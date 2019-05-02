Додано: Чет 02 тра, 2019 21:21

freeze написав: Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:

во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь

во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочьво-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам

Зеленский рейтинг будет только терять, по крайней мере свой собственный - это бичь высокой популярности. Невозможно в демократической системе держать рейтинг выше 70%. Чем больше он будет говорить и делать, тем больше будет терять.Насчет Порошенко - не готов спорить. Но я бы ставил на то, что его рейтинг будет расти (если он будет сохранять активность, а не передумает и не уйдет из политики). Во-первых, народ у нас сердобольный, во вторых, реваншистские настроения очень сильны - посмотрите даже на нашу ветку.Так что я склоняюсь к тому, что Зеленскому скорее полезны досрочные перевыборы, но при этом - что провернуть роспуск Рады ему не удастся.