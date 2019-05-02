Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Я понял, понял. Главное не уходи с форума от невозможности ответа на вопрос.
Это не вопрос, это запрос! Я тоже могу запросить у тебя в подтверждение эффективности Соглашения об Ассоциации полный список товарной номенклатуры, поставляемой в ЕС с 2016-го, в сравнении с полным списком товарной номенклатуры, поставляемой в ЕС до 2016-го.
Так что ты тоже не уходи с форума от невозможности ответа на вопрос, ладно? Без тебя здешняя цирковая труппа не справится
zРадио написав:Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!
Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!!
Пропаганда на пропаганде. Санкции ЕС распространяются не на РФ, как страну в целом, а на отдельных её граждан, отдельные отрасли, и отдельные заводы. Это только в РФ постоянно твердят о "санкциях против России". Но ведь "Путин - это Россия" верно ? Заводы Мерседес, БМВ и Ауди в РФ - это отвёрточная сборка, по сути, прикручивание колёс. Завод Мерседес открыт в апреле 2019 года, отвёрточная сборка Е-класс. В Калуге был полноценный цикл завода VW, свернуто до отвёрточной сборки Audi Q7 & Q8. Европейское отделение Форд, с полноценным производственным циклом - уходит из РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!
Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!!
Пропаганда на пропаганде. Санкции ЕС распространяются не на РФ, как страну в целом, а на отдельных её граждан, отдельные отрасли, и отдельные заводы. Это только в РФ постоянно твердят о "санкциях против России". Но ведь "Путин - это Россия" верно ? Заводы Мерседес, БМВ и Ауди в РФ - это отвёрточная сборка, по сути, прикручивание колёс. Завод Мерседес открыт в апреле 2019 года, отвёрточная сборка Е-класс. В Калуге был полноценный цикл завода VW, свернуто до отвёрточной сборки Audi Q7 & Q8. Европейское отделение Форд, с полноценным производственным циклом - уходит из РФ
Интересно, что тогда украинское производство проводов для электрики немецких авто, если российская сборка Мерседесов - зрада
Кстати, да - сборка Мерседесов не отверточная. Солгал даже здесь! Мне, по правде сказать, не особо были интересны детали (происходящим в РФ украинские ярые "патриоты" интересуются точно больше, чем украинские обыватели), но ты сам полез в лужу!
Mercedes-Benz Cars is investing more than 250 million euros in the plant in the Moscow region. Over 1,000 employees will work in production and administration. The Moscovia plant is characterized by a flexible and green production and will use modern industry 4.0 technologies _______________ Driverless transportation systems convey the bodies between the subsections. Automated shopping cart systems are also used in assembly.
zРадио написав:Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!
Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!!
Пропаганда на пропаганде. Санкции ЕС распространяются не на РФ, как страну в целом, а на отдельных её граждан, отдельные отрасли, и отдельные заводы. Это только в РФ постоянно твердят о "санкциях против России". Но ведь "Путин - это Россия" верно ? Заводы Мерседес, БМВ и Ауди в РФ - это отвёрточная сборка, по сути, прикручивание колёс. Завод Мерседес открыт в апреле 2019 года, отвёрточная сборка Е-класс. В Калуге был полноценный цикл завода VW, свернуто до отвёрточной сборки Audi Q7 & Q8. Европейское отделение Форд, с полноценным производственным циклом - уходит из РФ
Интересно, что тогда украинское производство проводов для электрики немецких авто, если российская сборка Мерседесов - зрада
Кстати, да - сборка Мерседесов не отверточная. Солгал даже здесь! Мне, по правде сказать, не особо были интересны детали (происходящим в РФ украинские ярые "патриоты" интересуются точно больше, чем украинские обыватели), но ты сам полез в лужу!
Вы не владеете информацией от слова "совсем", но пишите о том, как успешно в России открывают новые заводы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой