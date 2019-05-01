Додано: Чет 02 тра, 2019 13:46

andrijk777 написав: budivelnik написав: 4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому

Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського. 4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а томуЯкщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського. Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує. Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує.

Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....Мене хвилює шкода, яку вони наносять1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.Ба більше - я перший на цих сторінках взяв на себе одностороннє зобовязання не ображати виборців Зеленського ( але при цьому я не брав на себе таких зобовязань по відношенню до рупорів ворожої пропоганди)2 Ми не можемо бути багатовекторними не тому що наші керівники цього не хочуть - а тому що керівництво педерації вело і веде політику економічного закабалення.3 Заміна ринку в 140 млн осіб на ринок в 350 млн осіб - це вигода в майбутньому , хоча при цьому отримання цієї вигоди потребує додаткової праці4 У нас відсутній ресурс який ми можемо добути і продати по світовій ціні в обємах , який буде становити 40-50% ВВПА тому ми не можемо копіювати економічну модель росії і змушені копіювати економічну модель Польщі.Хтось зможе стверджувати що в Польщі чи Німеччині - багатовекторність? Ні. то чому нас пробують загнати на манівці.І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?