Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:тут заходила речь о укр. пво и возможном применении рф авиации и ракет.
такие, вот, мнения, что ли....
Система противоракетной и противоздушной обороны — одно из слабых мест украинской армии. Ряд экспертов отмечают, советским средствам ПВО, которые стоят на вооружении ВСУ, сложно противостоять современным российским «Искандерам» и «Калибрам».
Это грозное кудахтанье было хорошо до Сирии, куда рашка полезла продемонстрировать "удаль молодецкую".
И там оказалось, что "современные" ракеты немного не по-современному летают, поэтому сирийские больницы пришлось разваливать по-старинке - обычными бомбами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Баблонавт написав:В контексте поднятых выше вопросов про ПВО, ВВС и проч. Информирую тех, кто ещё не знает, что саудиты вышли из проекта с Украиной по постройке авиазавода в КСА. Они мягко и вежливо сказали "Всем спасибо, все свободны"
Ссылочку не даешь, потому что стыдно что читаешь рашинскую пропаганду?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
M-A-X написав:Интервью Коломойского уже обговорили?
С некоторыми тезисами даже я, не являясь националистом, согласиться не могу. У нас не гражданский конфликт (или не только гражданский конфликт)!
Гражданский конфликт, или война - это Чечня 90-х. Тамошние боевики, если и получали помощь из-за рубежа, она не была системной, а сами зачинщики были чеченцами, а не афганцами, или сирийцами, или кем-либо еще.
У нас же, определенно, внешняя агрессия, начавшаяся с аннексии Крыма и продолжившаяся дестабилизацией Донбасса гражданами РФ.
О причинах этой агрессии сейчас не будем (чтобы порохоботы не увели дискуссию в сторону), но внутренний конфликт без участия россиян после смены власти на майдане имел бы совсем другой вид - несколько не-огнестрельных (биты, палки, камни) потасовок националистов-радикалов с местным сопротивлением на Юго-Востоке, разогранных милицией и внутренними войсками, и на этом, пожалуй, все.
Другое дело, что тогда бы лидерам майдана пришлось сделать нечто большее для легитимизации - если бы в мае 2014-го голосовал и Крым, и Донбасс, Порошенко бы точно не победил в 1-м туре, и большой вопрос, победил бы, или нет, во 2-м...
PS: зачем Коломойский сейчас это вбрасывает - не по простодушию, уж точно. Это какая-то игра, цель которой пока неясна. Поглядим