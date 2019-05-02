Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство!
Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівлі Німеччина-росія Німеччина-ЄС Німеччина-США Німеччина-Китай і порівняй ці цифри з Україна -ЄС Україна-США Україна-росія Україна-Китай
Як порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші.
Это ты посыпай себе голову пеплом. Для Германии приоритетные рынки свои, для Украины - свои! Манипулировать будешь с кем-то другим!
Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!
Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!!
zРадио написав:PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство!
Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівлі Німеччина-росія Німеччина-ЄС Німеччина-США Німеччина-Китай і порівняй ці цифри з Україна -ЄС Україна-США Україна-росія Україна-Китай
Як порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші.
Это ты посыпай себе голову пеплом. Для Германии приоритетные рынки свои, для Украины - свои! Манипулировать будешь с кем-то другим! Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС! Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!!
Що ?- здувся? Побачив що обмєм торгівлі Німеччини з росією становить близько 1% від ВВП Німеччини обмєм торгівлі України з росією становить близько 10% від ВВП України
і впав в істерику А так гарно співав...але істерикою цифр не заміниш....от ми і йдемо шляхом Німеччини поступово скорочуючи частку торгівлі з росією в нашому ввп.В рази вже скоротили , ще в 5 разів скоротити залишилось ( при цьому це скорочення буде відбуватись не шляхом зменшення закупівель енергоносіїв-а шляхом збільшення ефективності нашої економіки і ВВП То хто винуватий? Україна якій перекривали газ , до сьогодні перекритий транзит в Азію по ж.д ? чи все таки росія?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:До речі по Ротердам+ ти цілий час порівнюєш ціну закупівельну на шахті з ціною в Ротердамі... - а куди ти дів дотації в приблизно 1000 грн на тоні які виплачуються збитковим( а у нас таких 90%) шахтам?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:4 Ні зед ні дет не є прихильниками Зеленського про що вони неодноразово заявляли, а тому Якщо я проти російської пропоганди на цих сторінках - то це не говорить про те що я проти виборців Зеленського.
Те що вони проти Зе(і проти По, очевидно) вже говорить що вони проти України. Вони або просто вата, або проросійські. Інших варіантів просто не існує.
Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків.... Мене хвилює шкода, яку вони наносять 1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги. Ба більше - я перший на цих сторінках взяв на себе одностороннє зобовязання не ображати виборців Зеленського ( але при цьому я не брав на себе таких зобовязань по відношенню до рупорів ворожої пропоганди) 2 Ми не можемо бути багатовекторними не тому що наші керівники цього не хочуть - а тому що керівництво педерації вело і веде політику економічного закабалення. 3 Заміна ринку в 140 млн осіб на ринок в 350 млн осіб - це вигода в майбутньому , хоча при цьому отримання цієї вигоди потребує додаткової праці 4 У нас відсутній ресурс який ми можемо добути і продати по світовій ціні в обємах , який буде становити 40-50% ВВП А тому ми не можемо копіювати економічну модель росії і змушені копіювати економічну модель Польщі. Хтось зможе стверджувати що в Польщі чи Німеччині - багатовекторність? Ні. то чому нас пробують загнати на манівці. І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?
Вы сореврнуетесь в брехне?
777 с потолка заявляет, что я против ЗЕ. Когда я многократно указывал, что ЗЕ - шанс (пусть и малый). Ему очевидно, что я против ПО. Что значит против?! И вывод - против Украины. Полный зашквар ...
Будивельнык с потолка лепит, что я (сусанин) загоняю в многовекторность. Прямо под моими сообщениями с обоснованием мнения о проевропейском векторе.
У Вас соревнование что ли? В тупости лжи. Так и киселя перещеголяете...
budivelnik написав:Мене не цікавлять особисті мотиви віртуальних ніків.... Мене хвилює шкода, яку вони наносять
Не перебільшуйте їх шкоду.
budivelnik написав:І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?
Тут більше!! Ці сусаніни заганяли нас в одновекторність(Росія онлі) ще декілька років тому. Я добре пам'ятаю ці казочки що Європа нам не потрібна, бо наші товари там не конкурентноздатні. Тільки Росія, тільки Євразійський союз.
Цитату, брехло, приведите, где я загонял в Россия онли. Моё утверждение.
Я Вам по просьбе с десяток своих постов о европейском векторе дам.
Теперь два брехла меня развлекать начали. Лепя с потолка. И никакие предложения, что сначала конкретное утверждение оппонента, а потом свои пусть интерпретации, но хоть под утверждением-то. Ан нет ... тупо генерируют домыслы лживые с потолка.
budivelnik написав:1 Я ніде не писав що виборці Зеленського- вороги.
А я где писал, что избиратели Порошенко - враги, что ты меня в чем-то обвиняешь?? А, вруль?
Ты считаешь, что 140 млн потребителей нужно менять на 350 млн потребителей, а я считаю, что нужно работать на 140+350 млн потребителей. Ну и кто из нас вредитель?..
Ти . бо бути вагітним на 30% не можна І ломатись в двері де тобі газ зимою перекривають , де чесно вибраних Порошенка і ВР - називають хунтою і фашистами , де на центральних телеканалах розганяють істерику про згвалтованих пенсіонерок і порваних танками хлопчиках в трусиках... ти ж розумієш - що весь цей хай організувати за пару тижнів Майдану на території всієї ерефії - не можливо. А раз так - то твоя думка про 140+350 - там нікого не цікавить В них або 140 - або ви фашисти....
І останнє Ти й далі будеш звинувачувати владу в скореченні 1150 шкіл в яких навчалось 15000 дітей, чи все таки признаєш що помилявся і вибачишся перед тими хто провів цю операцію ?
До речі по Ротердам+ ти цілий час порівнюєш ціну закупівельну на шахті з ціною в Ротердамі... - а куди ти дів дотації в приблизно 1000 грн на тоні які виплачуються збитковим( а у нас таких 90%) шахтам?
Зашквар... Яценюк и Ко требовали прекращения сокращения школ. Цитату-источник ведь дал. И не извиняются...
Вам модератор подтвердил Вашу ложь в мой адрес о связи с модераторами. И ноль реакции
Реально интересно, что Вы ощущаете, когда лжете? И когда Вам указывают на факт Вашей лжи?
Kudrjavuy написав:1. "Торговые войны" - есть процесс постоянный. 2. "Морской старт" - детище Данилыча, именно его похоронила РФ, как и его перспективу. Существует рынок выведения на орбиту спутников - за что борется и РФ. 3. В международной торговле коррупция вещь системная. И завоёвывание международных рынков работа большая. Завоёванный рынок нужно ещё удержать - как раз здесь топит в гавне отечественного производителя не только внешний "конкурент" именно страны заинтересованны в расширения рынка, в Украине существует практика наоборот: появился сбыт и спрос - грабится и уничтожается местный производитель изнутри Государства. При чём это происходит по коррупционным "схемам" с участием и под контролем институтов государственной власти.(деньги не пахнут) 4. Отсюда картинка физической ликвидации любого конкурентно здатного производителя в Украине - "три ДЭ" 5. В результате обратных "экономико-правовых отношений" Украина скатилась в бездну нищеты и беспредела. 6. Официально крышуется данный "колапс" судейской мафией - и основным Законом: "Воры своих не сдают". 7. Количество средств, трудовых ресурсов, технологий, образования, разработок, производства,... - выведенного из Украины за последние 28 лет "Чёрной коррупцией" - ставит страны выгодополучатели в позу лиц заинтересованных в уничтожении Украины, как Государства.
"На пальцах": в ж..пе в Украине заинтересованы ВСЕ, кроме коренных этнических УКРАИНЦЕВ. При чём этот процесс навязан не только РФ, а и "союзниками" - как лицами заинтересованными в трёх "ДЭ" в Украине. К примеру: Сейчас РФ - уничтожила нефтепроводы качающие нефть в Европу.(дихлорэтаном) Этим достигнуто много целей: 1. Резкое поднятие цены на нефть. 2. Войны в Венесуэле, Ливии, Сирии,... 3. Плановый переход на эл. транспорт зависает по экономическим причинам. 4. Страны Восточной Европы в полной зависимости, за исключением Румынии. 5. Уничтожен нефтепровод - дешевле может оказаться проложить новый - но уже по совершенно другому пути и под другим контролем. ......................................................... - Кому это выгодно?
В целом согласен, кроме 2 моментов.
В уничтожении украинской государственности заинтересована только одна страна, РФ. Для остальных это не есть самоцелью, а для некоторых из них (Запада), наоборот - украинская государственность есть элементом противодействия РФ.
Ну и по поводу отравления нефтепровода - не могу комментировать, потому что еще не составил собственную позицию. История мутная, публичных фактов немного...
тема немного древней там обыски идут по производству открытому в 2017 г. прокуратура, как люди говорят, практикует открывать фейковые дела и подставы, чтоб потом кошмарить. Только полный идиот будет "печатать" и сбывать фуфло через пов. Это обычный грабёж. При Яныке такое практиковалось---за 50% дело закрывается и работай дальше. Это так люди рассказывают, а я хз- может брэшут В любом случае, всё что я нашёл в инете по этому делу---полная куйня. Кто хоть немного знает как всё работает понимает, что то всё шито белыми нитками
Востаннє редагувалось baran в Чет 02 тра, 2019 16:15, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Faceless написав:то точно по его личному распоряжению. Никак иначе
Теплее. Если внимательно прочитать сообщение-первоисточник, проанализировать некоторые даты, о которых упомянуто и уточнить даты списания. То брюки превращаются... Конечно все это фантазии, за исключением 80000 экз и второй готовящейся партии в 90000 экз. Так веселее? Если Вы сможете объяснить почему все списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?
Во-первых, "бюрократизмус" (с). Я передал в свой НИИ по крайней мере 3 ставших ненужными мне ПК, но они до сих пор числятся, как "личная собственность такого-то" - бухгалтерии так проще. То же самое с моей личной научной библиотекой (я скоро собираюсь "завязать"). Во-вторых, обычные библиотеки отмирают, почти всё есть в Инете.