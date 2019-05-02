RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2790279127922793

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 120
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
39
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:17

В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики.

https://interfax.com.ua/news/political/585270.html
19yuriy91
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 15.09.12
Подякував: 209 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:44

  detroytred написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.


Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.

  pesikot написав:Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.


Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.

Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:
во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь
во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам

Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет.
Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах.


Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов?
- 3 июня инагурация
- потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел
- потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху
- а потом - сентябрь -уже и парламентские на носу

ЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это время :roll:

При этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах :lol:
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 16.05.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:14

Беня конечно человек уважаемый, но политика требует более "мягких выражений".
https://gordonua.com/news/politics/kolo ... 32863.html

Я бы правильно это называл: Что за период свистопляски "способных заробитчан" во власти Украины - в результате проданной под власть оккупанта территорий с населением - за эти годы из населения оккупированных территорий Враг собрал армию янычар.
- Что есть мировая практика.
Его речь конечно понятна - но для Врага повод к "победобесию" - Крымнаш.
И в то же время продажный скот в неоккупированной части продолжает свою деятельность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6796
З нами з: 20.09.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:17

  budivelnik написав:1 При потребі росія легко включить дурня і спробує примінити авіацію (особливо у випадку коли американці своїм військовим віддадуть наказ зачистити Венесуелу від мадуро)


Да неужели? И где же в таком случае был budivelnik, когда Климкин поддержал попытку захвата власти и американское вмешательство в Венесуэлу, отголоски которого, как он сам выше признал, может ощутить на себе Украина? Что-то я не слышал ни внятной позиции, ни даже мычания!

Насчет РФ - да, будут нагло морозиться, как морозились по поводу зеленых человечков в Крыму.

  budivelnik написав:2 З іншого боку
Грузія купувала в нас системи ППО і ними успішно збивала російські літаки , таким чином хоч у нас ППО не повноцінне , але прогулянки не відбудеться


Отборный бред. Во-первых, применение ПВО Грузией российские войска не остановило. Во-вторых, это было больше 10 лет назад, а оснащение российской армии не стоит не месте - против ПВО противника, если они решат использовать авиацию, будет превентивно задействовано высокоточное оружие (Калибр)

  budivelnik написав:4 Вкупі з релігійними втратами(з 28000 приходів РПЦ - 15000 це приходи які знаходяться на території України) -це може привести до повної дезорганізації роССійського мІру в очах російського населення
літаки збивають
попів виганяють
мусульмани розмножуються
китайці сибір анексують...


Какая точная оценка происходящего! Из-за таких онолитиков, не способных оценить реальные возможности врага, и погибли наши ребята в котлах под Иловайском и Дебальцево!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2157
З нами з: 02.05.18
Подякував: 719 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:20

А в это же самое время, пока диванные ыксперды воооют:
https://prm.ua/rosiyski-okupanti-nakril ... -budinkiv/
Російські окупанти вранці 3 травня накрили вогнем цивільні квартали Мар'їнки у Донецькій області.

Про це пвідомив заступника голови Донецької військово-цивільної адміністрації Ігорь Стокоз.

"Сьогодні о 6:00 ранку було обстріляно населений пункт Мар'їнка. Зруйновано і пошкоджено шість будинків. За попередніми даними жертв серед мирного населення немає. Характер руйнувань і пошкоджень уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС", - повідомив він.

Пізніше Стокоз уточнив, що станом на 9:00 ранку в ДСНС повідомили, що пошкоджено сім будівель.

"На даний момент працює державна комісія", - зазначив заступник керівника області.


мы богатеем:
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovol ... etyre-raza

Нет нет... - это не РФ вырезало и вывозило кондитерские фабрики с Донбасса.
Один царь - работает, а нахлебники только в карман заглядывают!
- И кому с этого гешефт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6796
З нами з: 20.09.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:27

  19yuriy91 написав:1.применение рф авиации отвергло бы все разговоры о шахтёрах-повстанцах.
2.ещё не было нужды, конфликт тлеет-пылает и без этого.

авиация понадобилась бы для ЗАХВАТА Украины, цель же, во всяком случае пока, вернуть в стойло.

У Вас прокинувся "диванный Ыксперд?" - простите за мой французский!
И авиация была - сбивали наши самолёты.
И прямая агрессия таковых частей в районе Новоазовска(Седово) с территории РФ.
О реактивной артиллерии с территории РФ - уничтоженны целые соединения ВСУ....
Что интересно всё фиксировалось и США, Китаем, Британией,.....

- А Вы о чём? Телевизир из РФ смотрите? Или своих платных кликуш слушаете?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6796
З нами з: 20.09.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:30

  19yuriy91 написав:В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики.

https://interfax.com.ua/news/political/585270.html

Украинские суды по определению не могут быть честными!
Иначе Воры от влати должны сидеть в тюрьмах. А официально в стране объявлен геноцид коренного населения сравнимый с РФ.(но в том же РФ есть варианты у нас НЕТ)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6796
З нами з: 20.09.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:07

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:1.применение рф авиации отвергло бы все разговоры о шахтёрах-повстанцах.
2.ещё не было нужды, конфликт тлеет-пылает и без этого.

авиация понадобилась бы для ЗАХВАТА Украины, цель же, во всяком случае пока, вернуть в стойло.

У Вас прокинувся "диванный Ыксперд?" - простите за мой французский!
И авиация была - сбивали наши самолёты.
И прямая агрессия таковых частей в районе Новоазовска(Седово) с территории РФ.
О реактивной артиллерии с территории РФ - уничтоженны целые соединения ВСУ....
Что интересно всё фиксировалось и США, Китаем, Британией,.....

- А Вы о чём? Телевизир из РФ смотрите? Или своих платных кликуш слушаете?


тон поубавь, Ыкспердище :mrgreen: мне твои поучения накуй не нужны

И авиация была - сбивали наши самолёты.
- давай ссылки.
наши самолёты сбивали, но с земли.


- А Вы о чём? Телевизир из РФ смотрите? Или своих платных кликуш слушаете?
совсем умом тронулся? :mrgreen:
19yuriy91
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 15.09.12
Подякував: 209 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:43

  Kudrjavuy написав:
мы богатеем:
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovol ... etyre-raza

Нет нет... - это не РФ вырезало и вывозило кондитерские фабрики с Донбасса.
Один царь - работает, а нахлебники только в карман заглядывают!
- И кому с этого гешефт?

Главное, что здесь видно управляющую жилку.
За вырученные деньги Roshen проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании.

Которая отсутствовала при управлении страной "Рошен"
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7997
З нами з: 03.11.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
1
5
1
  #<1 ... 2790279127922793
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.