Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики.
pesikot написав:Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.
Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.
pesikot написав:Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.
Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.
Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент: во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам
Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет. Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах.
Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов? - 3 июня инагурация - потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел - потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху - а потом - сентябрь -уже и парламентские на носу
ЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это время
При этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах
Я бы правильно это называл: Что за период свистопляски "способных заробитчан" во власти Украины - в результате проданной под власть оккупанта территорий с населением - за эти годы из населения оккупированных территорий Враг собрал армию янычар. - Что есть мировая практика. Его речь конечно понятна - но для Врага повод к "победобесию" - Крымнаш. И в то же время продажный скот в неоккупированной части продолжает свою деятельность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:1 При потребі росія легко включить дурня і спробує примінити авіацію (особливо у випадку коли американці своїм військовим віддадуть наказ зачистити Венесуелу від мадуро)
Да неужели? И где же в таком случае был budivelnik, когда Климкин поддержал попытку захвата власти и американское вмешательство в Венесуэлу, отголоски которого, как он сам выше признал, может ощутить на себе Украина? Что-то я не слышал ни внятной позиции, ни даже мычания!
Насчет РФ - да, будут нагло морозиться, как морозились по поводу зеленых человечков в Крыму.
budivelnik написав:2 З іншого боку Грузія купувала в нас системи ППО і ними успішно збивала російські літаки , таким чином хоч у нас ППО не повноцінне , але прогулянки не відбудеться
Отборный бред. Во-первых, применение ПВО Грузией российские войска не остановило. Во-вторых, это было больше 10 лет назад, а оснащение российской армии не стоит не месте - против ПВО противника, если они решат использовать авиацию, будет превентивно задействовано высокоточное оружие (Калибр)
budivelnik написав:4 Вкупі з релігійними втратами(з 28000 приходів РПЦ - 15000 це приходи які знаходяться на території України) -це може привести до повної дезорганізації роССійського мІру в очах російського населення літаки збивають попів виганяють мусульмани розмножуються китайці сибір анексують...
Какая точная оценка происходящего! Из-за таких онолитиков, не способных оценить реальные возможности врага, и погибли наши ребята в котлах под Иловайском и Дебальцево!
Про це пвідомив заступника голови Донецької військово-цивільної адміністрації Ігорь Стокоз.
"Сьогодні о 6:00 ранку було обстріляно населений пункт Мар'їнка. Зруйновано і пошкоджено шість будинків. За попередніми даними жертв серед мирного населення немає. Характер руйнувань і пошкоджень уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС", - повідомив він.
Пізніше Стокоз уточнив, що станом на 9:00 ранку в ДСНС повідомили, що пошкоджено сім будівель.
"На даний момент працює державна комісія", - зазначив заступник керівника області.
Нет нет... - это не РФ вырезало и вывозило кондитерские фабрики с Донбасса. Один царь - работает, а нахлебники только в карман заглядывают! - И кому с этого гешефт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:1.применение рф авиации отвергло бы все разговоры о шахтёрах-повстанцах. 2.ещё не было нужды, конфликт тлеет-пылает и без этого.
авиация понадобилась бы для ЗАХВАТА Украины, цель же, во всяком случае пока, вернуть в стойло.
У Вас прокинувся "диванный Ыксперд?" - простите за мой французский! И авиация была - сбивали наши самолёты. И прямая агрессия таковых частей в районе Новоазовска(Седово) с территории РФ. О реактивной артиллерии с территории РФ - уничтоженны целые соединения ВСУ.... Что интересно всё фиксировалось и США, Китаем, Британией,.....
- А Вы о чём? Телевизир из РФ смотрите? Или своих платных кликуш слушаете?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики.
Украинские суды по определению не могут быть честными! Иначе Воры от влати должны сидеть в тюрьмах. А официально в стране объявлен геноцид коренного населения сравнимый с РФ.(но в том же РФ есть варианты у нас НЕТ)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:1.применение рф авиации отвергло бы все разговоры о шахтёрах-повстанцах. 2.ещё не было нужды, конфликт тлеет-пылает и без этого.
авиация понадобилась бы для ЗАХВАТА Украины, цель же, во всяком случае пока, вернуть в стойло.
У Вас прокинувся "диванный Ыксперд?" - простите за мой французский! И авиация была - сбивали наши самолёты. И прямая агрессия таковых частей в районе Новоазовска(Седово) с территории РФ. О реактивной артиллерии с территории РФ - уничтоженны целые соединения ВСУ.... Что интересно всё фиксировалось и США, Китаем, Британией,.....
- А Вы о чём? Телевизир из РФ смотрите? Или своих платных кликуш слушаете?
тон поубавь, Ыкспердище мне твои поучения накуй не нужны
И авиация была - сбивали наши самолёты.
- давай ссылки. наши самолёты сбивали, но с земли.
- А Вы о чём? Телевизир из РФ смотрите? Или своих платных кликуш слушаете?