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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2790279127922793 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 120 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 31 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 39 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 120 Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:17



https://interfax.com.ua/news/political/585270.html В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики. 19yuriy91 Повідомлень: 1994 З нами з: 15.09.12 Подякував: 209 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:44 detroytred написав: freeze написав: pesikot написав: Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется. Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.



Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.



pesikot написав: Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы. Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.



Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.



Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:

во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь

во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочьво-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам

Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет.

Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах. Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет.Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах.



Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов?

- 3 июня инагурация

- потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел

- потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху

- а потом - сентябрь -уже и парламентские на носу



ЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это время



При этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов?- 3 июня инагурация- потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел- потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху- а потом - сентябрь -уже и парламентские на носуЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это времяПри этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах katso

Повідомлень: 430 З нами з: 16.05.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2790279127922793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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