buratinyo написав:

Закрытие одного из внешних рынков это всегда во вред национальной экономике.

Что вы нас пугаете? Что закончится дороже?Это же базовые знания в экономике.Итак, многовекторность в экономическом смысле это благо для Украины, одинственный вектор во внешней торговле это путь в задницу и будущая основа для шантажа. Многовекторность Кучмы Л.Д. в некоторой степени пытался по полной безнадеге в вопросах экономических успехов организовать и Порошенко П.П. Это и новые небольшие зоны свободной торговли с маленькими странами, не дающие нам существенной прибавки к объемам экспорта. Ну, типа, так, для галочки, как томос и безвиз в тот момент, когда экономику Украины после его действий возможно коррупционных (что-то сильно он разбогател) нужно было хоть как-то реанимировать, чтобы уйти с поста президента мягко как Ющенко в свое время.Если же вы хотите одновекторности, то для лучшего понимания ущербности такой внешней политики возможно вам надо испытать состояние потери рынка сбыта для ваших товаров в Европе. Хорошо протрезвляет.