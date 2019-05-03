ЛАД написав:

и др.!Вы что не видите, что вас просто по хамски троллят?!Пишут бездоказательную чушь, кот. вы потом опровергаете с доказательствами, на поиск которых приходится тратить время. После этого вас обвиняют во враждебности Украине, объявляют "рукой Москвы" и "агентами Путина".А вы после этого должны ещё тратить время, чтобы доказать, что это не так.А с них, как с гуся вода.на днях привёл ссылку на старые посты"а. Тот даже не заикнулся. Ему всё равно, что он, как писал тов. Ленин, настоящая политическая проститутка.И всё это происходит при полном попустительстве модеров.Ради чего?"Патриотам" вы ничего не докажете.А обсуждать действительно интересные и нужные вопросы из-за них стало невозможно.