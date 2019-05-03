RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2793279427952796

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 121
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
39
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
2%
3
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:07

  zРадио написав:Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:

- полная себестоимость 1000 кубов = 2889 грн;
- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);
- соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236 грн на каждой 1000 кубов;
- рентабельность продаж составляет 147%.


Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті


МММ тихо всхлипывает.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8001
З нами з: 03.11.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
1
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08

Вот просто интересно, почему Ирина удалили этот пост?
В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".
Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...
Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.
Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?

Бросьте Вы.
"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".
Упаси бог спорить с ограниченными людьми.
Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.
Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.
Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.
Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.
Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.
Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на
мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.
Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.
А метать бисер перед свиньями ...

Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12971
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4208 раз.
Подякували: 3852 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08

  detroytred написав:somilitark
А зачем Бене сливать хоть что-то пуйлу?
И не только добробаты и т.д., но и Штаты разве спокойно воспримут слив?

Во всей картинке (что при ЗЕ возможны будут сливы) не сходится одно: западные партнёры не вели бы себя так.
И экс-посол США не утверждал бы перед выборами, что кого бы ни выбрали рашке будет противостоять.

А что Штаты потеряют в данном случае?
Пару джавелинов?
Скажут: "помирились,ну и ладно",одной точкой соперничества станет меньше.

Да и что они могли заявить перед вторым туром,мы за По?
Они всячески намекали,мол реформы слабо идут,но сделано не мало,мы одобряем,не надо мечтать и менять курс,надо продолжать с действующим танцы с роттердамами.
Так что они уже по факту дали заднюю,мол народ Украины непредсказуем,хотя мы надеялись до последнего,что выиграет По,это было уже после второго тура с уст Волкера.
Это нельзя назвать поддержкой шоколадных????
Будем видеть,одно ясно,нас ждут потрясения,это ещё не всё в плане негативных сюрпризов :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10463
З нами з: 30.12.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 2033 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 2793279427952796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5936)
03.05.2019 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.