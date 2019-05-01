budivelnik написав:Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....andrijk777 написав:Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує.
Мене хвилює шкода, яку вони наносять
1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.
Ба більше - я перший на цих сторінках взяв на себе одностороннє зобовязання не ображати виборців Зеленського ( але при цьому я не брав на себе таких зобовязань по відношенню до рупорів ворожої пропоганди)
2 Ми не можемо бути багатовекторними не тому що наші керівники цього не хочуть - а тому що керівництво педерації вело і веде політику економічного закабалення.
3 Заміна ринку в 140 млн осіб на ринок в 350 млн осіб - це вигода в майбутньому , хоча при цьому отримання цієї вигоди потребує додаткової праці
4 У нас відсутній ресурс який ми можемо добути і продати по світовій ціні в обємах , який буде становити 40-50% ВВП
А тому ми не можемо копіювати економічну модель росії і змушені копіювати економічну модель Польщі.
Хтось зможе стверджувати що в Польщі чи Німеччині - багатовекторність? Ні. то чому нас пробують загнати на манівці.
І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?
Вы сореврнуетесь в брехне?
777 с потолка заявляет, что я против ЗЕ.
Когда я многократно указывал, что ЗЕ - шанс (пусть и малый).
Ему очевидно, что я против ПО. Что значит против?!
И вывод - против Украины.
Полный зашквар ...
Будивельнык с потолка лепит, что я (сусанин) загоняю в многовекторность.
Прямо под моими сообщениями с обоснованием мнения о проевропейском векторе.
У Вас соревнование что ли?
В тупости лжи.
Так и киселя перещеголяете...