Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики.
pesikot написав:Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.
Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.
pesikot написав:Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.
Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.
Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент: во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам
Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет. Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах.
Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов? - 3 июня инагурация - потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел - потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху - а потом - сентябрь -уже и парламентские на носу
ЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это время
При этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах