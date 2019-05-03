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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:07
zРадио написав:
Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:
- полная себестоимость 1000 кубов = 2889
грн;
- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);
- соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236
грн на каждой 1000 кубов;
- рентабельность продаж составляет 147%
.
Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:Ринок енергоносіїв в контексті
МММ тихо всхлипывает.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08
Вот просто интересно, почему Ирина удалили этот пост?
В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".
Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...
Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.
Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?
Бросьте Вы.
"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".
Упаси бог спорить с ограниченными людьми.
Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.
Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.
Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.
Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.
Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.
Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на
мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.
Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.
А метать бисер перед свиньями ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08
detroytred написав:somilitark
А зачем Бене сливать хоть что-то пуйлу?
И не только добробаты и т.д., но и Штаты разве спокойно воспримут слив?
Во всей картинке (что при ЗЕ возможны будут сливы) не сходится одно: западные партнёры не вели бы себя так.
И экс-посол США не утверждал бы перед выборами, что кого бы ни выбрали рашке будет противостоять.
А что Штаты потеряют в данном случае?
Пару джавелинов?
Скажут: "помирились,ну и ладно",одной точкой соперничества станет меньше.
Да и что они могли заявить перед вторым туром,мы за По?
Они всячески намекали,мол реформы слабо идут,но сделано не мало,мы одобряем,не надо мечтать и менять курс,надо продолжать с действующим танцы с роттердамами.
Так что они уже по факту дали заднюю,мол народ Украины непредсказуем,хотя мы надеялись до последнего,что выиграет По,это было уже после второго тура с уст Волкера.
Это нельзя назвать поддержкой шоколадных????
Будем видеть,одно ясно,нас ждут потрясения,это ещё не всё в плане негативных сюрпризов
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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