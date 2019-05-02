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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2785278627872788 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 116 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 29 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 37 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 116 Додано: Чет 02 тра, 2019 16:17 Starikan написав: ruvex написав: Faceless написав: то точно по его личному распоряжению. Никак иначе то точно по его личному распоряжению. Никак иначе Теплее.

Если внимательно прочитать сообщение-первоисточник, проанализировать некоторые даты, о которых упомянуто и уточнить даты списания. То брюки превращаются...

Конечно все это фантазии, за исключением 80000 экз и второй готовящейся партии в 90000 экз. Так веселее?

Если Вы сможете объяснить почему все списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали? Теплее.Если внимательно прочитать сообщение-первоисточник, проанализировать некоторые даты, о которых упомянуто и уточнить даты списания. То брюки превращаются...Конечно все это фантазии, за исключением 80000 экз и второй готовящейся партии в 90000 экз. Так веселее?Если Вы сможете объяснить почему все списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?

Во-первых, "бюрократизмус" (с). Я передал в свой НИИ по крайней мере 3 ставших ненужными мне ПК, но они до сих пор числятся, как "личная собственность такого-то" - бухгалтерии так проще. То же самое с моей личной научной библиотекой (я скоро собираюсь "завязать").

Во-вторых, обычные библиотеки отмирают, почти всё есть в Инете. Во-первых, "бюрократизмус" (с). Я передал в свой НИИ по крайней мере 3 ставших ненужными мне ПК, но- бухгалтерии так проще. То же самое с моей личной научной библиотекой (я скоро собираюсь "завязать").Во-вторых, обычные библиотеки отмирают, почти всё есть в Инете.

1. Оргтехника должна быть зарегистрирована и поставлена на учёт.

2. Необходимо лицензионное ПО.

3. Постоянный учёт - отчёт.

- Никто не пойдёт на то, что бы её "вешать" на себя - это очень дорогое удовольствие.

А если ещё стоят и специальные программы - то Вы меня извините... 1. Оргтехника должна быть зарегистрирована и поставлена на учёт.2. Необходимо лицензионное ПО.3. Постоянный учёт - отчёт.- Никто не пойдёт на то, что бы её "вешать" на себя - это очень дорогое удовольствие.А если ещё стоят и специальные программы - то Вы меня извините... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 16:24 zРадио написав:

Ну и по поводу отравления нефтепровода - не могу комментировать, потому что еще не составил собственную позицию. История мутная, публичных фактов немного... Ну и по поводу отравления нефтепровода - не могу комментировать, потому что еще не составил собственную позицию. История мутная, публичных фактов немного...

Там приватна російська компанія забруднити нафту речовинами для збільшення видобутку. Такий випадок вже був в самій РФ. Там приватна російська компанія забруднити нафту речовинами для збільшення видобутку. Такий випадок вже був в самій РФ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 8119 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 16:41 zРадио написав: Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!

Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!



Сколько заводов в РФ начала строить Германия после старта санкций ЕС? Сколько заводов в РФ начала строить Германиястарта санкций ЕС? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 16:42 budivelnik написав: обмєм торгівлі Німеччини з росією становить близько 1% від ВВП Німеччини

обмєм торгівлі України з росією становить близько 10% від ВВП України

обмєм торгівлі Німеччини з росією становить близькообмєм торгівлі України з росією становить близько



Не знаю, с какого перепуга удален ответ на этот комментарий - напишу еще раз.



Во-первых, budivelnik, как обычно соврал в 2 раза - доля РФ и в импорте, и в экспорте Германии составляет 2%, а не 1%.



Во-вторых, budivelnik, как обычно сманипулировал - РФ для Украины, это как США для Мексики, но не как РФ для Германии!



Для Германии партнером такого порядка является, например, Франция. К слову, в истории этих стран было много черных страниц. Только в 20-м веке Германия развязала 2 мировые войны (из двух), в обеих из которых атаковала Францию и ненасла ей значительные потери.



Но сегодня торговля между странами процветает. Никто не копается в прошлом во вред будущему. И французские германофобы не диктуют своему правительству, с кем торговать можно, а с кем нельзя - экономический интерес превыше всего!



По ссылкам доступна информация об объемах торговли Германии и с Францией, и с Великобританией, и с Польшей, и с США, и с другими странами, с которыми та некогда воевала, а сегодня находится в прагматичных отношениях.



https://tradingeconomics.com/germany/imports-by-country

http://www.worldstopexports.com/germany ... -partners/ Не знаю, с какого перепуга удален ответ на этот комментарий - напишу еще раз.Во-первых,, как обычно соврал в 2 раза - доля РФ и в импорте, и в экспорте Германии составляета не 1%.Во-вторых,, как обычно сманипулировал - РФ для Украины, это как США для Мексики, но не как РФ для Германии!Для Германии партнером такого порядка является, например, Франция. К слову, в истории этих стран было много черных страниц. Только в 20-м веке Германия развязала 2 мировые войны (из двух), в обеих из которых атаковала Францию и ненасла ей значительные потери.Но сегодня торговля между странами процветает. Никто не копается в прошлом во вред будущему. И французские германофобы не диктуют своему правительству, с кем торговать можно, а с кем нельзя - экономический интерес превыше всего!По ссылкам доступна информация об объемах торговли Германии и с Францией, и с Великобританией, и с Польшей, и с США, и с другими странами, с которыми та некогда воевала, а сегодня находится в прагматичных отношениях. Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 тра, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2149 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 16:42 zРадио

А если вспомнить "Фирташа" и Индию - то, станет всё на свои места:

Что позволено всем - Украине от винта и за этим стоят США.

- Круто?

- Или дружба дружбой, но пирожки врозь?

А ведь "технологиями" владеют только три страны в мире.(США, РФ, Украина) А если вспомнить "Фирташа" и Индию - то, станет всё на свои места:Что позволено всем - Украине от винта и за этим стоят США.- Круто?- Или дружба дружбой, но пирожки врозь?А ведь "технологиями" владеют только три страны в мире.(США, РФ, Украина) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 16:52 Starikan написав: ruvex написав: Теплее.

Если внимательно прочитать сообщение-первоисточник, проанализировать некоторые даты, о которых упомянуто и уточнить даты списания. То брюки превращаются...

Конечно все это фантазии, за исключением 80000 экз и второй готовящейся партии в 90000 экз. Так веселее?

Если Вы сможете объяснить почему все списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали? Теплее.Если внимательно прочитать сообщение-первоисточник, проанализировать некоторые даты, о которых упомянуто и уточнить даты списания. То брюки превращаются...Конечно все это фантазии, за исключением 80000 экз и второй готовящейся партии в 90000 экз. Так веселее?Если Вы сможете объяснить почему все списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?

Во-первых, "бюрократизмус" (с). Я передал в свой НИИ по крайней мере 3 ставших ненужными мне ПК, но они до сих пор числятся, как "личная собственность такого-то" - бухгалтерии так проще. То же самое с моей личной научной библиотекой (я скоро собираюсь "завязать").

Во-вторых, обычные библиотеки отмирают, почти всё есть в Инете. Во-первых, "бюрократизмус" (с). Я передал в свой НИИ по крайней мере 3 ставших ненужными мне ПК, но они до сих пор числятся, как "личная собственность такого-то" - бухгалтерии так проще. То же самое с моей личной научной библиотекой (я скоро собираюсь "завязать").Во-вторых, обычные библиотеки отмирают, почти всё есть в Инете.

Не собирался, но все таки отвечу. Я не буду задаваться целью выяснить правоту или даже противоправность действий, а просто отвечу по сути.

С первым (бюрократизмус) никаких противоречий. Данный факт неоспорим. Только вот почему то на списание такого количества нужной литературы бюрократия не повлияла. Хотя уже после youtube повлияла и вся вторая партия передана к пересмотру.

И ПК тем более устаревший это все же не литература, согласитесь?

Со вторым, это миф, который не претворяется в жизнь или претворяется очень медленно. Попробуйте найти к примеру в интернете в электроном виде Иогансен "Спутник буровика"? А вот редко попадающиеся бумажные экземпляры продают по 700-900 грн. Литература по сварке в таком же почете и т.д. По объективным причинам со вторым пунктом я не соглашусь еще и потому, что сами преподаватели из многих книг делают свои методички и распространяют среди студентов. Такие объемы, что были указаны перевести в электронный формат не так дешево и быстро. Книг реально не хватает и студенты и зарубежные в том числе были дико удивлены подобному факту и многие просили забрать книги себе. Но у нас же бюрократия.

К тому же, что касается популярности и "ухода" библиотек это вопрос к читаемости, который в стране в катастрофическом положении. Но указанный мной факт относится к ВУЗу и это уже вопрос образования. Если бы дело было в закупке новых изданий, но за год на фонд выделили 800 грн.

К тому же во Львове открыли гуманитарную библиотеку мирового уровня. Почему то в США библиотеки поддерживают, а вот у нас многое, включая и библиотеки отмирает.

Факт, что кому-то не нужны фонды по какому то личному обстоятельству, как к примеру в Вашем случае или например в моем, когда я могу сказать, что отучился и мне это не нужно, не означает подобного в глобальном смысле, это субъективная оценка.

И в этом направлении считаю это глубокий минус.

А время, как всегда рассудит или осудит данный факт. Не собирался, но все таки отвечу. Я не буду задаваться целью выяснить правоту или даже противоправность действий, а просто отвечу по сути.С первым (бюрократизмус) никаких противоречий. Данный факт неоспорим. Только вот почему то на списание такого количества нужной литературы бюрократия не повлияла. Хотя уже после youtube повлияла и вся вторая партия передана к пересмотру.И ПК тем более устаревший это все же не литература, согласитесь?Со вторым, это миф, который не претворяется в жизнь или претворяется очень медленно. Попробуйте найти к примеру в интернете в электроном виде Иогансен "Спутник буровика"? А вот редко попадающиеся бумажные экземпляры продают по 700-900 грн. Литература по сварке в таком же почете и т.д. По объективным причинам со вторым пунктом я не соглашусь еще и потому, что сами преподаватели из многих книг делают свои методички и распространяют среди студентов. Такие объемы, что были указаны перевести в электронный формат не так дешево и быстро. Книг реально не хватает и студенты и зарубежные в том числе были дико удивлены подобному факту и многие просили забрать книги себе. Но у нас же бюрократия.К тому же, что касается популярности и "ухода" библиотек это вопрос к читаемости, который в стране в катастрофическом положении. Но указанный мной факт относится к ВУЗу и это уже вопрос образования. Если бы дело было в закупке новых изданий, но за год на фонд выделили 800 грн.К тому же во Львове открыли гуманитарную библиотеку мирового уровня. Почему то в США библиотеки поддерживают, а вот у нас многое, включая и библиотеки отмирает.Факт, что кому-то не нужны фонды по какому то личному обстоятельству, как к примеру в Вашем случае или например в моем, когда я могу сказать, что отучился и мне это не нужно, не означает подобного в глобальном смысле, это субъективная оценка.И в этом направлении считаю это глубокий минус.А время, как всегда рассудит или осудит данный факт. Востаннє редагувалось ruvex в Чет 02 тра, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7978 З нами з: 03.11.08 Подякував: 660 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 17:00 Sommer написав: zРадио написав: Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!

Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!



Сколько заводов в РФ начала строить Германия после старта санкций ЕС? Сколько заводов в РФ начала строить Германиястарта санкций ЕС?



Извини, такая аналитика денег стоит - я тебе не нанялся. Сколько начала строить, не знаю. Сколько открыла - только первая страница поиска Гугл выдает 4 завода - 1 Mercedes, 2 Bosch, 1 Guhring. Извини, такая аналитика денег стоит - я тебе не нанялся. Сколько начала строить, не знаю. Сколько открыла - только первая страница поиска Гугл выдает 4 завода - 1 Mercedes, 2 Bosch, 1 Guhring. zРадио

Повідомлень: 2149 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 17:13 zРадио написав: komp написав: Sommer написав: Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!

Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".

Чого тільки вата не вигадає! А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".Чого тільки вата не вигадає!



Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли.

Если РФ не желает на своем рынке товары ЕС с нулевой таможенной пошлиной, а Украина на своем - желает, то между Украиной и РФ не может быть зоны приоритетной торговли.



Видишь ли, критикус, это рашкинское оправдание смотрелось глупо еще тогда. А теперь оно смотрится еще глупее.



zРадио написав: Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй, Sommer! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!

Что касается торговых войн при Кучме - не сочиняй,! Мелкие споры происходят между любыми участниками торговых отношений, даже США и Великобританией. Никакой глобальных торговых конфликтов с РФ при Кучме не было!



Отказ поставлять комплектующие в 1996-м, Тузла, постоянные терки с оплатой газа.

Да вообще идиллия.



Кроме того как раз после 2004-го сказочный пыня начал конфликты со всеми соседями (в том числе даже с ручной Беларусью: https://www.kommersant.ru/doc/2249208



zРадио написав: Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!

Двухвекторная политика Кучмы как раз способствовала рекордному росту ВВП! Квинтэссенция этого роста - 2003-2004 гг, когда ВВП вырос на 23% за 2 года!!!



Ты не в курсе, что прирост ВВП считают по годам, а не суммарно?



И кроме того, как формировался тогда ВВП знают многие.



zРадио написав: А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт). Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!

А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и. Никаких других предпосылок для падения темпов роста не было ни на внутреннем, ни не внешнем рынках!



Итак, следим за зрадийными руками (у нас экономическое открытие похлеще подсчета процентов ВВП) - газовый конфликт начинается в середине декабря 2005-го, но... промышленность об этом знает заранее! Поэтому начинает показывает низкий рост ВВП с самого начала года, чтобы соответствовать зрадийным теориям!



Я бы сказал, это кандидат на Нобелевку. Видишь ли, критикус, это рашкинское оправдание смотрелось глупо еще тогда. А теперь оно смотрится еще глупее.Отказ поставлять комплектующие в 1996-м, Тузла, постоянные терки с оплатой газа.Да вообще идиллия.Кроме того как раз после 2004-го сказочный пыня начал конфликты со всеми соседями (в том числе даже с ручной Беларусью:Ты не в курсе, что прирост ВВП считают по годам, а не суммарно?И кроме того, как формировался тогда ВВП знают многие.Итак, следим за зрадийными руками (у нас экономическое открытие похлеще подсчета процентов ВВП) - газовый конфликт начинается в середине декабря 2005-го, но... промышленность об этом знает заранее! Поэтому начинает показывает низкий рост ВВП с самого начала года, чтобы соответствовать зрадийным теориям!Я бы сказал, это кандидат на Нобелевку. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 17:14 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!

Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!



Сколько заводов в РФ начала строить Германия после старта санкций ЕС? Сколько заводов в РФ начала строить Германиястарта санкций ЕС?



Извини, такая аналитика денег стоит - я тебе не нанялся. Извини, такая аналитика денег стоит - я тебе не нанялся.



Я понял, понял. Главное не уходи с форума от невозможности ответа на вопрос. Я понял, понял. Главное не уходи с форума от невозможности ответа на вопрос. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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