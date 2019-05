Додано: Чет 02 тра, 2019 18:49

pesikot написав: zРадио написав: Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!



Пропаганда на пропаганде.

Санкции ЕС распространяются не на РФ, как страну в целом, а на отдельных её граждан, отдельные отрасли, и отдельные заводы. Это только в РФ постоянно твердят о "санкциях против России". Но ведь "Путин - это Россия" верно ?

Заводы Мерседес, БМВ и Ауди в РФ - это отвёрточная сборка, по сути, прикручивание колёс. Завод Мерседес открыт в апреле 2019 года, отвёрточная сборка Е-класс. В Калуге был полноценный цикл завода VW, свернуто до отвёрточной сборки Audi Q7 & Q8.

Интересно, что тогда украинское производство проводов для электрики немецких авто, если российская сборка Мерседесов - зрадаКстати, да - сборка Мерседесов не отверточная. Солгал даже здесь! Мне, по правде сказать, не особо были интересны детали (происходящим в РФ украинские ярые "патриоты" интересуются точно больше, чем украинские обыватели), но ты сам полез в лужу!Mercedes-Benz Cars is investing more than 250 million euros in the plant in the Moscow region. Over 1,000 employees will work in production and administration. The Moscovia plant is characterized by a flexible and green production and will use modern industry 4.0 technologies_______________Driverless transportation systems convey the bodies between the subsections. Automated shopping cart systems are also used in assembly.