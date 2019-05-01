Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2789279027912792 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 116 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 29 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 37 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 116 Додано: Чет 02 тра, 2019 15:21 budivelnik написав: andrijk777 написав: budivelnik написав: 4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому

Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського. 4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а томуЯкщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського. Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує. Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує. Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....

Мене хвилює шкода, яку вони наносять

1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.

Ба більше - я перший на цих сторінках взяв на себе одностороннє зобовязання не ображати виборців Зеленського ( але при цьому я не брав на себе таких зобовязань по відношенню до рупорів ворожої пропоганди)

2 Ми не можемо бути багатовекторними не тому що наші керівники цього не хочуть - а тому що керівництво педерації вело і веде політику економічного закабалення.

3 Заміна ринку в 140 млн осіб на ринок в 350 млн осіб - це вигода в майбутньому , хоча при цьому отримання цієї вигоди потребує додаткової праці

4 У нас відсутній ресурс який ми можемо добути і продати по світовій ціні в обємах , який буде становити 40-50% ВВП

А тому ми не можемо копіювати економічну модель росії і змушені копіювати економічну модель Польщі.

Хтось зможе стверджувати що в Польщі чи Німеччині - багатовекторність? Ні. то чому нас пробують загнати на манівці.

І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду? Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....Мене хвилює шкода, яку вони наносять1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.Ба більше - я перший на цих сторінках взяв на себе одностороннє зобовязання не ображати виборців Зеленського ( але при цьому я не брав на себе таких зобовязань по відношенню до рупорів ворожої пропоганди)2 Ми не можемо бути багатовекторними не тому що наші керівники цього не хочуть - а тому що керівництво педерації вело і веде політику економічного закабалення.3 Заміна ринку в 140 млн осіб на ринок в 350 млн осіб - це вигода в майбутньому , хоча при цьому отримання цієї вигоди потребує додаткової праці4 У нас відсутній ресурс який ми можемо добути і продати по світовій ціні в обємах , який буде становити 40-50% ВВПА тому ми не можемо копіювати економічну модель росії і змушені копіювати економічну модель Польщі.Хтось зможе стверджувати що в Польщі чи Німеччині - багатовекторність? Ні. то чому нас пробують загнати на манівці.І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?

Вы сореврнуетесь в брехне?



777 с потолка заявляет, что я против ЗЕ.

Когда я многократно указывал, что ЗЕ - шанс (пусть и малый).

Ему очевидно, что я против ПО. Что значит против?!

И вывод - против Украины.

Полный зашквар ...



Будивельнык с потолка лепит, что я (сусанин) загоняю в многовекторность.

Прямо под моими сообщениями с обоснованием мнения о проевропейском векторе.



У Вас соревнование что ли?

В тупости лжи.

Так и киселя перещеголяете... Вы сореврнуетесь в брехне?777 с потолка заявляет, что я против ЗЕ.Когда я многократно указывал, что ЗЕ - шанс (пусть и малый).Ему очевидно, что я против ПО. Что значит против?!И вывод - против Украины.Полный зашквар ...Будивельнык с потолка лепит, что я (сусанин) загоняю в многовекторность.Прямо под моими сообщениями с обоснованием мнения о проевропейском векторе.У Вас соревнование что ли?В тупости лжи.Так и киселя перещеголяете... detroytred

Повідомлень: 21724 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 15:30 andrijk777 написав: budivelnik написав: Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....

Мене хвилює шкода, яку вони наносять Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків....Мене хвилює шкода, яку вони наносять

Не перебільшуйте їх шкоду.

budivelnik написав: І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду? І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?

Тут більше!! Ці сусаніни заганяли нас в одновекторність(Росія онлі) ще декілька років тому. Я добре пам'ятаю ці казочки що Європа нам не потрібна, бо наші товари там не конкурентноздатні. Тільки Росія, тільки Євразійський союз. Не перебільшуйте їх шкоду.Тут більше!! Ці сусаніни заганяли нас в одновекторність(Росія онлі) ще декілька років тому. Я добре пам'ятаю ці казочки що Європа нам не потрібна, бо наші товари там не конкурентноздатні. Тільки Росія, тільки Євразійський союз.

Цитату, брехло, приведите, где я загонял в Россия онли.

Моё утверждение.



Я Вам по просьбе с десяток своих постов о европейском векторе дам.



Теперь два брехла меня развлекать начали.

Лепя с потолка.

И никакие предложения, что сначала конкретное утверждение оппонента, а потом свои пусть интерпретации, но хоть под утверждением-то.

Ан нет ... тупо генерируют домыслы лживые с потолка.



Не стесняются Цитату, брехло, приведите, где я загонял в Россия онли.Моё утверждение.Я Вам по просьбе с десяток своих постов о европейском векторе дам.Теперь два брехла меня развлекать начали.Лепя с потолка.И никакие предложения, что сначала конкретное утверждение оппонента, а потом свои пусть интерпретации, но хоть под утверждением-то.Ан нет ... тупо генерируют домыслы лживые с потолка.Не стесняются detroytred

Повідомлень: 21724 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2789279027912792 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм