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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2793279427952796 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 121 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 31 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 39 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 40 Інший варіант 2% 3 Всього голосів : 121 Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:07 zРадио написав: Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:



- полная себестоимость 1000 кубов = 2889 грн;

- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);

- соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236 грн на каждой 1000 кубов;

- рентабельность продаж составляет 147%.





Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:- полная себестоимость 1000 кубов =грн;- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);- соответственно, чистая прибыль добытчика составляетгрн на каждой 1000 кубов;- рентабельность продаж составляетДетали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:



МММ тихо всхлипывает. МММ тихо всхлипывает. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8001 З нами з: 03.11.08 Подякував: 661 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08 Вот просто интересно, почему Ирина удалили этот пост?

В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".

Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...

Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.

Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?



Бросьте Вы.

"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".

Упаси бог спорить с ограниченными людьми.

Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.

Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.

Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.

Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.

Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.

Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на

мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.

Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.

А метать бисер перед свиньями ...





Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12971 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08 detroytred написав: somilitark

А зачем Бене сливать хоть что-то пуйлу?

И не только добробаты и т.д., но и Штаты разве спокойно воспримут слив?



Во всей картинке (что при ЗЕ возможны будут сливы) не сходится одно: западные партнёры не вели бы себя так.

И экс-посол США не утверждал бы перед выборами, что кого бы ни выбрали рашке будет противостоять. А зачем Бене сливать хоть что-то пуйлу?И не только добробаты и т.д., но и Штаты разве спокойно воспримут слив?Во всей картинке (что при ЗЕ возможны будут сливы) не сходится одно: западные партнёры не вели бы себя так.И экс-посол США не утверждал бы перед выборами, что кого бы ни выбрали рашке будет противостоять.

А что Штаты потеряют в данном случае?

Пару джавелинов?

Скажут: "помирились,ну и ладно",одной точкой соперничества станет меньше.



Да и что они могли заявить перед вторым туром,мы за По?

Они всячески намекали,мол реформы слабо идут,но сделано не мало,мы одобряем,не надо мечтать и менять курс,надо продолжать с действующим танцы с роттердамами.

Так что они уже по факту дали заднюю,мол народ Украины непредсказуем,хотя мы надеялись до последнего,что выиграет По,это было уже после второго тура с уст Волкера.

Это нельзя назвать поддержкой шоколадных????

Будем видеть,одно ясно,нас ждут потрясения,это ещё не всё в плане негативных сюрпризов А что Штаты потеряют в данном случае?Пару джавелинов?Скажут: "помирились,ну и ладно",одной точкой соперничества станет меньше.Да и что они могли заявить перед вторым туром,мы за По?Они всячески намекали,мол реформы слабо идут,но сделано не мало,мы одобряем,не надо мечтать и менять курс,надо продолжать с действующим танцы с роттердамами.Так что они уже по факту дали заднюю,мол народ Украины непредсказуем,хотя мы надеялись до последнего,что выиграет По,это было уже после второго тура с уст Волкера.Это нельзя назвать поддержкой шоколадных????Будем видеть,одно ясно,нас ждут потрясения,это ещё не всё в плане негативных сюрпризов Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 10463 З нами з: 30.12.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 2033 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2793279427952796 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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