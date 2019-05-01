По мнению П. Рудякова, сейчас для П. Порошенко важнее не «ставить палки в колеса» В. Зеленскому, а предложить себя в советники, в помощники там, где можно участвовать в финансовых потоках, оставить их под своим контролем, под контролем людей, которые вокруг него крутятся, кормятся и его кормят.«Дело в том, что Порошенко лично уходит, но все эти схемы, все потоки, все черные дыры остаются. Нужно говорить не о «подножках» для В. Зеленского со стороны П. Порошенко, а о том, что уходящий Президент будет пробовать, кстати, при поддержке Запада, при поддержке криминальных кругов, которые у нас очень сильны и влиятельны (и наши собственные, и международные), «отаптывать» ту часть, в которой сосредоточены главные финансово-экономические, ресурсные интересы. Украина очень богата ресурсами, хотя мы и бедствуем, когда другие богатеют. Теперь вся семья Порошенко будет думать о том, как составлять те предыдущие липовые фамилии, поскольку они вылетали за рубеж под чужими именами, или какие-то новые искать», - подчеркнул политолог.По словам П. Рудякова, П. Порошенко будет сейчас доделывать свои дела. Когда-то, когда Ющенко с максимальным треском проиграл президентские выборы, казалось тогда, что не может еще сильнее треска проигрыша, но, оказалось, может. Ющенко за последние две-три недели пребывания у власти больше 20 генеральских должностей раздал всем родам войск, поскольку известно, что генеральские звания у нас хорошо оплачиваются на входе, то понятно, что он «срубил» деньжат и генералов наплодил. Думаю, что Порошенко тоже сейчас будет плодить генералов, заслуженных мастеров спорта, летчиков-космонавтов», - подытожил политолог.