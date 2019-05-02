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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2790279127922793 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 120 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 31 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 39 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 120 Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:17



https://interfax.com.ua/news/political/585270.html В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики. 19yuriy91 Повідомлень: 1994 З нами з: 15.09.12 Подякував: 209 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:44 detroytred написав: freeze написав: pesikot написав: Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется. Это я тоже ранее писал, что дебаты на Олимпийском были, изначально придуманы с расчётом, что Порошенко откажется.



Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.



pesikot написав: Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы. Я об этом тоже ранее писал, что будут попытки поскорее распустить парламент и назначить новые выборы.



Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.



Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:

во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочь

во-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам Судя по соцопросам Кто победил на дебатах, то лучше бы Порошенко и не соглашался и остался с легендой о непревзойденном и непобедимом ораторе, а так получилось у него не очень хорошо.Парламент нелегитимен уже несколько лет, поскольку не сформирована коалиция, а Парубий на многочисленные запросы о персональном составе коалиции традиционно включает дурачка согласно полученной ранее справки.Хотя Зеленскому не очень выгодно сейчас распускать парламент:во-первых, надо окончательно притопить рейтинг ПОПа коррупционными делами - освобожденная от пристального присмотра Генпрокуратура и НАБУ тут явно смогут помочьво-вторых, не сформированы еще партии Гройсмана и Вакарчука, они очень важны, чтобы растащить рейтинг четвертаков по кускам

Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет.

Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах. Попадалось мнение какого-то эксперта, что чисто по техническим причинам выигрыша во времени досрочных выборов перед плановыми такой мизер, что смысла никакого нет.Поэтому танцы с досрочными -- лишь пиар и акция в своих интересах.



Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов?

- 3 июня инагурация

- потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел

- потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху

- а потом - сентябрь -уже и парламентские на носу



ЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это время



При этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов?- 3 июня инагурация- потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел- потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху- а потом - сентябрь -уже и парламентские на носуЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это времяПри этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах katso

Повідомлень: 431 З нами з: 16.05.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:14

https://gordonua.com/news/politics/kolo ... 32863.html



Я бы правильно это называл: Что за период свистопляски "способных заробитчан" во власти Украины - в результате проданной под власть оккупанта территорий с населением - за эти годы из населения оккупированных территорий Враг собрал армию янычар.

- Что есть мировая практика.

Его речь конечно понятна - но для Врага повод к "победобесию" - Крымнаш.

И в то же время продажный скот в неоккупированной части продолжает свою деятельность. Беня конечно человек уважаемый, но политика требует более "мягких выражений".Я бы правильно это называл: Что за период свистопляски "способных заробитчан" во власти Украины - в результате проданной под власть оккупанта территорий с населением - за эти годы из населения оккупированных территорий Враг собрал армию янычар.- Что есть мировая практика.Его речь конечно понятна - но для Врага повод к "победобесию" - Крымнаш.И в то же время продажный скот в неоккупированной части продолжает свою деятельность. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6793 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:17 budivelnik написав: 1 При потребі росія легко включить дурня і спробує примінити авіацію (особливо у випадку коли американці своїм військовим віддадуть наказ зачистити Венесуелу від мадуро)

1 При потребі росія легко включить дурня і спробує примінити авіацію (



Да неужели? И где же в таком случае был budivelnik, когда Климкин поддержал попытку захвата власти и американское вмешательство в Венесуэлу, отголоски которого, как он сам выше признал, может ощутить на себе Украина? Что-то я не слышал ни внятной позиции, ни даже мычания!



Насчет РФ - да, будут нагло морозиться, как морозились по поводу зеленых человечков в Крыму.



budivelnik написав: 2 З іншого боку

Грузія купувала в нас системи ППО і ними успішно збивала російські літаки , таким чином хоч у нас ППО не повноцінне , але прогулянки не відбудеться

2 З іншого бокуГрузія купувала в нас системи ППО і ними успішно збивала російські літаки , таким чином хоч у нас ППО не повноцінне , але прогулянки не відбудеться



Отборный бред. Во-первых, применение ПВО Грузией российские войска не остановило. Во-вторых, это было больше 10 лет назад, а оснащение российской армии не стоит не месте - против ПВО противника, если они решат использовать авиацию, будет превентивно задействовано высокоточное оружие (Калибр)



budivelnik написав: 4 Вкупі з релігійними втратами(з 28000 приходів РПЦ - 15000 це приходи які знаходяться на території України) -це може привести до повної дезорганізації роССійського мІру в очах російського населення

літаки збивають

попів виганяють

мусульмани розмножуються

китайці сибір анексують... 4 Вкупі з релігійними втратами(з 28000 приходів РПЦ - 15000 це приходи які знаходяться на території України) -це може привести до повної дезорганізації роССійського мІру в очах російського населеннялітаки збиваютьпопів виганяютьмусульмани розмножуютьсякитайці сибір анексують...



Какая точная оценка происходящего! Из-за таких онолитиков, не способных оценить реальные возможности врага, и погибли наши ребята в котлах под Иловайском и Дебальцево! Да неужели? И где же в таком случае был, когда Климкин поддержал попытку захвата власти и американское вмешательство в Венесуэлу, отголоски которого, как он сам выше признал, может ощутить на себе Украина? Что-то я не слышал ни внятной позиции, ни даже мычания!Насчет РФ - да, будут нагло морозиться, как морозились по поводу зеленых человечков в Крыму.Отборный бред. Во-первых, применение ПВО Грузией российские войска не остановило. Во-вторых, это было больше 10 лет назад, а оснащение российской армии не стоит не месте - против ПВО противника, если они решат использовать авиацию, будет превентивно задействовано высокоточное оружие (Калибр)Какая точная оценка происходящего! Из-за таких онолитиков, не способных оценить реальные возможности врага, и погибли наши ребята в котлах под Иловайском и Дебальцево! zРадио

Повідомлень: 2157 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:31 zРадио написав: Во-вторых, это было больше 10 лет назад, а оснащение российской армии не стоит не месте - против ПВО противника, если они решат использовать авиацию, будет превентивно задействовано высокоточное оружие (Калибр)

Во-вторых, это было больше 10 лет назад, а оснащение российской армии не стоит не месте - против ПВО противника, если они решат использовать авиацию, будет превентивно задействовано высокоточное оружие (Калибр)

Кстати, оснащение укроПВО тоже не стоит на месте!



В 2016-м Турчинов торжественно поставил на дежурство комплексы "Тор", снятые в 2001-м с формулировкой "в связи с невозможностью обслуживания" За 15 лет под открытым небом они, конечно же, обновились и отрастили себе новые компоненты взамен испорченных.



Срок годности самых молодых ракет к С-300 истёк в 2013-м.



Если почитать в Гугле выдачи по запросу "ВВС Украины вошли в десятку худших в мире", то тоже много чего интересного можно найти, уже от наших американских партнёров Кстати, оснащение укроПВО тоже не стоит на месте!В 2016-м Турчинов торжественно поставил на дежурство комплексы "Тор", снятые в 2001-м с формулировкой "в связи с невозможностью обслуживания"За 15 лет под открытым небом они, конечно же, обновились и отрастили себе новые компоненты взамен испорченных.Срок годности самых молодых ракет к С-300 истёк в 2013-м.Если почитать в Гугле выдачи по запросу "ВВС Украины вошли в десятку худших в мире", то тоже много чего интересного можно найти, уже от наших американских партнёров Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 410 З нами з: 13.03.15 Подякував: 40 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:33

Особенно читать тем у кого при слове Россия первая ассоциация братские народы и общая история

#

Вот этого крепкого сильного совсем не старого и самодостаточного мужчину, талантливого инженера, палачи запытали в камере до смерти. За то, что воров назвал по именам и отказался платить чтобы сняли липовое обвинение. Убили зверски человека, который мог принести столько пользы стране, коллеги-специалисты называли его русским "Илоном Маском". Он создал то, что никому в мире ещё создать не удавалось – трехмерный макет подводной лодки с возможностью дистанционного определения любых неполадок механизмов и конструкций, требующих ремонта, который даже дистанционно может производиться..



Из медицинского заключения экспертов.

(Это только фрагменты. Самое страшное я не стала сюда выкладывать).



Рядом с телом Пшеничного в камере нашли два трехметровых электропровода, черный и белый, с оголенными концами. Там же валялись металлические пластины с острыми, как лезвие, краями, деревянная палка толщиной 3 сантиметра, обмотанная черной изолентой, и «черная синтетическая веревка (шнур)», похожая на те, что бывают в куртках. Десятки порезов на теле Пшеничного были нанесены, по выводам экспертов, предметом, похожим на лезвие. Удар в горло — острым концом «предмета, имеющего в следообразующей части режущий край и обушок (узкую грань)».



Как все эти предметы оказались в тюремной камере, если у заключенных вынимают даже шнурки из ботинок, руководство СИЗО публично объяснять не стало.



Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту. Предпринимателя пытали, изнасиловали, а потом убили в камере питерского СИЗО

На теле Пшеничного были обнаружены следы сексуального насилия. На висках, на лице — синяки и десятки порезов разной длины и глубины, нанесенные и слева направо, и справа налево. Длинные порезы на обоих предплечьях — в одном направлении. Огромное число ссадин, рваных ран и кровоподтеков во рту: на губах, на языке, по всей слизистой. Часть из них — «в результате однократного травмирующего воздействия при ударе о зубы». На одежде — пятна «подсохшего буроватого вещества». На груди, на спине, на ребрах, на плечах, под лопатками, на руках и ногах — десятки резаных ран. Многочисленные «округлые ссадины», расположенные «попарно, на расстоянии 0,5–1 см друг от друга». Словно их нанесли парой оголенных электропроводов. Эксперты заключили, что «от действия электричества образовались множественные (не менее 19) электрометки на слизистых оболочках полости рта, языке, на коже пальцев правой и левой кистей».



Глубокие раны на шее, повредившие трахею и гортань, эксперты квалифицировали «как тяжкий вред здоровью». Судебные медики, с которыми консультировалась «Новая», согласны, что после такой травмы, даже не будь всех остальных ран, человек уже не мог бы встать и пойти вешаться. Но на шее Пшеничного обнаружена странгуляционная борозда. А точнее — две.



Другая, не замкнутая со стороны затылка, идет косо вверх от передней части шеи к задней. Эксперты считают, что причиной смерти стала «механическая асфиксия в результате сдавления шеи петлей»...

https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... ource=push Кому там парашинский паспорт нужен?Особенно читать тем у кого при слове Россия первая ассоциация братские народы и общая историяВот этого крепкого сильного совсем не старого и самодостаточного мужчину, талантливого инженера, палачи запытали в камере до смерти. За то, что воров назвал по именам и отказался платить чтобы сняли липовое обвинение. Убили зверски человека, который мог принести столько пользы стране, коллеги-специалисты называли его русским "Илоном Маском". Он создал то, что никому в мире ещё создать не удавалось – трехмерный макет подводной лодки с возможностью дистанционного определения любых неполадок механизмов и конструкций, требующих ремонта, который даже дистанционно может производиться..Из медицинского заключения экспертов.(Это только фрагменты. Самое страшное я не стала сюда выкладывать).Рядом с телом Пшеничного в камере нашли два трехметровых электропровода, черный и белый, с оголенными концами. Там же валялись металлические пластины с острыми, как лезвие, краями, деревянная палка толщиной 3 сантиметра, обмотанная черной изолентой, и «черная синтетическая веревка (шнур)», похожая на те, что бывают в куртках. Десятки порезов на теле Пшеничного были нанесены, по выводам экспертов, предметом, похожим на лезвие. Удар в горло — острым концом «предмета, имеющего в следообразующей части режущий край и обушок (узкую грань)».Как все эти предметы оказались в тюремной камере, если у заключенных вынимают даже шнурки из ботинок, руководство СИЗО публично объяснять не стало.Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту. Предпринимателя пытали, изнасиловали, а потом убили в камере питерского СИЗОНа теле Пшеничного были обнаружены следы сексуального насилия. На висках, на лице — синяки и десятки порезов разной длины и глубины, нанесенные и слева направо, и справа налево. Длинные порезы на обоих предплечьях — в одном направлении. Огромное число ссадин, рваных ран и кровоподтеков во рту: на губах, на языке, по всей слизистой. Часть из них — «в результате однократного травмирующего воздействия при ударе о зубы». На одежде — пятна «подсохшего буроватого вещества». На груди, на спине, на ребрах, на плечах, под лопатками, на руках и ногах — десятки резаных ран. Многочисленные «округлые ссадины», расположенные «попарно, на расстоянии 0,5–1 см друг от друга». Словно их нанесли парой оголенных электропроводов. Эксперты заключили, что «от действия электричества образовались множественные (не менее 19) электрометки на слизистых оболочках полости рта, языке, на коже пальцев правой и левой кистей».Глубокие раны на шее, повредившие трахею и гортань, эксперты квалифицировали «как тяжкий вред здоровью». Судебные медики, с которыми консультировалась «Новая», согласны, что после такой травмы, даже не будь всех остальных ран, человек уже не мог бы встать и пойти вешаться. Но на шее Пшеничного обнаружена странгуляционная борозда. А точнее — две.Другая, не замкнутая со стороны затылка, идет косо вверх от передней части шеи к задней. Эксперты считают, что причиной смерти стала «механическая асфиксия в результате сдавления шеи петлей»... "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8143 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:35 Баблонавт написав: zРадио написав: Во-вторых, это было больше 10 лет назад, а оснащение российской армии не стоит не месте - против ПВО противника, если они решат использовать авиацию, будет превентивно задействовано высокоточное оружие (Калибр)

Во-вторых, это было больше 10 лет назад, а оснащение российской армии не стоит не месте - против ПВО противника, если они решат использовать авиацию, будет превентивно задействовано высокоточное оружие (Калибр)

Кстати, оснащение укроПВО тоже не стоит на месте!



В 2016-м Турчинов торжественно поставил на дежурство комплексы "Тор", снятые в 2001-м с формулировкой "в связи с невозможностью обслуживания" За 15 лет под открытым небом они, конечно же, обновились и отрастили себе новые компоненты взамен испорченных.



Срок годности самых молодых ракет к С-300 истёк в 2013-м.



Если почитать в Гугле выдачи по запросу "ВВС Украины вошли в десятку худших в мире", то тоже много чего интересного можно найти, уже от наших американских партнёров Кстати, оснащение укроПВО тоже не стоит на месте!В 2016-м Турчинов торжественно поставил на дежурство комплексы "Тор", снятые в 2001-м с формулировкой "в связи с невозможностью обслуживания"За 15 лет под открытым небом они, конечно же, обновились и отрастили себе новые компоненты взамен испорченных.Срок годности самых молодых ракет к С-300 истёк в 2013-м.Если почитать в Гугле выдачи по запросу "ВВС Украины вошли в десятку худших в мире", то тоже много чего интересного можно найти, уже от наших американских партнёров

Зато небо мамы-России под надёжной защитой



Зато небо мамы-России под надёжной защитой "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8143 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:55

Информирую тех, кто ещё не знает, что саудиты вышли из проекта с Украиной по постройке авиазавода в КСА.

Они мягко и вежливо сказали "Всем спасибо, все свободны" В контексте поднятых выше вопросов про ПВО, ВВС и проч.Информирую тех, кто ещё не знает, что саудиты вышли из проекта с Украиной по постройке авиазавода в КСА.Они мягко и вежливо сказали "Всем спасибо, все свободны" Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 410 З нами з: 13.03.15 Подякував: 40 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:56 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Из медицинского заключения экспертов.

...

следы от кипятильника во рту Из медицинского заключения экспертов....следы от кипятильника во рту



Медики так не пишут - медик бы написал "ожоги 1/2/3 степени" Медики так не пишут - медик бы написал "ожоги 1/2/3 степени" katso

Повідомлень: 431 З нами з: 16.05.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:12 зет пропонує здатись?

Чи підпрацьовує клоном волгаря..

той так само розповідає що нейтральний , але в кожному його реченні присутня пяток погроз Україні.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20824 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2790279127922793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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