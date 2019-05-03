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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2793279427952796>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 121
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
39
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
2%
3
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:10

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Да Вы просто мелкий и наглый жулик!


Бездарный софист и жирный тролль он :mrgreen:


Ой, два одиночества нашли друг друга. :lol:

Ты как, уже придумал обьяснение своей гениальной темпорально-экономической теории, по которой спад ВВП в 2005-м привязан к газовому конфликту 2006-го?

Мне же очень интересно, ведь редко приходится с будущими нобелевскими лауреатами общаться.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:25

ЛАД
И всё это происходит при полном попустительстве модеров.

Не согласен--при полной поддержке модерации! Я к этому, в принципе, отношусь с пониманием--есть и у интернет-ресурсов, по аналогии, например, с тв-каналами, руководство с политическими, мягко говоря, предпочтениями. Но удаляются сообщения, на мой скромный взгляд, таким образом, чтоб в итоге сторонники По выглядели в выигрыше для случайно зашедшего обывателя. Мне думается, что самый оптимальный вариант--принять как есть и не обращать внимания, ибо никаких методов для участников форума что-то изменить нет :P ИМХО
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:33

  baran написав:ЛАД
И всё это происходит при полном попустительстве модеров.

Не согласен--при полной поддержке модерации! Я к этому, в принципе, отношусь с пониманием--есть и у интернет-ресурсов, по аналогии, например, с тв-каналами, руководство с политическими, мягко говоря, предпочтениями. Но удаляются сообщения, на мой скромный взгляд, таким образом, чтоб в итоге сторонники По выглядели в выигрыше для случайно зашедшего обывателя. Мне думается, что самый оптимальный вариант--принять как есть и не обращать внимания, ибо никаких методов для участников форума что-то изменить нет :P ИМХО

"Руководство с предпочтениями" есть везде и во всём мире. Тем не менее, приличные ресурсы стараются соблюдать хотя бы видимость объективности.
В данном случае я даже не уверен, что это влияние руководства, а не нижнего уровня работников.
Логичный вывод из Вашего поста - уйти с ветки. Не будет постов одной стороны, замолчит и другая.

Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 тра, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:46

  Sommer написав:Вот так просто попасть на ТВ: спрашиваешь Коломойского... извините, обычных ребят с Г+Г "а можно мы у вас часиков 200 рекламу покрутим, безо всяких финансовых вопросов", а они тебе "конечно, не вопрос".

Все честно, все прозрачно.

Можете без зе хе ров выражаться ?
Шо цэ такэ ? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:51

  zРадио написав:

PS: зачем Коломойский сейчас это вбрасывает - не по простодушию, уж точно. Это какая-то игра, цель которой пока неясна. Поглядим

А что тут неясного?
Всё просто как апельсин(с),он хочет понравится одному президенту соседней страны.
Мол торгуемся,находим компромиссный вариант и по рукам.
На самом деле всё намного глубже и сложнее,простой дороги назад быть не может после всего что случилось за последние 5 лет,там почувствовали якобы слабость Зе и ко,хотят всё и сразу,повышают ставки раздачей паспортов,но думаю они не сойдутся "в цене",там привыкли кидать,тут ещё проводят свободные выборы и есть добробаты,последствия мутных сливов за кулисами могут быть катастрофическими.
Ятакдумаю...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 03 тра, 2019 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:51

  ЛАД написав:detroytred, zРадио, 19yuriy91 и др.!
Вы что не видите, что вас просто по хамски троллят?!
Пишут бездоказательную чушь, кот. вы потом опровергаете с доказательствами, на поиск которых приходится тратить время. После этого вас обвиняют во враждебности Украине, объявляют "рукой Москвы" и "агентами Путина".
А вы после этого должны ещё тратить время, чтобы доказать, что это не так.
А с них, как с гуся вода.
detroytred на днях привёл ссылку на старые посты Frant"а. Тот даже не заикнулся. Ему всё равно, что он, как писал тов. Ленин, настоящая политическая проститутка.
И всё это происходит при полном попустительстве модеров.
Ради чего?
"Патриотам" вы ничего не докажете.
А обсуждать действительно интересные и нужные вопросы из-за них стало невозможно.

Согласен.

И яркий тому пример вот такая сегодняшняя *интерпретация*:
зет пропонує здатись?
Чи підпрацьовує клоном волгаря..
той так само розповідає що нейтральний , але в кожному його реченні присутня пяток погроз Україні....

Намёк это :lol: :lol: :lol:

Человек волгаря раскатывает по асфальту, а ему с потолка *интерпретируют* и сдачу, и подработку клоном.

Троллинг.
Ток нюанс: одни просто троллят, другие - ведут борьбу)))))))))), выбрав в качестве средства не аргументированное оппонирование, а троллинг.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:53

  ЛАД написав:
  baran написав:ЛАД
И всё это происходит при полном попустительстве модеров.

Не согласен--при полной поддержке модерации! Я к этому, в принципе, отношусь с пониманием--есть и у интернет-ресурсов, по аналогии, например, с тв-каналами, руководство с политическими, мягко говоря, предпочтениями. Но удаляются сообщения, на мой скромный взгляд, таким образом, чтоб в итоге сторонники По выглядели в выигрыше для случайно зашедшего обывателя. Мне думается, что самый оптимальный вариант--принять как есть и не обращать внимания, ибо никаких методов для участников форума что-то изменить нет :P ИМХО

"Руководство с предпочтениями" есть везде и во всём мире. Тем не менее, приличные ресурсы стараются соблюдать хотя бы видимость объективности.
В данном случае я даже не уверен, что это влияние руководства, а не нижнего уровня работников.
Логичный вывод из Вашего поста - уйти с ветки. Не будет постов одной стороны, замолчит и другая.

Лучшая месть — забвение, оно похоронит врага в прахе его ничтожества.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:53

Давно вже всім казав, що треба піти з цієї клоаки. Хай троляки наодинці різвяться! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:01

somilitark
А зачем Бене сливать хоть что-то пуйлу?
И не только добробаты и т.д., но и Штаты разве спокойно воспримут слив?

Во всей картинке (что при ЗЕ возможны будут сливы) не сходится одно: западные партнёры не вели бы себя так.
И экс-посол США не утверждал бы перед выборами, что кого бы ни выбрали рашке будет противостоять.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:03

Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:

- полная себестоимость 1000 кубов = 2889 грн;
- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);
- соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236 грн на каждой 1000 кубов;
- рентабельность продаж составляет 147%.


Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті
zРадио
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