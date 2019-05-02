|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:17
В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:44
Ну серьезно, чисто технически, почему это ЗЕ потеряет проценты без досрочных выборов?
- 3 июня инагурация
- потом расставление своих людей - оппа, июнь прошел
- потом лето - традиционный сезон каникул Рады и отпусков народа когда политичесике новости не на слуху
- а потом - сентябрь -уже и парламентские на носу
ЗЕ нужно уж что-то совсем учудить чтоб сильно потерять рейтинг в это время
При этом конечно надо понимать что у рейтинг у него по факут не 75% а 30% (результат 1 тура) - остальные 45% второго тура голосовали против ПАП. А те кто считают что у него 75% конечно будут кричать "в нем уже разочаровались" увидев 30% на парламентских выборах
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:14
Беня конечно человек уважаемый, но политика требует более "мягких выражений".
Я бы правильно это называл: Что за период свистопляски "способных заробитчан" во власти Украины - в результате проданной под власть оккупанта территорий с населением - за эти годы из населения оккупированных территорий Враг собрал армию янычар.
- Что есть мировая практика.
Его речь конечно понятна - но для Врага повод к "победобесию" - Крымнаш.
И в то же время продажный скот в неоккупированной части продолжает свою деятельность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:33
Кому там парашинский паспорт нужен?
Особенно читать тем у кого при слове Россия первая ассоциация братские народы и общая история
#
Вот этого крепкого сильного совсем не старого и самодостаточного мужчину, талантливого инженера, палачи запытали в камере до смерти. За то, что воров назвал по именам и отказался платить чтобы сняли липовое обвинение. Убили зверски человека, который мог принести столько пользы стране, коллеги-специалисты называли его русским "Илоном Маском". Он создал то, что никому в мире ещё создать не удавалось – трехмерный макет подводной лодки с возможностью дистанционного определения любых неполадок механизмов и конструкций, требующих ремонта, который даже дистанционно может производиться..
Из медицинского заключения экспертов.
(Это только фрагменты. Самое страшное я не стала сюда выкладывать).
Рядом с телом Пшеничного в камере нашли два трехметровых электропровода, черный и белый, с оголенными концами. Там же валялись металлические пластины с острыми, как лезвие, краями, деревянная палка толщиной 3 сантиметра, обмотанная черной изолентой, и «черная синтетическая веревка (шнур)», похожая на те, что бывают в куртках. Десятки порезов на теле Пшеничного были нанесены, по выводам экспертов, предметом, похожим на лезвие. Удар в горло — острым концом «предмета, имеющего в следообразующей части режущий край и обушок (узкую грань)».
Как все эти предметы оказались в тюремной камере, если у заключенных вынимают даже шнурки из ботинок, руководство СИЗО публично объяснять не стало.
Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту. Предпринимателя пытали, изнасиловали, а потом убили в камере питерского СИЗО
На теле Пшеничного были обнаружены следы сексуального насилия. На висках, на лице — синяки и десятки порезов разной длины и глубины, нанесенные и слева направо, и справа налево. Длинные порезы на обоих предплечьях — в одном направлении. Огромное число ссадин, рваных ран и кровоподтеков во рту: на губах, на языке, по всей слизистой. Часть из них — «в результате однократного травмирующего воздействия при ударе о зубы». На одежде — пятна «подсохшего буроватого вещества». На груди, на спине, на ребрах, на плечах, под лопатками, на руках и ногах — десятки резаных ран. Многочисленные «округлые ссадины», расположенные «попарно, на расстоянии 0,5–1 см друг от друга». Словно их нанесли парой оголенных электропроводов. Эксперты заключили, что «от действия электричества образовались множественные (не менее 19) электрометки на слизистых оболочках полости рта, языке, на коже пальцев правой и левой кистей».
Глубокие раны на шее, повредившие трахею и гортань, эксперты квалифицировали «как тяжкий вред здоровью». Судебные медики, с которыми консультировалась «Новая», согласны, что после такой травмы, даже не будь всех остальных ран, человек уже не мог бы встать и пойти вешаться. Но на шее Пшеничного обнаружена странгуляционная борозда. А точнее — две.
Другая, не замкнутая со стороны затылка, идет косо вверх от передней части шеи к задней. Эксперты считают, что причиной смерти стала «механическая асфиксия в результате сдавления шеи петлей»...
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:55
В контексте поднятых выше вопросов про ПВО, ВВС и проч.
Информирую тех, кто ещё не знает, что саудиты вышли из проекта с Украиной по постройке авиазавода в КСА.
Они мягко и вежливо сказали "Всем спасибо, все свободны"
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:56
Re: Політичні дискусії
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:12
зет пропонує здатись?
Чи підпрацьовує клоном волгаря..
той так само розповідає що нейтральний , але в кожному його реченні присутня пяток погроз Україні....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:19
Re: Політичні дискусії
Главное, что здесь видно управляющую жилку.
Которая отсутствовала при управлении страной "Рошен"
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:18
Що ж тоді робити укро-ватанам???
Суцільна зрада для них!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:37
Я как раз предлагаю зашищаться, объективно оценивая возможности и мотивы противника, чтобы не было больше сбитых ИЛ-76 и других трагедий, которых можно было избежать банальной осторожностью и стратегией!
А вот ты предлагаешь сложить лапки и ждать, пока РФ развалится, или Китай туда вторгнется, или инопланетяне высадятся...
Что касается волгарей - тут уже просто не ври! Ты же читаешь ветку по Крыму, и видишь, как я их сам затыкаю, высмеиваю и вывожу на чистую воду!
|