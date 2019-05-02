Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны,
### партiя Гро? це хто? клон БПП? партiя Ва? Це того сцикуна, що зрадив виборцiв та стибнув кущi аби пройшов клоун? не смiшiть моi капцi... так з ким у Зе буда каалiцыя? невже з Вi-Бо-Му чи з Ти? чи з тим самим самим По?
Ви мислите примітивно. Ви бачили класичні дебати, наприклад американські? Там йде дискусія, ставляться гострі питання, оцінюються відповіді на ці питання. А що то були за дебати на стадіоні? Просто викрики і поливання брудом опонента. Це були НЕ ДЕБАТИ. Ось на це і надіявся Зе. І він не прогадав. Якби дебати були в студії, Зе б програв на 100%(дебати, а не вибори). Тому насправді я вважаю що це була брудна гра з боку Зе. Брудна, бо по закону дебати мали відбуватись в студії. Так як покарання законом не передбачене, Зе наплював на той закон. А український виборець це легко проковтнув, бо до європейського виборця йому ще далеко. Він(виборець) не побачив тут хитрого маневру Зе, а наївно з"їв цей "стадіон".
Хитрый манёвр Зе, который выборы и так выиграл бы, как практически утверждает нам человек уровня европейского избирателя, но украинские избиратели манёвр проглотили, и Зе выиграл выборы, которые он и так бы выиграл. За-ши-би-сь. Может просто матёрый украинский избиратель положил на это маленькое дело (дебаты) по-большому(немного перефразировал подпись Мизантропа )?! Европейскому избирателю ещё поучиться надо у наших! И вам не мешало бы
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
airmax78 Ой, Беня в последнее время столько фигни несёт. Не знаю истинных целей, но возможно они в противоположном направлении или он сошёл с ума, что маловероятно
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
pesikot написав:Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.
Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.
pesikot написав:Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.
Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.
Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент: во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам
Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет. Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах.
Бизнес-партнер новоизбранного президента Владимира Зеленского заявил в интервью theБабель, что у команды президента была договоренность с каналом 1+1 о поддержке, но что в ней якобы не было финансовой составляющей.
"Это была обычная договоренность партнеров. Ребята, мы у вас выходим на канале. Мы хотим продолжать это делать, вы нас поддержите? Они сказали: "Да, конечно, мы вас поддержим, нам с вами по пути", - так описал Шефир ситуацию.
Вот так просто попасть на ТВ: спрашиваешь Коломойского... извините, обычных ребят с Г+Г "а можно мы у вас часиков 200 рекламу покрутим, безо всяких финансовых вопросов", а они тебе "конечно, не вопрос".
Все честно, все прозрачно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
baran написав:Хитрый манёвр Зе, который выборы и так выиграл бы, как практически утверждает нам человек уровня европейского избирателя, но украинские избиратели манёвр проглотили, и Зе выиграл выборы, которые он и так бы выиграл. За-ши-би-сь.
Все вірно.
baran написав: Может просто матёрый украинский избиратель положил на это маленькое дело (дебаты) по-большому(немного перефразировал подпись Мизантропа )?! Европейскому избирателю ещё поучиться надо у наших! И вам не мешало бы
Впевнений що 99% тих, що голосували, бачили дебати. Спеціально для вас кремлівські канали показувати їх. А те що вони на них "ложили", так звичайно ложили, бо це були ніякі не дебати, а пародія. І вина/заслуга в цьому тільки Зе.
тут заходила речь о укр. пво и возможном применении рф авиации и ракет.
такие, вот, мнения, что ли....
Система противоракетной и противоздушной обороны — одно из слабых мест украинской армии. Ряд экспертов отмечают, советским средствам ПВО, которые стоят на вооружении ВСУ, сложно противостоять современным российским «Искандерам» и «Калибрам». В то же время, украинское военное командование заявляет о сотнях ракет, которые РФ разместила вдоль границы. Способны ли ВСУ отразить удар с воздуха и как США могут помочь Украине выстроить противоракетную оборону?
19yuriy91 написав:тут заходила речь о укр. пво и возможном применении рф авиации и ракет.
такие, вот, мнения, что ли....
Система противоракетной и противоздушной обороны — одно из слабых мест украинской армии. Ряд экспертов отмечают, советским средствам ПВО, которые стоят на вооружении ВСУ, сложно противостоять современным российским «Искандерам» и «Калибрам». В то же время, украинское военное командование заявляет о сотнях ракет, которые РФ разместила вдоль границы. Способны ли ВСУ отразить удар с воздуха и как США могут помочь Украине выстроить противоракетную оборону?
Російська гібридна армія боялась і зараз боїться використовувати свою авіацію на Донбасі. Росіяни не боялись бомбити Грузію, внаслідок чого російська авіація втратила збитими чи 5, чи 7 літаків за тиждень війни. І Сирійську пустелю росіяни бомблять ого-го. І все чугунієм.
Тому "хоробре" російське військо не задіяло свою "славетну" авіацію на Донбасі. Мабуть, не просто так, а з поважних причин.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців