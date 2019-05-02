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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2788278927902791

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 119
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
30
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
39
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:49

З Коломойським та Аваковим коїліція!! :D
https://news.liga.net/politics/news/kol ... wrYPAuLlME

  flyman написав:не сформированы еще партии
Гройсмана и Вакарчука, они очень важны,

###
партiя Гро? це хто? клон БПП?
партiя Ва? Це того сцикуна, що зрадив виборцiв та стибнув кущi аби пройшов клоун?
не смiшiть моi капцi...
так з ким у Зе буда каалiцыя? невже з Вi-Бо-Му чи з Ти? чи з тим самим самим По?
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:07

  flyman написав:ежий соцопрос на парламентские выборы.
Пока 5 процентный рубеж проходят 4 партии :
Слуга народа - 27,9 %
Оппоблок-за життя - 15,8 %
БПП - 13,2 %
Батькивщина - 12,4 %

#####
щож це коiцця?
а де 75% зеленоголових?
це зрада!!!


1-й тур = -+ парламентские выборы.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:13

andrijk777
Ви мислите примітивно.
Ви бачили класичні дебати, наприклад американські? Там йде дискусія, ставляться гострі питання, оцінюються відповіді на ці питання.
А що то були за дебати на стадіоні? Просто викрики і поливання брудом опонента. Це були НЕ ДЕБАТИ. Ось на це і надіявся Зе. І він не прогадав.
Якби дебати були в студії, Зе б програв на 100%(дебати, а не вибори).
Тому насправді я вважаю що це була брудна гра з боку Зе. Брудна, бо по закону дебати мали відбуватись в студії. Так як покарання законом не передбачене, Зе наплював на той закон.
А український виборець це легко проковтнув, бо до європейського виборця йому ще далеко. Він(виборець) не побачив тут хитрого маневру Зе, а наївно з"їв цей "стадіон".

Хитрый манёвр Зе, который выборы и так выиграл бы, как практически утверждает нам человек уровня европейского избирателя, но украинские избиратели манёвр проглотили, и Зе выиграл выборы, которые он и так бы выиграл. За-ши-би-сь. Может просто матёрый украинский избиратель положил на это маленькое дело (дебаты) по-большому(немного перефразировал подпись Мизантропа :lol: )?! Европейскому избирателю ещё поучиться надо у наших! И вам не мешало бы :D
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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