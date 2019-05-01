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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2789279027912792> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 116 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 29 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 37 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 116 Додано: Чет 02 тра, 2019 13:45 baran написав: кто что думает, что это на самом деле?

https://fakty.ua/303384-policiya-provel ... hto-iskali кто что думает, что это на самом деле?

старая тема http://irdee.org/news/464.html старая тема Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2522 З нами з: 03.12.14 Подякував: 308 раз. Подякували: 343 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 13:46 andrijk777 написав: budivelnik написав: 4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому

Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського. 4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а томуЯкщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського. Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує. Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує. Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....

Мене хвилює шкода, яку вони наносять

1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.

Ба більше - я перший на цих сторінках взяв на себе одностороннє зобовязання не ображати виборців Зеленського ( але при цьому я не брав на себе таких зобовязань по відношенню до рупорів ворожої пропоганди)

2 Ми не можемо бути багатовекторними не тому що наші керівники цього не хочуть - а тому що керівництво педерації вело і веде політику економічного закабалення.

3 Заміна ринку в 140 млн осіб на ринок в 350 млн осіб - це вигода в майбутньому , хоча при цьому отримання цієї вигоди потребує додаткової праці

4 У нас відсутній ресурс який ми можемо добути і продати по світовій ціні в обємах , який буде становити 40-50% ВВП

А тому ми не можемо копіювати економічну модель росії і змушені копіювати економічну модель Польщі.

Хтось зможе стверджувати що в Польщі чи Німеччині - багатовекторність? Ні. то чому нас пробують загнати на манівці.

І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду? Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....Мене хвилює шкода, яку вони наносять1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.Ба більше - я перший на цих сторінках взяв на себе одностороннє зобовязання не ображати виборців Зеленського ( але при цьому я не брав на себе таких зобовязань по відношенню до рупорів ворожої пропоганди)2 Ми не можемо бути багатовекторними не тому що наші керівники цього не хочуть - а тому що керівництво педерації вело і веде політику економічного закабалення.3 Заміна ринку в 140 млн осіб на ринок в 350 млн осіб - це вигода в майбутньому , хоча при цьому отримання цієї вигоди потребує додаткової праці4 У нас відсутній ресурс який ми можемо добути і продати по світовій ціні в обємах , який буде становити 40-50% ВВПА тому ми не можемо копіювати економічну модель росії і змушені копіювати економічну модель Польщі.Хтось зможе стверджувати що в Польщі чи Німеччині - багатовекторність? Ні. то чому нас пробують загнати на манівці.І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 13:52 budivelnik написав: 1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.

1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.



А я где писал, что избиратели Порошенко - враги, что ты меня в чем-то обвиняешь?? А, вруль?



Ты считаешь, что 140 млн потребителей нужно менять на 350 млн потребителей, а я считаю, что нужно работать на 140+350 млн потребителей. Ну и кто из нас вредитель?..



PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство! А я где писал, что избиратели Порошенко - враги, что ты меня в чем-то обвиняешь?? А, вруль?Ты считаешь, что 140 млн потребителей нужно менять на 350 млн потребителей, а я считаю, что нужно работать на 140+350 млн потребителей. Ну и кто из нас вредитель?..PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство! Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 тра, 2019 13:57, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2150 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 14:01 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги. 1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги. А я где писал, что избиратели Порошенко - враги, что ты меня в чем-то обвиняешь?? А, вруль?



Ты считаешь, что 140 млн потребителей нужно менять на 350 млн потребителей, а я считаю, что нужно работать на 140+350 млн потребителей. Ну и кто из нас вредитель?.. А я где писал, что избиратели Порошенко - враги, что ты меня в чем-то обвиняешь?? А, вруль?Ты считаешь, что 140 млн потребителей нужно менять на 350 млн потребителей, а я считаю, что нужно работать на 140+350 млн потребителей. Ну и кто из нас вредитель?.. Ти . бо бути вагітним на 30% не можна

І ломатись в двері де тобі газ зимою перекривають , де чесно вибраних Порошенка і ВР - називають хунтою і фашистами , де на центральних телеканалах розганяють істерику про згвалтованих пенсіонерок і порваних танками хлопчиках в трусиках...

ти ж розумієш - що весь цей хай організувати за пару тижнів Майдану на території всієї ерефії - не можливо.

А раз так - то твоя думка про 140+350 - там нікого не цікавить

В них

або 140 - або ви фашисти....



І останнє

Ти й далі будеш звинувачувати владу в скореченні 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей, чи все таки признаєш що помилявся і вибачишся перед тими хто провів цю операцію ?



До речі по Ротердам+

ти цілий час порівнюєш ціну закупівельну на шахті з ціною в Ротердамі... - а куди ти дів дотації в приблизно 1000 грн на тоні які виплачуються збитковим( а у нас таких 90%) шахтам? Ти . бо бути вагітним на 30% не можнаІ ломатись в двері де тобі газ зимою перекривають , де чесно вибраних Порошенка і ВР - називають хунтою і фашистами , де на центральних телеканалах розганяють істерику про згвалтованих пенсіонерок і порваних танками хлопчиках в трусиках...ти ж розумієш - що весь цей хай організувати за пару тижнів Майдану на території всієї ерефії - не можливо.А раз так - то твоя думка про 140+350 - там нікого не цікавитьВ нихабо 140 - або ви фашисти....І останнєТи й далі будеш звинувачувати владу в скореченні 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей, чи все таки признаєш що помилявся і вибачишся перед тими хто провів цю операцію ?До речі по Ротердам+ти цілий час порівнюєш ціну закупівельну на шахті з ціною в Ротердамі... - а куди ти дів дотації в приблизно 1000 грн на тоні які виплачуються збитковим( а у нас таких 90%) шахтам? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 14:08 budivelnik написав: Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....

Мене хвилює шкода, яку вони наносять Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....Мене хвилює шкода, яку вони наносять

Не перебільшуйте їх шкоду.

budivelnik написав: І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду? І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?

Тут більше!! Ці сусаніни заганяли нас в одновекторність(Росія онлі) ще декілька років тому. Я добре пам'ятаю ці казочки що Європа нам не потрібна, бо наші товари там не конкурентноздатні. Тільки Росія, тільки Євразійський союз. Не перебільшуйте їх шкоду.Тут більше!! Ці сусаніни заганяли нас в одновекторність(Росія онлі) ще декілька років тому. Я добре пам'ятаю ці казочки що Європа нам не потрібна, бо наші товари там не конкурентноздатні. Тільки Росія, тільки Євразійський союз. andrijk777

Повідомлень: 1311 З нами з: 11.11.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 14:16 Re: Політичні дискусії zРадио написав: PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство! PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство! Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівлі

Німеччина-росія

Німеччина-ЄС

Німеччина-США

Німеччина-Китай

і порівняй ці цифри з

Україна -ЄС

Україна-США

Україна-росія

Україна-Китай



Як порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші.



А от як тільки ми втрати від падіння обємів з педерацією замістили ростом обємів з ЄС - виявилось багато цікавого

Вже не ми педераційникам винні за газ , а вони нам за прокачку

Вже не нас ганяють сраною мітлою розповідаючи про низьку якість наших товарів - а вони не можуть добудувати плавзасоби без наших турбін...

і таких прикладів море

от вони й бісяться присилаючи методички таким як ви перекотиполям...

як можна одночасно бути громадянином України і одночасно притягувати брехню як про минулі дії влади , так і про ще не здійснені. Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівліНімеччина-росіяНімеччина-ЄСНімеччина-СШАНімеччина-Китайі порівняй ці цифри зУкраїна -ЄСУкраїна-СШАУкраїна-росіяУкраїна-КитайЯк порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші.А от як тільки ми втрати від падіння обємів з педерацією замістили ростом обємів з ЄС - виявилось багато цікавогоВже не ми педераційникам винні за газ , а вони нам за прокачкуВже не нас ганяють сраною мітлою розповідаючи про низьку якість наших товарів - а вони не можуть добудувати плавзасоби без наших турбін...і таких прикладів мореот вони й бісяться присилаючи методички таким як ви перекотиполям...як можна одночасно бути громадянином України і одночасно притягувати брехню як про минулі дії влади , так і про ще не здійснені. Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 02 тра, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 14:23 budivelnik написав: zРадио написав: PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство! PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство! Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівлі

Німеччина-росія

Німеччина-ЄС

Німеччина-США

Німеччина-Китай

і порівняй ці цифри з

Україна -ЄС

Україна-США

Україна-росія

Україна-Китай



Як порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші. Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівліНімеччина-росіяНімеччина-ЄСНімеччина-СШАНімеччина-Китайі порівняй ці цифри зУкраїна -ЄСУкраїна-СШАУкраїна-росіяУкраїна-КитайЯк порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші.



Это ты посыпай себе голову пеплом. Для Германии приоритетные рынки свои, для Украины - свои! Манипулировать будешь с кем-то другим!



Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!



Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!! Это ты посыпай себе голову пеплом. Для Германии приоритетные рынки свои, для Украины - свои! Манипулировать будешь с кем-то другим!Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!! zРадио

Повідомлень: 2150 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 14:35 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство! PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство! Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівлі

Німеччина-росія

Німеччина-ЄС

Німеччина-США

Німеччина-Китай

і порівняй ці цифри з

Україна -ЄС

Україна-США

Україна-росія

Україна-Китай



Як порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші. Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівліНімеччина-росіяНімеччина-ЄСНімеччина-СШАНімеччина-Китайі порівняй ці цифри зУкраїна -ЄСУкраїна-СШАУкраїна-росіяУкраїна-КитайЯк порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші. Это ты посыпай себе голову пеплом. Для Германии приоритетные рынки свои, для Украины - свои! Манипулировать будешь с кем-то другим!

Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!

Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!! Это ты посыпай себе голову пеплом. Для Германии приоритетные рынки свои, для Украины - свои! Манипулировать будешь с кем-то другим!Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!! Що ?- здувся?

Побачив що

обмєм торгівлі Німеччини з росією становить близько 1% від ВВП Німеччини

обмєм торгівлі України з росією становить близько 10% від ВВП України



і впав в істерику

А так гарно співав...але істерикою цифр не заміниш....от ми і йдемо шляхом Німеччини поступово скорочуючи частку торгівлі з росією в нашому ввп.В рази вже скоротили , ще в 5 разів скоротити залишилось ( при цьому це скорочення буде відбуватись не шляхом зменшення закупівель енергоносіїв-а шляхом збільшення ефективності нашої економіки і ВВП

То хто винуватий? Україна якій перекривали газ , до сьогодні перекритий транзит в Азію по ж.д ? чи все таки росія? Що ?- здувся?Побачив щообмєм торгівлі Німеччини з росією становить близькообмєм торгівлі України з росією становить близькоі впав в істерикуА так гарно співав...але істерикою цифр не заміниш....от ми і йдемо шляхом Німеччини поступово скорочуючи частку торгівлі з росією в нашому ввп.В рази вже скоротили , ще в 5 разів скоротити залишилось ( при цьому це скорочення буде відбуватись не шляхом зменшення закупівель енергоносіїв-а шляхом збільшення ефективності нашої економіки і ВВПТо хто винуватий? Україна якій перекривали газ , до сьогодні перекритий транзит в Азію по ж.д ? чи все таки росія? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 15:07 budivelnik написав: До речі по Ротердам+

ти цілий час порівнюєш ціну закупівельну на шахті з ціною в Ротердамі... - а куди ти дів дотації в приблизно 1000 грн на тоні які виплачуються збитковим( а у нас таких 90%) шахтам? До речі по Ротердам+ти цілий час порівнюєш ціну закупівельну на шахті з ціною в Ротердамі... - а куди ти дів дотації в приблизно 1000 грн на тоні які виплачуються збитковим( а у нас таких 90%) шахтам?

Это о тех, кто диктует условия:

https://gordonua.com/news/politics/glav ... 31998.html

Кому это выгодно, и за какие деньги в чей карман. Это о тех, кто диктует условия:Кому это выгодно, и за какие деньги в чей карман. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6798 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 15:20 budivelnik написав: обмєм торгівлі Німеччини з росією становить близько 1% від ВВП Німеччини

обмєм торгівлі України з росією становить близько 10% від ВВП України

обмєм торгівлі Німеччини з росією становить близькообмєм торгівлі України з росією становить близько



Во-первых, ты как обычно в 2 раза соврал! Доля РФ в немецком и экспорте, и импорте составляет 2% !



Во-вторых, как обычно, сманипулировал! Еще раз тебе говорю, РФ для Украины - это то же самое, что США для Мексики, но никак не то же самое, что РФ для Германии!



На кого рассчитаны твои детские аргументы? По возрасту здесь таких, наверняка, нет - переезжай на Вконтактик, будешь там умным казаться



Говоря о Германии, нужно смотреть не на РФ, а, например, на Францию - ближайшего географического и торгового партнера. К слову, исторические отношения там тоже были очень разные. Только за один 20-й век Германия развязала 2 мировые войны (из двух - если ты забыл), и оба раза Франция понесла огромные потери из-за своего ненормального соседа.



А сейчас - смотри, как торгуют. И сидят себе французские германофобы молча в тряпочку! Не диктуют правительству, с кем торговать, а с кем нет - потому что экономический интерес превыше всего!



По ссылкам найдешь объемы торговли Германии и с Францией, и Австрией, и с ВБ, и с другими странами. Не ленись и не будешь выглядеть форумным шутом!



http://www.worldstopexports.com/germany ... -partners/

https://tradingeconomics.com/germany/imports-by-country Во-первых, ты как обычно в 2 раза соврал! Доля РФ в немецком и экспорте, и импорте составляетВо-вторых, как обычно, сманипулировал! Еще раз тебе говорю, РФ для Украины - это то же самое, что США для Мексики, но никак не то же самое, что РФ для Германии!На кого рассчитаны твои детские аргументы? По возрасту здесь таких, наверняка, нет - переезжай на Вконтактик, будешь там умным казатьсяГоворя о Германии, нужно смотреть не на РФ, а, например, на Францию - ближайшего географического и торгового партнера. К слову, исторические отношения там тоже были очень разные. Только за один 20-й век Германия развязала 2 мировые войны (из двух - если ты забыл), и оба раза Франция понесла огромные потери из-за своего ненормального соседа.А сейчас - смотри, как торгуют. И сидят себе французские германофобы молча в тряпочку! Не диктуют правительству, с кем торговать, а с кем нет - потому что экономический интерес превыше всего!По ссылкам найдешь объемы торговли Германии и с Францией, и Австрией, и с ВБ, и с другими странами. Не ленись и не будешь выглядеть форумным шутом! zРадио

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