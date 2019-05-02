Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.
по большому счёту парламент нелегитимный был и на момент его избрания, так как выборы проходили при нелегитимной ЦВК...
19yuriy91 написав:тут заходила речь о укр. пво и возможном применении рф авиации и ракет.
такие, вот, мнения, что ли....
Система противоракетной и противоздушной обороны — одно из слабых мест украинской армии. Ряд экспертов отмечают, советским средствам ПВО, которые стоят на вооружении ВСУ, сложно противостоять современным российским «Искандерам» и «Калибрам». В то же время, украинское военное командование заявляет о сотнях ракет, которые РФ разместила вдоль границы. Способны ли ВСУ отразить удар с воздуха и как США могут помочь Украине выстроить противоракетную оборону?
Російська гібридна армія боялась і зараз боїться використовувати свою авіацію на Донбасі. Росіяни не боялись бомбити Грузію, внаслідок чого російська авіація втратила збитими чи 5, чи 7 літаків за тиждень війни. І Сирійську пустелю росіяни бомблять ого-го. І все чугунієм.
Тому "хоробре" російське військо не задіяло свою "славетну" авіацію на Донбасі. Мабуть, не просто так, а з поважних причин.
1.применение рф авиации отвергло бы все разговоры о шахтёрах-повстанцах. 2.ещё не было нужды, конфликт тлеет-пылает и без этого.
авиация понадобилась бы для ЗАХВАТА Украины, цель же, во всяком случае пока, вернуть в стойло.
freeze написав:Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.
по большому счёту парламент нелегитимный был и на момент его избрания, так как выборы проходили при нелегитимной ЦВК...
Причем ЦВК была времен "злочинной влады", с истёкшим сроком полномочий
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
baran написав:Frant что означает "армия боится"-им отдают приказ, а они его не исполняют?
Доцент под дурачка косит, применение авиации это полномасштабная война и автоматическое официальное признание РФ себя стороной войны. Кто забыл, РФ всегда отрицала официально свое участие.
Система ПВО к отсутствию авиации здесь не причем.
1 При потребі росія легко включить дурня і спробує примінити авіацію (особливо у випадку коли американці своїм військовим віддадуть наказ зачистити Венесуелу від мадуро) 2 З іншого боку Грузія купувала в нас системи ППО і ними успішно збивала російські літаки , таким чином хоч у нас ППО не повноцінне , але прогулянки не відбудеться 3 Сьогодні росія не губить офіційно свою техніку в ОРДЛо а тому має можливість втирати своєму населенню про силу своєї зброї. У випадку збиття літаків - втирати що це шахтарська зброя - не вийде , а тому моральні втрати всередині населення(якась хунта , якоїсь недокраїни бє російських соколів....) будуть на порядок вищі ніж військовий виграш від примінення авіації 4 Вкупі з релігійними втратами(з 28000 приходів РПЦ - 15000 це приходи які знаходяться на території України) -це може привести до повної дезорганізації роССійського мІру в очах російського населення літаки збивають попів виганяють мусульмани розмножуються китайці сибір анексують...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
19yuriy91 написав:тут заходила речь о укр. пво и возможном применении рф авиации и ракет.
такие, вот, мнения, что ли....
Система противоракетной и противоздушной обороны — одно из слабых мест украинской армии. Ряд экспертов отмечают, советским средствам ПВО, которые стоят на вооружении ВСУ, сложно противостоять современным российским «Искандерам» и «Калибрам». В то же время, украинское военное командование заявляет о сотнях ракет, которые РФ разместила вдоль границы. Способны ли ВСУ отразить удар с воздуха и как США могут помочь Украине выстроить противоракетную оборону?
Російська гібридна армія боялась і зараз боїться використовувати свою авіацію на Донбасі. Росіяни не боялись бомбити Грузію, внаслідок чого російська авіація втратила збитими чи 5, чи 7 літаків за тиждень війни. І Сирійську пустелю росіяни бомблять ого-го. І все чугунієм.
Тому "хоробре" російське військо не задіяло свою "славетну" авіацію на Донбасі. Мабуть, не просто так, а з поважних причин.
Указали на задачи, которые были, скажем так, слабовато выполнены. Коррупцию, которая по мнению некоторых мелочь. Политстабильность -- у ПАПа не хватило хисту обеспечить передачу власти гриценкам-наливайченкам. Эконом. благосостояние -- которое следствие низких качества и темпов реформ в других сферах, начиная с судовой.
Так что всё естественно. Продолжать, но с иными качеством и темпами.