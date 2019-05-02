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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2788278927902791

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 119
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
30
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
39
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:49

З Коломойським та Аваковим коїліція!! :D
https://news.liga.net/politics/news/kol ... wrYPAuLlME

  flyman написав:не сформированы еще партии
Гройсмана и Вакарчука, они очень важны,

###
партiя Гро? це хто? клон БПП?
партiя Ва? Це того сцикуна, що зрадив виборцiв та стибнув кущi аби пройшов клоун?
не смiшiть моi капцi...
так з ким у Зе буда каалiцыя? невже з Вi-Бо-Му чи з Ти? чи з тим самим самим По?
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:07

  flyman написав:ежий соцопрос на парламентские выборы.
Пока 5 процентный рубеж проходят 4 партии :
Слуга народа - 27,9 %
Оппоблок-за життя - 15,8 %
БПП - 13,2 %
Батькивщина - 12,4 %

#####
щож це коiцця?
а де 75% зеленоголових?
це зрада!!!


1-й тур = -+ парламентские выборы.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:13

andrijk777
Ви мислите примітивно.
Ви бачили класичні дебати, наприклад американські? Там йде дискусія, ставляться гострі питання, оцінюються відповіді на ці питання.
А що то були за дебати на стадіоні? Просто викрики і поливання брудом опонента. Це були НЕ ДЕБАТИ. Ось на це і надіявся Зе. І він не прогадав.
Якби дебати були в студії, Зе б програв на 100%(дебати, а не вибори).
Тому насправді я вважаю що це була брудна гра з боку Зе. Брудна, бо по закону дебати мали відбуватись в студії. Так як покарання законом не передбачене, Зе наплював на той закон.
А український виборець це легко проковтнув, бо до європейського виборця йому ще далеко. Він(виборець) не побачив тут хитрого маневру Зе, а наївно з"їв цей "стадіон".

Хитрый манёвр Зе, который выборы и так выиграл бы, как практически утверждает нам человек уровня европейского избирателя, но украинские избиратели манёвр проглотили, и Зе выиграл выборы, которые он и так бы выиграл. За-ши-би-сь. Может просто матёрый украинский избиратель положил на это маленькое дело (дебаты) по-большому(немного перефразировал подпись Мизантропа :lol: )?! Европейскому избирателю ещё поучиться надо у наших! И вам не мешало бы :D
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:21

airmax78 Ой, Беня в последнее время столько фигни несёт. Не знаю истинных целей, но возможно они в противоположном направлении или он сошёл с ума, что маловероятно
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:38

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:[quote="4658514:budivelnik"...]
І чому ці сусаніни заганяючи нас в багатовекторність - тільки й те роблять що розганяють зраду?[/quote]
Тут більше!! Ці сусаніни заганяли нас в одновекторність(Росія онлі) ще декілька років тому. Я добре пам'ятаю ці казочки що Європа нам не потрібна, бо наші товари там не конкурентноздатні. Тільки Росія, тільки Євразійський союз.[/quote]
Цитату, брехло, приведите, где я загонял в Россия онли.
Моё утверждение.[/quote]
Та упокойся, не тебе конкретно я мав на увазі. Тим більше я написав "декілька років тому", які цитати? Про одновекторність(Росія онлі) говорили тоді(за Яника) навіть на офіційному рівні.
Загалом час показав що орієнтація на Європу була правильна і політика По була правильна.
І сьогодні Зе отримав країну майже незалежну від Росії в торговому плані і останні удари Росії(заборона нафти і дизелю) це вже агонія Росії.
Все, по факту здулась залежність України від країни-агресора.[/quote]

Там всего пара постов Вашего с будивельником диалога.
Исключительно о двух лицах (зет и дет, как формулирует будивельник).

И после того, как я Вас прижал за явную ложь в мой адрес, от Вас: совет - успокойся, и примитивный соскок - не тебя мав на увазi.

Вы реально пробиваете дно...
Соревнуясь с будивельником.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:46

  freeze написав:
  pesikot написав:Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.


Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.

  pesikot написав:Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.


Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.

Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:
во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь
во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам

Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет.
Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:48

... а мене ось ця тема зацікавила...

viewtopic.php?f=119&t=216538&p=4658847#p4658847
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 23:30

  Ethereum написав:З Коломойським та Аваковим коїліція!! :D
https://news.liga.net/politics/news/kol ... wrYPAuLlME


Ну как же так, голосовали же за чистого и бескорысного артиста, против олигархов! А тут такое...

Мне еще понравилось из интервью:
https://news.liga.net/politics/news/partner-zelenskogo-dogovorennost-s-11-byla-oni-pogashayut-dolg
Бизнес-партнер новоизбранного президента Владимира Зеленского заявил в интервью theБабель, что у команды президента была договоренность с каналом 1+1 о поддержке, но что в ней якобы не было финансовой составляющей.

"Это была обычная договоренность партнеров. Ребята, мы у вас выходим на канале. Мы хотим продолжать это делать, вы нас поддержите? Они сказали: "Да, конечно, мы вас поддержим, нам с вами по пути", - так описал Шефир ситуацию.


Вот так просто попасть на ТВ: спрашиваешь Коломойского... извините, обычных ребят с Г+Г "а можно мы у вас часиков 200 рекламу покрутим, безо всяких финансовых вопросов", а они тебе "конечно, не вопрос".

Все честно, все прозрачно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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