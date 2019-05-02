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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2789279027912792

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 120
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
39
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:27

  freeze написав:Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.

по большому счёту парламент нелегитимный был и на момент его избрания, так как выборы проходили при нелегитимной ЦВК...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:28

  Frant написав:
  19yuriy91 написав:тут заходила речь о укр. пво и возможном применении рф авиации и ракет.

такие, вот, мнения, что ли....

Система противоракетной и противоздушной обороны — одно из слабых мест украинской армии. Ряд экспертов отмечают, советским средствам ПВО, которые стоят на вооружении ВСУ, сложно противостоять современным российским «Искандерам» и «Калибрам». В то же время, украинское военное командование заявляет о сотнях ракет, которые РФ разместила вдоль границы. Способны ли ВСУ отразить удар с воздуха и как США могут помочь Украине выстроить противоракетную оборону?




Російська гібридна армія боялась і зараз боїться використовувати свою авіацію на Донбасі.
Росіяни не боялись бомбити Грузію, внаслідок чого російська авіація втратила збитими чи 5, чи 7 літаків за тиждень війни. :mrgreen:
І Сирійську пустелю росіяни бомблять ого-го. :oops: І все чугунієм. :|

Тому "хоробре" російське військо не задіяло свою "славетну" авіацію на Донбасі.
Мабуть, не просто так, а з поважних причин. :mrgreen:


1.применение рф авиации отвергло бы все разговоры о шахтёрах-повстанцах.
2.ещё не было нужды, конфликт тлеет-пылает и без этого.

авиация понадобилась бы для ЗАХВАТА Украины, цель же, во всяком случае пока, вернуть в стойло.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:30

  Cler написав:
  freeze написав:Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.

по большому счёту парламент нелегитимный был и на момент его избрания, так как выборы проходили при нелегитимной ЦВК...

Причем ЦВК была времен "злочинной влады", с истёкшим сроком полномочий :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:31

Re: Політичні дискусії

baran написав:Frant что означает "армия боится"-им отдают приказ, а они его не исполняют?


Доцент под дурачка косит, применение авиации это полномасштабная война и автоматическое официальное признание РФ себя стороной войны.
Кто забыл, РФ всегда отрицала официально свое участие.

Система ПВО к отсутствию авиации здесь не причем.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:00

  freeze написав:
baran написав:Frant что означает "армия боится"-им отдают приказ, а они его не исполняют?
Доцент под дурачка косит, применение авиации это полномасштабная война и автоматическое официальное признание РФ себя стороной войны.
Кто забыл, РФ всегда отрицала официально свое участие.

Система ПВО к отсутствию авиации здесь не причем.
1 При потребі росія легко включить дурня і спробує примінити авіацію (особливо у випадку коли американці своїм військовим віддадуть наказ зачистити Венесуелу від мадуро)
2 З іншого боку
Грузія купувала в нас системи ППО і ними успішно збивала російські літаки , таким чином хоч у нас ППО не повноцінне , але прогулянки не відбудеться
3 Сьогодні росія не губить офіційно свою техніку в ОРДЛо а тому має можливість втирати своєму населенню про силу своєї зброї.
У випадку збиття літаків - втирати що це шахтарська зброя - не вийде , а тому моральні втрати всередині населення(якась хунта , якоїсь недокраїни бє російських соколів....) будуть на порядок вищі ніж військовий виграш від примінення авіації
4 Вкупі з релігійними втратами(з 28000 приходів РПЦ - 15000 це приходи які знаходяться на території України) -це може привести до повної дезорганізації роССійського мІру в очах російського населення
літаки збивають
попів виганяють
мусульмани розмножуються
китайці сибір анексують...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:16

В Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому

Перед новым президентом Украины возникнут задачи по продолжению антикоррупционных реформ, обеспечению политической стабильности и экономического благосостояния страны.

https://korrespondent.net/ukraine/40923 ... zelenskomu

ничего нового, требования те же, что и к по.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:21

  Frant написав:
  19yuriy91 написав:тут заходила речь о укр. пво и возможном применении рф авиации и ракет.

такие, вот, мнения, что ли....

Система противоракетной и противоздушной обороны — одно из слабых мест украинской армии. Ряд экспертов отмечают, советским средствам ПВО, которые стоят на вооружении ВСУ, сложно противостоять современным российским «Искандерам» и «Калибрам». В то же время, украинское военное командование заявляет о сотнях ракет, которые РФ разместила вдоль границы. Способны ли ВСУ отразить удар с воздуха и как США могут помочь Украине выстроить противоракетную оборону?




Російська гібридна армія боялась і зараз боїться використовувати свою авіацію на Донбасі.
Росіяни не боялись бомбити Грузію, внаслідок чого російська авіація втратила збитими чи 5, чи 7 літаків за тиждень війни. :mrgreen:
І Сирійську пустелю росіяни бомблять ого-го. :oops: І все чугунієм. :|

Тому "хоробре" російське військо не задіяло свою "славетну" авіацію на Донбасі.
Мабуть, не просто так, а з поважних причин. :mrgreen:


Причем тут в данном случае авиация?))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:32

  19yuriy91 написав:В Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому

Перед новым президентом Украины возникнут задачи по продолжению антикоррупционных реформ, обеспечению политической стабильности и экономического благосостояния страны.

https://korrespondent.net/ukraine/40923 ... zelenskomu

ничего нового, требования те же, что и к по.

Указали на задачи, которые были, скажем так, слабовато выполнены.
Коррупцию, которая по мнению некоторых мелочь.
Политстабильность -- у ПАПа не хватило хисту обеспечить передачу власти гриценкам-наливайченкам.
Эконом. благосостояние -- которое следствие низких качества и темпов реформ в других сферах, начиная с судовой.


Так что всё естественно. Продолжать, но с иными качеством и темпами.
detroytred
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