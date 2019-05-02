Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:44

detroytred написав: freeze написав: pesikot написав: Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется. Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.



Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.



pesikot написав: Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы. Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.



Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.



Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:

во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь

во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочьво-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам

Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет.

Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах. Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет.Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах.

Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов?- 3 июня инагурация- потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел- потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху- а потом - сентябрь -уже и парламентские на носуЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это времяПри этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах