Kudrjavuy со своей волынкой возвращайтесь сюда: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Пишу это в первый и последний раз
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:49
Kudrjavuy со своей волынкой возвращайтесь сюда: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Пишу это в первый и последний раз
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:49
Как раз для этого существует целая Государственная система контроля.
Импичмент.
Выборы.
Люстрация - кастрация, возврат собственности, суды, прокуратура,......... - ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ!
Которые в нашем случае работают на Семьи криминала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:52
Kudrjavuy
Исполнителей только нет))
Мортимер так и говорил - только самим захватить власть. В шутку, разумеется. Не молод он))
Когда доходило до реализации.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 тра, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:54
- "Кто то за Вас строить Вам дом не будет!"
Отсюда Каждый должен отвечать за свои действия.
Есть личный выбор, а есть "колония"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:58
Спасибо - учёл.
И всё же 56% из голосовалки, на сегодня - за разгон ВР.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 тра, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:58
Так каждый сам и решает свои проблемы.
Взвесив баланс затраты личных сил на то или иное решение и выбрав на основе этого оптимальное. Для себя.
Как и рекомендует кеп-очевидность любитель интерпретаций.
Всё естественно.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:13
Re: Політичні дискусії
От інколи зайду в цю гілку - прочитаю пару сторінок - і дивуюся ... Ну молодь про класи і класові інтереси взагалі нічого не знає , але хто ще в СРСР вчився - повинен хоча б пам"ятати дещо ...
Ну як влада , яка приймає закони - може приймати їх хоч трошечки в інтересах бідної більшості ? Чого б це ? Вони захищають в першу чергу великий бізнес ( і трошки середній ) . А для найманих працівників - розмови і обіцянки . Все своє треба вибивати і вичавлювати - хто у нас цим займається ? Профспілки - яких немає ? Популісти ? Так вони тільки говорять , а як доходить хоча б до голосувань - все вже не так ... Демократія - це взагалі ілюзія для реалізації міфа про управління хоч чим небуть ... Чомусь ніхто не хоче аналізувати хоча б недалеку історію - і подивитися - коли і як на Заході з"явилася оця сама демократія і для кого . І чому ...
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:24
Puente
Классовая борьба и ее роль, на мой взгляд, -- одно из глубочайших заблуждений Маркса.
Использованное и подхваченное ульяновым и Ко.
И принесшее столько бед.
Сама она имеет место быть. Факт.
Но ее роль, как основного (ключевое слово! - основного) двигателя прогресса и улучшения жизни бедных, угнетаемых)), недовольных слоёв (классов) крайне преувеличена.
Влияние безусловно есть. Но не основное.
Основное лишь в плоскости ускорения процесса изменений, а также ограничения аппетитов.
Профсоюзы - лишь часть влади. Той же самой власти.
Их польза - от повышения конкуренции ... внутри самого слоя власть имущих.
Разве что с задействием пересичных.
Тут я согласен с Вами, что необходимы и позитив.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 тра, 2019 12:38, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:27
За прямой текст банят и удаляют, то ж чужими словами - а Вы думайте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:57
Что вы нас пугаете? Что закончится дороже? Поиск экономических возможностей и открытие новых рынков это всегда во благо стране. Закрытие одного из внешних рынков это всегда во вред национальной экономике. Это же базовые знания в экономике.
Итак, многовекторность в экономическом смысле это благо для Украины, одинственный вектор во внешней торговле это путь в задницу и будущая основа для шантажа. Многовекторность Кучмы Л.Д. в некоторой степени пытался по полной безнадеге в вопросах экономических успехов организовать и Порошенко П.П. Это и новые небольшие зоны свободной торговли с маленькими странами, не дающие нам существенной прибавки к объемам экспорта. Ну, типа, так, для галочки, как томос и безвиз в тот момент, когда экономику Украины после его действий возможно коррупционных (что-то сильно он разбогател) нужно было хоть как-то реанимировать, чтобы уйти с поста президента мягко как Ющенко в свое время.
Если же вы хотите одновекторности, то для лучшего понимания ущербности такой внешней политики возможно вам надо испытать состояние потери рынка сбыта для ваших товаров в Европе. Хорошо протрезвляет.
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