Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:08

M-A-X написав: Интервью Коломойского уже обговорили?

Интервью Коломойского уже обговорили?

С некоторыми тезисами даже я, не являясь националистом, согласиться не могу. У нас не гражданский конфликт (или не только гражданский конфликт)!Гражданский конфликт, или война - это Чечня 90-х. Тамошние боевики, если и получали помощь из-за рубежа, она не была системной, а сами зачинщики были чеченцами, а не афганцами, или сирийцами, или кем-либо еще.У нас же, определенно, внешняя агрессия, начавшаяся с аннексии Крыма и продолжившаяся дестабилизацией Донбасса гражданами РФ.О причинах этой агрессии сейчас не будем (чтобы порохоботы не увели дискуссию в сторону), но внутренний конфликт без участия россиян после смены власти на майдане имел бы совсем другой вид - несколько не-огнестрельных (биты, палки, камни) потасовок националистов-радикалов с местным сопротивлением на Юго-Востоке, разогранных милицией и внутренними войсками, и на этом, пожалуй, все.Другое дело, что тогда бы лидерам майдана пришлось сделать нечто большее для легитимизации - если бы в мае 2014-го голосовал и Крым, и Донбасс, Порошенко бы точно не победил в 1-м туре, и большой вопрос, победил бы, или нет, во 2-м...PS: зачем Коломойский сейчас это вбрасывает - не по простодушию, уж точно. Это какая-то игра, цель которой пока неясна. Поглядим