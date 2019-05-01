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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2788278927902791

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 116
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
29
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
37
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:01

Re: Політичні дискусії

кто что думает, что это на самом деле?
https://fakty.ua/303384-policiya-provel ... hto-iskali
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:21

  budivelnik написав:4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому
Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського.

Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:30

  buratinyo написав:Что вы нас пугаете? Что закончится дороже? :D Поиск экономических возможностей и открытие новых рынков это всегда во благо стране. Закрытие одного из внешних рынков это всегда во вред национальной экономике. Это же базовые знания в экономике.

Итак, многовекторность в экономическом смысле это благо для Украины, одинственный вектор во внешней торговле это путь в задницу и будущая основа для шантажа. Многовекторность Кучмы Л.Д. в некоторой степени пытался по полной безнадеге в вопросах экономических успехов организовать и Порошенко П.П. Это и новые небольшие зоны свободной торговли с маленькими странами, не дающие нам существенной прибавки к объемам экспорта. Ну, типа, так, для галочки, как томос и безвиз в тот момент, когда экономику Украины после его действий возможно коррупционных (что-то сильно он разбогател) нужно было хоть как-то реанимировать, чтобы уйти с поста президента мягко как Ющенко в свое время.

Если же вы хотите одновекторности, то для лучшего понимания ущербности такой внешней политики возможно вам надо испытать состояние потери рынка сбыта для ваших товаров в Европе. Хорошо протрезвляет. :mrgreen:

Все це дуже круто, але не ми напали на Росію, а вона на нас...
І торгівля зі всім світом, крім Росії - це одновекторність? хм...
andrijk777
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