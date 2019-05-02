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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2791279227932794

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 120
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
39
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:15

  19yuriy91 написав:тут заходила речь о укр. пво и возможном применении рф авиации и ракет.

такие, вот, мнения, что ли....

Система противоракетной и противоздушной обороны — одно из слабых мест украинской армии. Ряд экспертов отмечают, советским средствам ПВО, которые стоят на вооружении ВСУ, сложно противостоять современным российским «Искандерам» и «Калибрам».



Это грозное кудахтанье было хорошо до Сирии, куда рашка полезла продемонстрировать "удаль молодецкую".

И там оказалось, что "современные" ракеты немного не по-современному летают, поэтому сирийские больницы пришлось разваливать по-старинке - обычными бомбами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:20

  Баблонавт написав:В контексте поднятых выше вопросов про ПВО, ВВС и проч.
Информирую тех, кто ещё не знает, что саудиты вышли из проекта с Украиной по постройке авиазавода в КСА.
Они мягко и вежливо сказали "Всем спасибо, все свободны" :mrgreen:


Ссылочку не даешь, потому что стыдно что читаешь рашинскую пропаганду? :mrgreen:

https://m.censor.net.ua/news/3125005/sa ... nov_donets
Однако по причинам, не связанным с ГП "АНТОНОВ", в Саудовской Аравии произошла смена партнера по программе, и процесс приостановился", - заявил он.


Интересно, как волгари "процесс приостановился" перевели с русского на русский и получился "саудиты вышли из проекта"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:24

Re: Політичні дискусії

Интервью Коломойского уже обговорили?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:01

Это краткое напоминание, из истории о том, "КАК ЭТО БЫЛО": с Крымом,....
https://fraza.ua/analytics/278488-kosa- ... nye-uroki-
И "кто за этим стоит?"
- Кто и что не продавал?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:08

  M-A-X написав:Интервью Коломойского уже обговорили?


С некоторыми тезисами даже я, не являясь националистом, согласиться не могу. У нас не гражданский конфликт (или не только гражданский конфликт)!

Гражданский конфликт, или война - это Чечня 90-х. Тамошние боевики, если и получали помощь из-за рубежа, она не была системной, а сами зачинщики были чеченцами, а не афганцами, или сирийцами, или кем-либо еще.

У нас же, определенно, внешняя агрессия, начавшаяся с аннексии Крыма и продолжившаяся дестабилизацией Донбасса гражданами РФ.

О причинах этой агрессии сейчас не будем (чтобы порохоботы не увели дискуссию в сторону), но внутренний конфликт без участия россиян после смены власти на майдане имел бы совсем другой вид - несколько не-огнестрельных (биты, палки, камни) потасовок националистов-радикалов с местным сопротивлением на Юго-Востоке, разогранных милицией и внутренними войсками, и на этом, пожалуй, все.

Другое дело, что тогда бы лидерам майдана пришлось сделать нечто большее для легитимизации - если бы в мае 2014-го голосовал и Крым, и Донбасс, Порошенко бы точно не победил в 1-м туре, и большой вопрос, победил бы, или нет, во 2-м...

PS: зачем Коломойский сейчас это вбрасывает - не по простодушию, уж точно. Это какая-то игра, цель которой пока неясна. Поглядим
zРадио
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  #<1 ... 2791279227932794
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