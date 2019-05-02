Додано: Чет 02 тра, 2019 20:18

zРадио написав: Далее, по газу - опять ты соглал! Я нигде не писал и даже не намекал, что рост ВВП до 2005-го обеспечивался дешевым газом! Ты сам это придумал -> сам выдвинул бредовую теорию -> сам эту бредовую теорию потроллил...

Далее, по газу - опять ты соглал! Я нигде не писал и даже не намекал, что рост ВВП до 2005-го обеспечивался дешевым газом! Ты сам это придумал -> сам выдвинул бредовую теорию -> сам эту бредовую теорию потроллил...



Нет, ты этого не писал. И я этого не писал, кстати.



А вот что ты писал:

zРадио написав: А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт).

А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт).



Ты умудрился привязть газовый конфликт (по хорошему, начавшийся вообще в 2006-м) к падению роста ВВП в 2005-м.



Это Нобелевка, не меньше.



zРадио написав: И Тузла, конечно, имеет огромное отношение к международной торговле Примерно такое же, как ты - к экономике



Да, кстати, если конфликт по Тузле с РФ - это звоночек к разрыву с ней отношений,

И Тузла, конечно, имеет огромное отношение к международной торговлеПримерно такое же, как ты - к экономикеДа, кстати, если конфликт по Тузле с РФ - это звоночек к разрыву с ней отношений,



А вот про "звоночек к разрыву с ней отношений" ты точно сам придумал.



zРадио написав: то что тогда конфликт с Румынией по Змеиному - звоночек к разрыву отношений с ЕС, или вообще выход из ООН, международный суд которой вынес про-румынское решение??? то что тогда конфликт с Румынией по Змеиному - звоночек к разрыву отношений с ЕС, или вообще выход из ООН, международный суд которой вынес про-румынское решение???



А что, Румыния начала строить что-то к острову Змеиный с рассказами, что они сделают его территорией Румынии? Нет, ты этого не писал. И я этого не писал, кстати.А вот что ты писал:Ты умудрился привязть газовый конфликт (по хорошему, начавшийся вообще в 2006-м) к падению роста ВВП в 2005-м.Это Нобелевка, не меньше.А вот про "звоночек к разрыву с ней отношений" ты точно сам придумал.А что, Румыния начала строить что-то к острову Змеиный с рассказами, что они сделают его территорией Румынии?

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

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