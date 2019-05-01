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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 тра, 2019 13:01
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:21
budivelnik написав:
4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому
Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського.
Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:30
buratinyo написав:
Что вы нас пугаете? Что закончится дороже? Поиск экономических возможностей и открытие новых рынков это всегда во благо стране
. Закрытие одного из внешних рынков это всегда во вред национальной экономике.
Это же базовые знания в экономике.
Итак, многовекторность в экономическом смысле это благо для Украины, одинственный вектор во внешней торговле это путь в задницу и будущая основа для шантажа. Многовекторность Кучмы Л.Д. в некоторой степени пытался по полной безнадеге в вопросах экономических успехов организовать и Порошенко П.П. Это и новые небольшие зоны свободной торговли с маленькими странами, не дающие нам существенной прибавки к объемам экспорта. Ну, типа, так, для галочки, как томос и безвиз в тот момент, когда экономику Украины после его действий возможно коррупционных (что-то сильно он разбогател) нужно было хоть как-то реанимировать, чтобы уйти с поста президента мягко как Ющенко в свое время.
Если же вы хотите одновекторности, то для лучшего понимания ущербности такой внешней политики возможно вам надо испытать состояние потери рынка сбыта для ваших товаров в Европе. Хорошо протрезвляет.
Все це дуже круто, але не ми напали на Росію, а вона на нас...
І торгівля зі всім світом, крім Росії - це одновекторність? хм...
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:45
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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