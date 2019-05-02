Додано: Чет 02 тра, 2019 22:21

airmax78 Ой, Беня в последнее время столько фигни несёт. Не знаю истинных целей, но возможно они в противоположном направлении или он сошёл с ума, что маловероятно

"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко