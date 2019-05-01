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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2788278927902791>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 116
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
29
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
37
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:49

Kudrjavuy со своей волынкой возвращайтесь сюда: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Пишу это в первый и последний раз
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:49

  detroytred написав:Kudrjavuy
Не нужна.

Но я чётко представляю одно --- от такой роскоши, как независимость (многовекторность), без фундаментальной причины не откажутся любые власть имущие в любой стране.
То есть сами попрутся под кого-то (хоть рашкована, хоть европейца, хоть марсианина).

То, что возникла необходимость выбора, началось разделение и метание в рядах можновладцив с кем углублять интеграцию, свидетельство того, что возникли фундаментальные причины.
А не хотелки с бухты-барахты.
Именно возникли.
Моя версия -- исчерпание ресурсов-возможностей многовекторности-независимости.

Выбор реальный же был невелик.
Лучше бы очередным штатом в США = Вашему лучше вычистить)). Равно по возможности реализации.

Как раз для этого существует целая Государственная система контроля.
Импичмент.
Выборы.
Люстрация - кастрация, возврат собственности, суды, прокуратура,......... - ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ!
Которые в нашем случае работают на Семьи криминала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:52

Kudrjavuy
Исполнителей только нет))

Мортимер так и говорил - только самим захватить власть. В шутку, разумеется. Не молод он))
Когда доходило до реализации.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 тра, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:54

  detroytred написав:Kudrjavuy
Исполнителей только нет))

Мортимер так и говорил - только самим захватить власть.
Когда доходило до реализации.

- "Кто то за Вас строить Вам дом не будет!"

Отсюда Каждый должен отвечать за свои действия.
Есть личный выбор, а есть "колония"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:58

  Faceless написав:Kudrjavuy со своей волынкой возвращайтесь сюда: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Пишу это в первый и последний раз

Спасибо - учёл.

И всё же 56% из голосовалки, на сегодня - за разгон ВР. :idea:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 тра, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:58

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Kudrjavuy
Исполнителей только нет))

Мортимер так и говорил - только самим захватить власть.
Когда доходило до реализации.

- "Кто то за Вас строить Вам дом не будет!"

Отсюда Каждый должен отвечать за свои действия.

Так каждый сам и решает свои проблемы.
Взвесив баланс затраты личных сил на то или иное решение и выбрав на основе этого оптимальное. Для себя.
Как и рекомендует кеп-очевидность любитель интерпретаций.

Всё естественно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:13

Re: Політичні дискусії

От інколи зайду в цю гілку - прочитаю пару сторінок - і дивуюся ... Ну молодь про класи і класові інтереси взагалі нічого не знає , але хто ще в СРСР вчився - повинен хоча б пам"ятати дещо ...
Ну як влада , яка приймає закони - може приймати їх хоч трошечки в інтересах бідної більшості ? Чого б це ? Вони захищають в першу чергу великий бізнес ( і трошки середній ) . А для найманих працівників - розмови і обіцянки . Все своє треба вибивати і вичавлювати - хто у нас цим займається ? Профспілки - яких немає ? Популісти ? Так вони тільки говорять , а як доходить хоча б до голосувань - все вже не так ... Демократія - це взагалі ілюзія для реалізації міфа про управління хоч чим небуть ... Чомусь ніхто не хоче аналізувати хоча б недалеку історію - і подивитися - коли і як на Заході з"явилася оця сама демократія і для кого . І чому ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:24

Puente
Классовая борьба и ее роль, на мой взгляд, -- одно из глубочайших заблуждений Маркса.
Использованное и подхваченное ульяновым и Ко.
И принесшее столько бед.

Сама она имеет место быть. Факт.
Но ее роль, как основного (ключевое слово! - основного) двигателя прогресса и улучшения жизни бедных, угнетаемых)), недовольных слоёв (классов) крайне преувеличена.
Влияние безусловно есть. Но не основное.
Основное лишь в плоскости ускорения процесса изменений, а также ограничения аппетитов.

Профсоюзы - лишь часть влади. Той же самой власти.
Их польза - от повышения конкуренции ... внутри самого слоя власть имущих.
Разве что с задействием пересичных.
Тут я согласен с Вами, что необходимы и позитив.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 тра, 2019 12:38, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:27

  Puente написав: І чому ...

За прямой текст банят и удаляют, то ж чужими словами - а Вы думайте.
https://golos.ua/i/679870
По мнению П. Рудякова, сейчас для П. Порошенко важнее не «ставить палки в колеса» В. Зеленскому, а предложить себя в советники, в помощники там, где можно участвовать в финансовых потоках, оставить их под своим контролем, под контролем людей, которые вокруг него крутятся, кормятся и его кормят.

«Дело в том, что Порошенко лично уходит, но все эти схемы, все потоки, все черные дыры остаются. Нужно говорить не о «подножках» для В. Зеленского со стороны П. Порошенко, а о том, что уходящий Президент будет пробовать, кстати, при поддержке Запада, при поддержке криминальных кругов, которые у нас очень сильны и влиятельны (и наши собственные, и международные), «отаптывать» ту часть, в которой сосредоточены главные финансово-экономические, ресурсные интересы. Украина очень богата ресурсами, хотя мы и бедствуем, когда другие богатеют. Теперь вся семья Порошенко будет думать о том, как составлять те предыдущие липовые фамилии, поскольку они вылетали за рубеж под чужими именами, или какие-то новые искать», - подчеркнул политолог.

По словам П. Рудякова, П. Порошенко будет сейчас доделывать свои дела. Когда-то, когда Ющенко с максимальным треском проиграл президентские выборы, казалось тогда, что не может еще сильнее треска проигрыша, но, оказалось, может. Ющенко за последние две-три недели пребывания у власти больше 20 генеральских должностей раздал всем родам войск, поскольку известно, что генеральские звания у нас хорошо оплачиваются на входе, то понятно, что он «срубил» деньжат и генералов наплодил. Думаю, что Порошенко тоже сейчас будет плодить генералов, заслуженных мастеров спорта, летчиков-космонавтов», - подытожил политолог.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:57

  detroytred написав:buratinyo
Имею противоположное мнение.
Ресурсы и возможности сидения на двух стульях (многовекторности) были исчерпаны.
Реально возникла проблема выбора.
На Запад или Восток -- дело исключительно вкуса и приоритетов.

У меня -- только интеграция в Европу.
Потери росрынка - неизбежная, но вполне допустимая цена.

Ну то, что подкачала реализация интеграции в Европу -- это ответственность сугубо можновладцив. Их косяки. Причём партачили и проевропейские, и пророссийские.

Сейчас же (то есть после Майдана и агрессии) о восточном направлении вообще не может и не должно быть речи.
Ну а многовекторность -- дело вкуса, но в прежнее русло не войти-то. Закончится ещё дороже!


Что вы нас пугаете? Что закончится дороже? :D Поиск экономических возможностей и открытие новых рынков это всегда во благо стране. Закрытие одного из внешних рынков это всегда во вред национальной экономике. Это же базовые знания в экономике.

Итак, многовекторность в экономическом смысле это благо для Украины, одинственный вектор во внешней торговле это путь в задницу и будущая основа для шантажа. Многовекторность Кучмы Л.Д. в некоторой степени пытался по полной безнадеге в вопросах экономических успехов организовать и Порошенко П.П. Это и новые небольшие зоны свободной торговли с маленькими странами, не дающие нам существенной прибавки к объемам экспорта. Ну, типа, так, для галочки, как томос и безвиз в тот момент, когда экономику Украины после его действий возможно коррупционных (что-то сильно он разбогател) нужно было хоть как-то реанимировать, чтобы уйти с поста президента мягко как Ющенко в свое время.

Если же вы хотите одновекторности, то для лучшего понимания ущербности такой внешней политики возможно вам надо испытать состояние потери рынка сбыта для ваших товаров в Европе. Хорошо протрезвляет. :mrgreen:
buratinyo
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