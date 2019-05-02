Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Я вообще никакой оценки не давал - не придумывайте! Sommer задал вопрос - я загуглил и просмотрел ссылки первой страницы поиска.
Детали по открывшемуся заводу Мерседес я гуглил уже с вашей подачи (точнее вброса - будем говорить, как есть). Нагуглил оригинальный пресс-релиз Даймлер, прочитал его и опроверг ваше вранье. Все!
Больше прошу не парить меня бытом и проблемами россии! Если вам она сильно интересна - это, пож-ста, без меня
Итак, мы имеем факт, что вы, совсем не разобравшись в теме, написали ответ Sommer. И сели в лужу, знатно при чём. Вы не даже не проанализировали информацию из гугл-поиска. Когда пропагандиста начинаешь тыкать фактами, он обязательно становится в третью позицию. Всегда.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Далее, по газу - опять ты соглал! Я нигде не писал и даже не намекал, что рост ВВП до 2005-го обеспечивался дешевым газом! Ты сам это придумал -> сам выдвинул бредовую теорию -> сам эту бредовую теорию потроллил...
Нет, ты этого не писал. И я этого не писал, кстати.
А вот что ты писал:
zРадио написав:А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт).
Ты умудрился привязть газовый конфликт (по хорошему, начавшийся вообще в 2006-м) к падению роста ВВП в 2005-м.
Это Нобелевка, не меньше.
zРадио написав:И Тузла, конечно, имеет огромное отношение к международной торговле Примерно такое же, как ты - к экономике
Да, кстати, если конфликт по Тузле с РФ - это звоночек к разрыву с ней отношений,
А вот про "звоночек к разрыву с ней отношений" ты точно сам придумал.
zРадио написав:то что тогда конфликт с Румынией по Змеиному - звоночек к разрыву отношений с ЕС, или вообще выход из ООН, международный суд которой вынес про-румынское решение???
А что, Румыния начала строить что-то к острову Змеиный с рассказами, что они сделают его территорией Румынии?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:Я понял, понял. Главное не уходи с форума от невозможности ответа на вопрос.
Это не вопрос, это запрос! Я тоже могу запросить у тебя в подтверждение эффективности Соглашения об Ассоциации полный список товарной номенклатуры, поставляемой в ЕС с 2016-го, в сравнении с полным списком товарной номенклатуры, поставляемой в ЕС до 2016-го.
Как только я начну с умным видом вещать про эффективность Соглашения об Ассоциации и про полные списки товарной номенклатуры - конечно запрашивай.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
При этом он подчеркнул, что в команде Зеленского "на 90% думали, что (Порошенко - ред.) откажется".
Я ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.
https://twitter.com/_Smithchenko "Возможны попытки досрочного роспуска ВР Зеленским и переноса выборов на сентябрь, т.к. время явно работает против "Слуг"." Об этом я тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы. Пока блюдо "Слуга народа" ещё горячее. Время их реально поджимает. Слова у меня были другие, но суть таже.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 тра, 2019 20:28, всього редагувалось 3 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Порох уговаривает своих чиновников держаться за должности любыми способами до 1 ноября. А там типа у него большинство в ВРУ и он премьер. Как по мне то он дыбил... БПП не набирает и 5% голосов и не проходит в ВРУ.
Оранжевый-хит сезона написав:Порох уговаривает своих чиновников держаться за должности любыми способами до 1 ноября. А там типа у него большинство в ВРУ и он премьер. Как по мне то он дыбил... БПП не набирает и 5% голосов и не проходит в ВРУ.
Уня, ты даже в слове "де***" ошибки делаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Оранжевый-хит сезона написав:Порох уговаривает своих чиновников держаться за должности любыми способами до 1 ноября. А там типа у него большинство в ВРУ и он премьер. Как по мне то он дыбил... БПП не набирает и 5% голосов и не проходит в ВРУ.