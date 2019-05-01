RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2789279027912792

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 116
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
29
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
37
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:21

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому
Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського.
Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує.
Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....
Мене хвилює шкода, яку вони наносять
1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.
Ба більше - я перший на цих сторінках взяв на себе одностороннє зобовязання не ображати виборців Зеленського ( але при цьому я не брав на себе таких зобовязань по відношенню до рупорів ворожої пропоганди)
2 Ми не можемо бути багатовекторними не тому що наші керівники цього не хочуть - а тому що керівництво педерації вело і веде політику економічного закабалення.
3 Заміна ринку в 140 млн осіб на ринок в 350 млн осіб - це вигода в майбутньому , хоча при цьому отримання цієї вигоди потребує додаткової праці
4 У нас відсутній ресурс який ми можемо добути і продати по світовій ціні в обємах , який буде становити 40-50% ВВП
А тому ми не можемо копіювати економічну модель росії і змушені копіювати економічну модель Польщі.
Хтось зможе стверджувати що в Польщі чи Німеччині - багатовекторність? Ні. то чому нас пробують загнати на манівці.
І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?

Вы сореврнуетесь в брехне?

777 с потолка заявляет, что я против ЗЕ.
Когда я многократно указывал, что ЗЕ - шанс (пусть и малый).
Ему очевидно, что я против ПО. Что значит против?!
И вывод - против Украины.
Полный зашквар ...

Будивельнык с потолка лепит, что я (сусанин) загоняю в многовекторность.
Прямо под моими сообщениями с обоснованием мнения о проевропейском векторе.

У Вас соревнование что ли?
В тупости лжи.
Так и киселя перещеголяете...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21724
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:30

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....
Мене хвилює шкода, яку вони наносять

Не перебільшуйте їх шкоду. :D
  budivelnik написав:І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?

Тут більше!! Ці сусаніни заганяли нас в одновекторність(Росія онлі) ще декілька років тому. Я добре пам'ятаю ці казочки що Європа нам не потрібна, бо наші товари там не конкурентноздатні. Тільки Росія, тільки Євразійський союз.

Цитату, брехло, приведите, где я загонял в Россия онли.
Моё утверждение.

Я Вам по просьбе с десяток своих постов о европейском векторе дам.

Теперь два брехла меня развлекать начали.
Лепя с потолка.
И никакие предложения, что сначала конкретное утверждение оппонента, а потом свои пусть интерпретации, но хоть под утверждением-то.
Ан нет ... тупо генерируют домыслы лживые с потолка.

Не стесняются :lol:
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21724
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2789279027912792
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22496)
02.05.2019 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.