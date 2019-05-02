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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2788278927902791>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 119
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
30
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
39
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:18

  zРадио написав:Далее, по газу - опять ты соглал! Я нигде не писал и даже не намекал, что рост ВВП до 2005-го обеспечивался дешевым газом! Ты сам это придумал -> сам выдвинул бредовую теорию -> сам эту бредовую теорию потроллил...


Нет, ты этого не писал. И я этого не писал, кстати.

А вот что ты писал:
  zРадио написав:А уже в 2005-м темпы роста снизились до менее, чем 3% - именно после смены нейтралитета на одновекторную политику в сторону Запада и ответной российской экономической агрессии (газовый конфликт).


Ты умудрился привязть газовый конфликт (по хорошему, начавшийся вообще в 2006-м) к падению роста ВВП в 2005-м.

Это Нобелевка, не меньше.

  zРадио написав:И Тузла, конечно, имеет огромное отношение к международной торговле :mrgreen: Примерно такое же, как ты - к экономике :mrgreen:

Да, кстати, если конфликт по Тузле с РФ - это звоночек к разрыву с ней отношений,


А вот про "звоночек к разрыву с ней отношений" ты точно сам придумал.

  zРадио написав:то что тогда конфликт с Румынией по Змеиному - звоночек к разрыву отношений с ЕС, или вообще выход из ООН, международный суд которой вынес про-румынское решение???


А что, Румыния начала строить что-то к острову Змеиный с рассказами, что они сделают его территорией Румынии?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:19

  zРадио написав:
  Sommer написав:Я понял, понял. Главное не уходи с форума от невозможности ответа на вопрос. :mrgreen:


Это не вопрос, это запрос! Я тоже могу запросить у тебя в подтверждение эффективности Соглашения об Ассоциации полный список товарной номенклатуры, поставляемой в ЕС с 2016-го, в сравнении с полным списком товарной номенклатуры, поставляемой в ЕС до 2016-го.


Как только я начну с умным видом вещать про эффективность Соглашения об Ассоциации и про полные списки товарной номенклатуры - конечно запрашивай.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:25

Re: Політичні дискусії

http://mignews.com.ua/politics/22855180.html
При этом он подчеркнул, что в команде Зеленского "на 90% думали, что (Порошенко - ред.) откажется".

Я ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.


https://twitter.com/_Smithchenko
"Возможны попытки досрочного роспуска ВР Зеленским и переноса выборов на сентябрь, т.к. время явно работает против "Слуг"."
Об этом я тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы. Пока блюдо "Слуга народа" ещё горячее. Время их реально поджимает. Слова у меня были другие, но суть таже.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 тра, 2019 20:28, всього редагувалось 3 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:39

  pesikot написав:Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.


Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.

  pesikot написав:Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.


Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.

Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:
во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь
во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:14

  pesikot написав:Итак, мы имеем факт, что вы, совсем не разобравшись в теме, написали ответ Sommer. И сели в лужу, знатно при чём. Вы не даже не проанализировали информацию из гугл-поиска.
Когда пропагандиста начинаешь тыкать фактами, он обязательно становится в третью позицию. Всегда.


Какие факты, родное сердце? Фактами я тебя посадил в лужу - ладно, трепу путина можно не верить, но с пресс-релизом Даймлер не поспоришь! Сборка не отверточная, что я доказал выдержками из текста релиза (хоть мне это, повторюсь, интересно только в контексте выведения тебя на чистоту)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:21

  freeze написав:Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:
во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь
во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам


Зеленский рейтинг будет только терять, по крайней мере свой собственный - это бичь высокой популярности. Невозможно в демократической системе держать рейтинг выше 70%. Чем больше он будет говорить и делать, тем больше будет терять.

Насчет Порошенко - не готов спорить. Но я бы ставил на то, что его рейтинг будет расти (если он будет сохранять активность, а не передумает и не уйдет из политики). Во-первых, народ у нас сердобольный, во вторых, реваншистские настроения очень сильны - посмотрите даже на нашу ветку.

Так что я склоняюсь к тому, что Зеленскому скорее полезны досрочные перевыборы, но при этом - что провернуть роспуск Рады ему не удастся.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:23

ежий соцопрос на парламентские выборы.
Пока 5 процентный рубеж проходят 4 партии :
Слуга народа - 27,9 %
Оппоблок-за життя - 15,8 %
БПП - 13,2 %
Батькивщина - 12,4 %

#####
щож це коiцця?
а де 75% зеленоголових?
це зрада!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:23

  pesikot написав:http://mignews.com.ua/politics/22855180.html
При этом он подчеркнул, что в команде Зеленского "на 90% думали, что (Порошенко - ред.) откажется".

Я ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.

Ви мислите примітивно. Зе набагато розумніший вас і 99% виборців. :D
Ви бачили класичні дебати, наприклад американські? Там йде дискусія, ставляться гострі питання, оцінюються відповіді на ці питання.
А що то були за дебати на стадіоні? Просто викрики і поливання брудом опонента. Це були НЕ ДЕБАТИ. Ось на це і надіявся Зе. І він не прогадав.
Якби дебати були в студії, Зе б програв на 100%(дебати, а не вибори).
Тому насправді я вважаю що це була брудна гра з боку Зе. Брудна, бо по закону дебати мали відбуватись в студії. Так як покарання законом не передбачене, Зе наплював на той закон.
А український виборець це легко проковтнув, бо до європейського виборця йому ще далеко. Він(виборець) не побачив тут хитрого маневру Зе, а наївно з"їв цей "стадіон".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 02 тра, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:31

не сформированы еще партии
Гройсмана и Вакарчука, они очень важны,

###
партiя Гро? це хто? клон БПП?
партiя Ва? Це того сцикуна, що зрадив виборцiв та стибнув кущi аби пройшов клоун?
не смiшiть моi капцi...
так з ким у Зе буда каалiцыя? невже з Вi-Бо-Му чи з Ти? чи з тим самим самим По?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:47

Re: Політичні дискусії


https://censor.net.ua/news/3125200/ya_n ... omoyiskiyi

Ждем реабилитации Лукаш.
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