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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2786278727882789 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 115 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 29 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 115 Додано: Чет 02 тра, 2019 10:49 zРадио написав: komp написав: Sommer написав:

Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!

Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".

Чого тільки вата не вигадає! А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".Чого тільки вата не вигадає!



Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.



Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.



Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботу



Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй, Sommer! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!



Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!



https://worldtable.info/yekonomika/tabl ... -2016.html



А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!



Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводить



Но реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая! Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботуЧто касается торговых войн при Кучме - не сочиняй,! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводитьНо реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая!

1. "Торговые войны" - есть процесс постоянный.

2. "Морской старт" - детище Данилыча, именно его похоронила РФ, как и его перспективу. Существует рынок выведения на орбиту спутников - за что борется и РФ.

3. В международной торговле коррупция вещь системная. И завоёвывание международных рынков работа большая. Завоёванный рынок нужно ещё удержать - как раз здесь топит в гавне отечественного производителя не только внешний "конкурент" именно страны заинтересованны в расширения рынка, в Украине существует практика наоборот: появился сбыт и спрос - грабится и уничтожается местный производитель изнутри Государства. При чём это происходит по коррупционным "схемам" с участием и под контролем институтов государственной власти.(деньги не пахнут)

4. Отсюда картинка физической ликвидации любого конкурентно здатного производителя в Украине - "три ДЭ"

5. В результате обратных "экономико-правовых отношений" Украина скатилась в бездну нищеты и беспредела.

6. Официально крышуется данный "колапс" судейской мафией - и основным Законом: "Воры своих не сдают".

7. Количество средств, трудовых ресурсов, технологий, образования, разработок, производства,... - выведенного из Украины за последние 28 лет "Чёрной коррупцией" - ставит страны выгодополучатели в позу лиц заинтересованных в уничтожении Украины, как Государства.



"На пальцах": в ж..пе в Украине заинтересованы ВСЕ, кроме коренных этнических УКРАИНЦЕВ.

При чём этот процесс навязан не только РФ, а и "союзниками" - как лицами заинтересованными в трёх "ДЭ" в Украине. 1. "Торговые войны" - есть процесс постоянный.2. "Морской старт" - детище Данилыча, именно его похоронила РФ, как и его перспективу. Существует рынок выведения на орбиту спутников - за что борется и РФ.3. В международной торговле коррупция вещь системная. И завоёвывание международных рынков работа большая. Завоёванный рынок нужно ещё удержать - как раз здесь топит в гавне отечественного производителя не только внешний "конкурент" именно страны заинтересованны в расширения рынка, в Украине существует практика наоборот: появился сбыт и спрос - грабится и уничтожается местный производитель изнутри Государства. При чём это происходит по коррупционным "схемам" с участием и под контролем институтов государственной власти.(деньги не пахнут)4. Отсюда картинка физической ликвидации любого конкурентно здатного производителя в Украине - "три ДЭ"5. В результате обратных "экономико-правовых отношений" Украина скатилась в бездну нищеты и беспредела.6. Официально крышуется данный "колапс" судейской мафией - и основным Законом: "Воры своих не сдают".7."На пальцах": в ж..пе в Украине заинтересованы ВСЕ, кроме коренных этнических УКРАИНЦЕВ.При чём этот процесс навязан не только РФ, а и "союзниками" - как лицами заинтересованными в трёх "ДЭ" в Украине. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:52 detroytred написав: Закончится ещё дороже! Закончится ещё дороже!

Это и есть ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ - получить из Украины донора!

Средств, кадров, технологий, рынка, земель, ....

Получить из неё всё, что имеет ценность. Получить из неё всё, что имеет ценность. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 10:59 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Закончится ещё дороже! Закончится ещё дороже!

Это и есть ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ - получить из Украины донора!

Средств, кадров, технологий, рынка,.... Это и есть ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ - получить из Украины донора!Средств, кадров, технологий, рынка,....

Это не столько цель, сколько неизбежная цена любой интеграции с более сильным (развитым).

Но у медали есть другая сторона -- 21 век ... сильный платит слабому не меньше. Смотря в чём считать.

Но суммарно -- обе стороны имеют выгоду, превышающую негатив.



Не говоря уже о неизбежности законов общества (глобализации).



Против ветра-то дороже и нелепо. Это не столько цель, сколько неизбежная цена любой интеграции с более сильным (развитым).Но у медали есть другая сторона -- 21 век ... сильный платит слабому не меньше. Смотря в чём считать.Но суммарно -- обе стороны имеют выгоду, превышающую негатив.Не говоря уже о неизбежности законов общества (глобализации).Против ветра-то дороже и нелепо. detroytred

Повідомлень: 21719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 11:25 detroytred написав: Kudrjavuy написав: detroytred написав: Закончится ещё дороже! Закончится ещё дороже!

Это и есть ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ - получить из Украины донора!

Средств, кадров, технологий, рынка,.... Это и есть ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ - получить из Украины донора!Средств, кадров, технологий, рынка,....

Это не столько цель, сколько неизбежная цена любой интеграции с более сильным (развитым).

Но у медали есть другая сторона -- 21 век ... сильный платит слабому не меньше. Смотря в чём считать.

Но суммарно -- обе стороны имеют выгоду, превышающую негатив.



Не говоря уже о неизбежности законов общества (глобализации).



Против ветра-то дороже и нелепо. Это не столько цель, сколько неизбежная цена любой интеграции с более сильным (развитым).Но у медали есть другая сторона -- 21 век ... сильный платит слабому не меньше. Смотря в чём считать.Но суммарно -- обе стороны имеют выгоду, превышающую негатив.Не говоря уже о неизбежности законов общества (глобализации).Против ветра-то дороже и нелепо.

Интересно, а ведь Украина на пороге 1991 года и была экономически РАЗВИТЫМ ГОСУДАРСТВОМ! ПЕРЕДОВЫМ!



Как раз здесь и есть "вопрос": а нужна ли нам эта нечисть(внутренняя), что "принудительно делает нас слабыми"?

Что убивает в больницах, грабит на производстве, продаёт интересы, ... - я не о системе, а о конкретных преступниках из системы? Что в открытую паразитируют, плодя безответственность и систему "смотрящих"? Интересно, а ведь Украина на пороге 1991 года и была экономически РАЗВИТЫМ ГОСУДАРСТВОМ!ПЕРЕДОВЫМ!Как раз здесь и есть "вопрос": а нужна ли нам эта нечисть(внутренняя), что "принудительно делает нас слабыми"?Что убивает в больницах, грабит на производстве, продаёт интересы, ... - я не о системе, а о конкретных преступниках из системы? Что в открытую паразитируют, плодя безответственность и систему "смотрящих"? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 11:33 detroytred

Всегда ставьте вопрос:

- Кому это выгодно?

- А кто не даёт успешно работать и торговать в Украине?

- Честно работающий на Государство Украина - обречён на нищету и болезни. Почему?

(я Вам десятки раз предоставлял даже видео с со съезда в США украинской и еврейской общин - где открыто об этом сказано!) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 11:36 Kudrjavuy

Не нужна.



Но я чётко представляю одно --- от такой роскоши, как независимость (многовекторность), без фундаментальной причины не откажутся любые власть имущие в любой стране.

То есть сами попрутся под кого-то (хоть рашкована, хоть европейца, хоть марсианина).



То, что возникла необходимость выбора, началось разделение и метание в рядах можновладцив с кем углублять интеграцию, свидетельство того, что возникли фундаментальные причины.

А не хотелки с бухты-барахты.

Именно возникли.

Моя версия -- исчерпание ресурсов-возможностей многовекторности-независимости.



Выбор реальный же был невелик.

Лучше бы очередным штатом в США = Вашему лучше вычистить)). Равно по возможности реализации. detroytred

Повідомлень: 21719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 11:43 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: не о системе, а о конкретных преступниках из системы не о системе, а о конкретных преступниках из системы Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2521 З нами з: 03.12.14 Подякував: 308 раз. Подякували: 343 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 11:46 Kudrjavuy написав: Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.



Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.



Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботу



Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй, Sommer! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!



Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!



https://worldtable.info/yekonomika/tabl ... -2016.html



А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!



Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводить



Но реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая! Торговые войны с Украиной РФ начала еще при Януковиче, потому что Янукович и поставил собственноручно нейтралитет под вопрос! Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС готовилось на осень 2013-го, а махровый протекционизм путин начал за 3 месяца до этого в попытках сорвать подписание. При этом он открыто акцентировал, что ЗСТ с ЕС автоматически отменит спец. режим торговли в рамках СНГ.Я не оправдываю РФ, а объясняю, почему они так сделали! Никакой любви и симпатии - просто трезвая оценка произошедшего. Политика - это искусство возможного, а не книга желаний простодушного обывателя.Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли. Это очевидно любому школьнику... но только не порохоботуЧто касается торговых войн при Кучме - не сочиняй,! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!Вот и думай. А помечтать и я могу - если бы да кабы было бы наше производство конкурентоспособным, можно было бы и выбрать рынок ЕС, забив на россиян. С первыми иметь дело приятнее, чем со вторыми - чего уж рака за камень заводитьНо реалии таковы, что украинский бизнес может продавать свой продукт лишь с помощью коррупционного рычага (злоупотребление монопольной властью, недоплата налогов, несоблюдение норм качества производства, наезд на конкурентов и пр.), и на цивилизованных рынках у него (пока) шансов нет. Поэтому искусственно ограничивать себе рынок - идея, мягко говоря, глупая!

1. "Торговые войны" - есть процесс постоянный.

2. "Морской старт" - детище Данилыча, именно его похоронила РФ, как и его перспективу. Существует рынок выведения на орбиту спутников - за что борется и РФ.

3. В международной торговле коррупция вещь системная. И завоёвывание международных рынков работа большая. Завоёванный рынок нужно ещё удержать - как раз здесь топит в гавне отечественного производителя не только внешний "конкурент" именно страны заинтересованны в расширения рынка, в Украине существует практика наоборот: появился сбыт и спрос - грабится и уничтожается местный производитель изнутри Государства. При чём это происходит по коррупционным "схемам" с участием и под контролем институтов государственной власти.(деньги не пахнут)

4. Отсюда картинка физической ликвидации любого конкурентно здатного производителя в Украине - "три ДЭ"

5. В результате обратных "экономико-правовых отношений" Украина скатилась в бездну нищеты и беспредела.

6. Официально крышуется данный "колапс" судейской мафией - и основным Законом: "Воры своих не сдают".

7. Количество средств, трудовых ресурсов, технологий, образования, разработок, производства,... - выведенного из Украины за последние 28 лет "Чёрной коррупцией" - ставит страны выгодополучатели в позу лиц заинтересованных в уничтожении Украины, как Государства.



"На пальцах": в ж..пе в Украине заинтересованы ВСЕ, кроме коренных этнических УКРАИНЦЕВ.

При чём этот процесс навязан не только РФ, а и "союзниками" - как лицами заинтересованными в трёх "ДЭ" в Украине.[/quote]

К примеру:

Сейчас РФ - уничтожила нефтепроводы качающие нефть в Европу.(дихлорэтаном)

Этим достигнуто много целей:

1. Резкое поднятие цены на нефть.

2. Войны в Венесуэле, Ливии, Сирии,...

3. Плановый переход на эл. транспорт зависает по экономическим причинам.

4. Страны Восточной Европы в полной зависимости, за исключением Румынии.

5. Уничтожен нефтепровод - дешевле может оказаться проложить новый - но уже по совершенно другому пути и под другим контролем.

.........................................................

- Кому это выгодно? 1. "Торговые войны" - есть процесс постоянный.2. "Морской старт" - детище Данилыча, именно его похоронила РФ, как и его перспективу. Существует рынок выведения на орбиту спутников - за что борется и РФ.3. В международной торговле коррупция вещь системная. И завоёвывание международных рынков работа большая. Завоёванный рынок нужно ещё удержать - как раз здесь топит в гавне отечественного производителя не только внешний "конкурент" именно страны заинтересованны в расширения рынка, в Украине существует практика наоборот: появился сбыт и спрос - грабится и уничтожается местный производитель изнутри Государства. При чём это происходит по коррупционным "схемам" с участием и под контролем институтов государственной власти.(деньги не пахнут)4. Отсюда картинка физической ликвидации любого конкурентно здатного производителя в Украине - "три ДЭ"5. В результате обратных "экономико-правовых отношений" Украина скатилась в бездну нищеты и беспредела.6. Официально крышуется данный "колапс" судейской мафией - и основным Законом: "Воры своих не сдают".7."На пальцах": в ж..пе в Украине заинтересованы ВСЕ, кроме коренных этнических УКРАИНЦЕВ.При чём этот процесс навязан не только РФ, а и "союзниками" - как лицами заинтересованными в трёх "ДЭ" в Украине.[/quote]К примеру:Сейчас РФ - уничтожила нефтепроводы качающие нефть в Европу.(дихлорэтаном)Этим достигнуто много целей:1. Резкое поднятие цены на нефть.2. Войны в Венесуэле, Ливии, Сирии,...3. Плановый переход на эл. транспорт зависает по экономическим причинам.4. Страны Восточной Европы в полной зависимости, за исключением Румынии.5. Уничтожен нефтепровод - дешевле может оказаться проложить новый - но уже по совершенно другому пути и под другим контролем..........................................................- Кому это выгодно? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 11:46 Kudrjavuy написав: detroytred

Всегда ставьте вопрос:

- Кому это выгодно?

- А кто не даёт успешно работать и торговать в Украине?

- Честно работающий на Государство Украина - обречён на нищету и болезни. Почему?

(я Вам десятки раз предоставлял даже видео с со съезда в США украинской и еврейской общин - где открыто об этом сказано!) Всегда ставьте вопрос:- Кому это выгодно?- А кто не даёт успешно работать и торговать в Украине?- Честно работающий на Государство Украина - обречён на нищету и болезни. Почему?(я Вам десятки раз предоставлял даже видео с со съезда в США украинской и еврейской общин - где открыто об этом сказано!)

И выход?



У Мортимера тоже была Ваша точка зрения.

Только через полное падение, через мощную борьбу.

Только не уточнял савченками или ещё как.

Впрочем главное не исполнители.



Может ваша точка зрения и правильная.

Мортимер - умнейшая голова.



Но я ее совершенно не разделяю. И выход?У Мортимера тоже была Ваша точка зрения.Только через полное падение, через мощную борьбу.Только не уточнял савченками или ещё как.Впрочем главное не исполнители.Может ваша точка зрения и правильная.Мортимер - умнейшая голова.Но я ее совершенно не разделяю. detroytred

Повідомлень: 21719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 11:47 budivelnik написав: Чергова брехня і черговий розгін зради.....

Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку....

таке собі замасковане капання на вуха...



тільки раССея, тільки вован.... Чергова брехня і черговий розгін зради.....Зет ніби й не пропонує здаватись , але плавно приводить до думки що майбутнє в України тільки в торгівлі з росією і відмовою віє проєвропейського розвитку....таке собі замасковане капання на вуха...тільки раССея, тільки вован....



Ну полнейшую же ахинею ты пишешь! Я говорю о том, что нужно продавать на все возможные рынки - на что где есть спрос (для чего обязательно необходимо вести многовекторную внешнюю политику, чтобы против тебя не применялся протекционизм), ты же интерпретируешь это - скажем ЕС нет, а россии - да. Я уже начинаю думать, что это какой-то вид умственного отклонения - навязчивая идея под названием "русские идут".



Ты понимаешь, что мы прекрасно торговали с ЕС тем, что они сами не хотят производить, и без ЗСТ, а то, что они хотят прозводять сами, не покупают у нас даже с ЗСТ! Какая прикладная ценность экономической части Соглашения об Ассоциации?



Назови мне список продуктов, который Украина производила, но не продавала в ЕС до 2015-го, а с 2016-го (с начала действия ЗСТ) - начала продавать!



Только не юли:

1.

2.

3...



Жду!



Потому что список продуктов, которые Украина перестала и производить, и продавать из-за закрытия рынка РФ, я тебе могу переслять бесконечно. Из самого ключевого:



1. Ракета Зенит - Южмаш.

2. Самолеты АН-148, АН-158, АН-178, АН-32 - Антонов.

3. Ракетные крейсеры и фрегаты - Николаевский судостроительный завод.

4. Горно-рудное, крановое оборудование и автотопливозаправочное оборудование - Азовмаш.

5. Легковые автомобили - Запорожский автомобильный завод.

6. Грузовые автомобили - Кременчугский автосборочный завод.

7. Колесные пары и рельсы - Кременчугский сталелитейный завод.

8. Аммиачные удобрения - Северодонецкий Азот, Яеркасский Азот, РивнеАзот, ОПЗ, ДнепрАзот.



Все перечисленные предприятия либо разорены, либо работают на 10-30% производственных мощностей, производя непрофильную продукцию (например, НСЗ сейчас делает буржуйки)!



И последнее - чтобы не балаболить, давай, приведи еще список ТОП украинских компаний, которые продают в ЕС, не имея коррупционных бенефитов внутри страны. Ты же утверждаешь, что это не так. А вот я утверждаю - таких нет! Либо имела место незаконная приватизация за копейки, и в цену продукции можно не закладывать возврат на инвестиции; либо имеет место недоплата налогов; либо имеет место нерыночной механизм государственного дотирования (либо и то, и другое, и третье вместе взятые)! Ну полнейшую же ахинею ты пишешь! Я говорю о том, что нужно продавать на все возможные рынки - на что где есть спрос (для чего обязательно необходимо вести многовекторную внешнюю политику, чтобы против тебя не применялся протекционизм), ты же интерпретируешь это - скажем ЕС нет, а россии - да. Я уже начинаю думать, что это какой-то вид умственного отклонения - навязчивая идея под названием "русские идут".Ты понимаешь, что мы прекрасно торговали с ЕС тем, что они сами не хотят производить, и без ЗСТ, а то, что они хотят прозводять сами, не покупают у нас даже с ЗСТ! Какая прикладная ценность экономической части Соглашения об Ассоциации?Назови мне список продуктов, который Украина производила, но не продавала в ЕС до 2015-го, а с 2016-го (с начала действия ЗСТ) - начала продавать!Только не юли:1.2.3...Жду!Потому что список продуктов, которые Украина перестала и производить, и продавать из-за закрытия рынка РФ, я тебе могу переслять бесконечно. Из самого ключевого:1. Ракета Зенит - Южмаш.2. Самолеты АН-148, АН-158, АН-178, АН-32 - Антонов.3. Ракетные крейсеры и фрегаты - Николаевский судостроительный завод.4. Горно-рудное, крановое оборудование и автотопливозаправочное оборудование - Азовмаш.5. Легковые автомобили - Запорожский автомобильный завод.6. Грузовые автомобили - Кременчугский автосборочный завод.7. Колесные пары и рельсы - Кременчугский сталелитейный завод.8. Аммиачные удобрения - Северодонецкий Азот, Яеркасский Азот, РивнеАзот, ОПЗ, ДнепрАзот.Все перечисленные предприятия либо разорены, либо работают на 10-30% производственных мощностей, производя непрофильную продукцию (например, НСЗ сейчас делает буржуйки)!И последнее - чтобы не балаболить, давай, приведи еще список ТОП украинских компаний, которые продают в ЕС, не имея коррупционных бенефитов внутри страны. Ты же утверждаешь, что это не так. А вот я утверждаю - таких нет! Либо имела место незаконная приватизация за копейки, и в цену продукции можно не закладывать возврат на инвестиции; либо имеет место недоплата налогов; либо имеет место нерыночной механизм государственного дотирования (либо и то, и другое, и третье вместе взятые)! zРадио

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