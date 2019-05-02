Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны,
### партiя Гро? це хто? клон БПП? партiя Ва? Це того сцикуна, що зрадив виборцiв та стибнув кущi аби пройшов клоун? не смiшiть моi капцi... так з ким у Зе буда каалiцыя? невже з Вi-Бо-Му чи з Ти? чи з тим самим самим По?
Ви мислите примітивно. Ви бачили класичні дебати, наприклад американські? Там йде дискусія, ставляться гострі питання, оцінюються відповіді на ці питання. А що то були за дебати на стадіоні? Просто викрики і поливання брудом опонента. Це були НЕ ДЕБАТИ. Ось на це і надіявся Зе. І він не прогадав. Якби дебати були в студії, Зе б програв на 100%(дебати, а не вибори). Тому насправді я вважаю що це була брудна гра з боку Зе. Брудна, бо по закону дебати мали відбуватись в студії. Так як покарання законом не передбачене, Зе наплював на той закон. А український виборець це легко проковтнув, бо до європейського виборця йому ще далеко. Він(виборець) не побачив тут хитрого маневру Зе, а наївно з"їв цей "стадіон".
Хитрый манёвр Зе, который выборы и так выиграл бы, как практически утверждает нам человек уровня европейского избирателя, но украинские избиратели манёвр проглотили, и Зе выиграл выборы, которые он и так бы выиграл. За-ши-би-сь. Может просто матёрый украинский избиратель положил на это маленькое дело (дебаты) по-большому(немного перефразировал подпись Мизантропа )?! Европейскому избирателю ещё поучиться надо у наших! И вам не мешало бы
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко