Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:33

Кому там парашинский паспорт нужен?Особенно читать тем у кого при слове Россия первая ассоциация братские народы и общая историяВот этого крепкого сильного совсем не старого и самодостаточного мужчину, талантливого инженера, палачи запытали в камере до смерти. За то, что воров назвал по именам и отказался платить чтобы сняли липовое обвинение. Убили зверски человека, который мог принести столько пользы стране, коллеги-специалисты называли его русским "Илоном Маском". Он создал то, что никому в мире ещё создать не удавалось – трехмерный макет подводной лодки с возможностью дистанционного определения любых неполадок механизмов и конструкций, требующих ремонта, который даже дистанционно может производиться..Из медицинского заключения экспертов.(Это только фрагменты. Самое страшное я не стала сюда выкладывать).Рядом с телом Пшеничного в камере нашли два трехметровых электропровода, черный и белый, с оголенными концами. Там же валялись металлические пластины с острыми, как лезвие, краями, деревянная палка толщиной 3 сантиметра, обмотанная черной изолентой, и «черная синтетическая веревка (шнур)», похожая на те, что бывают в куртках. Десятки порезов на теле Пшеничного были нанесены, по выводам экспертов, предметом, похожим на лезвие. Удар в горло — острым концом «предмета, имеющего в следообразующей части режущий край и обушок (узкую грань)».Как все эти предметы оказались в тюремной камере, если у заключенных вынимают даже шнурки из ботинок, руководство СИЗО публично объяснять не стало.Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту. Предпринимателя пытали, изнасиловали, а потом убили в камере питерского СИЗОНа теле Пшеничного были обнаружены следы сексуального насилия. На висках, на лице — синяки и десятки порезов разной длины и глубины, нанесенные и слева направо, и справа налево. Длинные порезы на обоих предплечьях — в одном направлении. Огромное число ссадин, рваных ран и кровоподтеков во рту: на губах, на языке, по всей слизистой. Часть из них — «в результате однократного травмирующего воздействия при ударе о зубы». На одежде — пятна «подсохшего буроватого вещества». На груди, на спине, на ребрах, на плечах, под лопатками, на руках и ногах — десятки резаных ран. Многочисленные «округлые ссадины», расположенные «попарно, на расстоянии 0,5–1 см друг от друга». Словно их нанесли парой оголенных электропроводов. Эксперты заключили, что «от действия электричества образовались множественные (не менее 19) электрометки на слизистых оболочках полости рта, языке, на коже пальцев правой и левой кистей».Глубокие раны на шее, повредившие трахею и гортань, эксперты квалифицировали «как тяжкий вред здоровью». Судебные медики, с которыми консультировалась «Новая», согласны, что после такой травмы, даже не будь всех остальных ран, человек уже не мог бы встать и пойти вешаться. Но на шее Пшеничного обнаружена странгуляционная борозда. А точнее — две.Другая, не замкнутая со стороны затылка, идет косо вверх от передней части шеи к задней. Эксперты считают, что причиной смерти стала «механическая асфиксия в результате сдавления шеи петлей»...