какой-то вид умственного отклонения - навязчивая идея под названием "русские идут".
Ты понимаешь, что мы прекрасно торговали с ЕС тем, что они сами не хотят производить, и без ЗСТ, а то, что они хотят прозводять сами, не покупают у нас даже с ЗСТ! Какая прикладная ценность экономической части Соглашения об Ассоциации?
Назови мне список продуктов, который Украина производила, но не продавала в ЕС до 2015-го, а с 2016-го (с начала действия ЗСТ) - начала продавать!
Только не юли: 1. 2. 3...
Жду!
Потому что список продуктов, которые Украина перестала и производить, и продавать из-за закрытия рынка РФ, я тебе могу переслять бесконечно. Из самого ключевого:
1. Ракета Зенит - Южмаш. 2. Самолеты АН-148, АН-158, АН-178, АН-32 - Антонов. 3. Ракетные крейсеры и фрегаты - Николаевский судостроительный завод. 4. Горно-рудное, крановое оборудование и автотопливозаправочное оборудование - Азовмаш. 5. Легковые автомобили - Запорожский автомобильный завод. 6. Грузовые автомобили - Кременчугский автосборочный завод. 7. Колесные пары и рельсы - Кременчугский сталелитейный завод. 8. Аммиачные удобрения - Северодонецкий Азот, Яеркасский Азот, РивнеАзот, ОПЗ, ДнепрАзот.
Все перечисленные предприятия либо разорены, либо работают на 10-30% производственных мощностей, производя непрофильную продукцию (например, НСЗ сейчас делает буржуйки)!
И последнее - чтобы не балаболить, давай, приведи еще список ТОП украинских компаний, которые продают в ЕС, не имея коррупционных бенефитов внутри страны. Ты же утверждаешь, что это не так. А вот я утверждаю - таких нет! Либо имела место незаконная приватизация за копейки, и в цену продукции можно не закладывать возврат на инвестиции; либо имеет место недоплата налогов; либо имеет место нерыночной механизм государственного дотирования (либо и то, и другое, и третье вместе взятые)!