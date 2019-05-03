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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2794279527962797>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 123
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:07

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Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 тра, 2019 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08

Вот просто интересно, почему Ирина удалили этот пост?
В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".
Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...
Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.
Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?

Бросьте Вы.
"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".
Упаси бог спорить с ограниченными людьми.
Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.
Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.
Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.
Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.
Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.
Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на
мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.
Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.
А метать бисер перед свиньями ...

Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08

  detroytred написав:somilitark
А зачем Бене сливать хоть что-то пуйлу?
И не только добробаты и т.д., но и Штаты разве спокойно воспримут слив?

Во всей картинке (что при ЗЕ возможны будут сливы) не сходится одно: западные партнёры не вели бы себя так.
И экс-посол США не утверждал бы перед выборами, что кого бы ни выбрали рашке будет противостоять.

А что Штаты потеряют в данном случае?
Пару джавелинов?
Скажут: "помирились,ну и ладно",одной точкой соперничества станет меньше.

Да и что они могли заявить перед вторым туром,мы за По?
Они всячески намекали,мол реформы слабо идут,но сделано не мало,мы одобряем,не надо мечтать и менять курс,надо продолжать с действующим танцы с роттердамами.
Так что они уже по факту дали заднюю,мол народ Украины непредсказуем,хотя мы надеялись до последнего,что выиграет По,это было уже после второго тура с уст Волкера.
Это нельзя назвать поддержкой шоколадных????
Будем видеть,одно ясно,нас ждут потрясения,это ещё не всё в плане негативных сюрпризов :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:25

  UA написав:
  zРадио написав:PS: зачем Коломойский сейчас это вбрасывает - не по простодушию, уж точно. Это какая-то игра, цель которой пока неясна. Поглядим

Беня не был бы Беней если б не :
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1 ... 0%BF%D0%B0
2. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BuyLCcffkk
3. https://www.youtube.com/watch?v=aJ6JyasmhD8

ПС. Понятия не имею как будет с экономикой при Зе, а вот уровень антисемитизма заметно вырастет.

Уровень антисемитизма если и вырастет, то в результате активности таких "умников", как на нашем форуме.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:28

somilitark
На слив, получается, должны согласиться все: новоизбранные, Беня, Штаты, ПАП и пр., атошники с добробатами и пр. организациями.
Потому что любой из них способен поднять сопротивление.

Но если все согласны, какой же это слив?))
Договоренность и договор.

Тогда очевидно, как вообще мог выиграть артист в воюющей стране.
Но эта полная конспирология!

Какая-то вероятность есть.
Но на порядок более вероятней -- всё будет по-прежнему.
А там будем видеть.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:30

  ЛАД написав: Уровень антисемитизма если и вырастет, то в результате активности таких "умников", как на нашем форуме.


+

Например, lapay открыто здесь заявлял о своем антисемитизме. Еще и убеждал, что для демократической страны это норма - плюрализм, и все такое.

Но при этом боже упаси выразить мнение, что в какой-то украинской проблеме виноваты мы сами, а не путин со своими агентами - сразу узнаешь о себе много нового :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:46

  UA написав:ПС. Понятия не имею как будет с экономикой при Зе, а вот уровень антисемитизма заметно вырастет.

уровень антисемитизма как правило растёт при падении экономики, так что не лукавьте - вы точно знаете, что нас одидает дальнейшее падение... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:03

Re: Політичні дискусії

По теме голосовалки:

Если рада будет блокировать кадровые предложения президента по СБУ, ГПУ, НБУ, МИД - роспуск уместен

Если роспуск без внесения - давление со стороны президента и игра не в сторону конструктива
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:05

  detroytred написав:
З.Ы. если же ещё и вникать во всю суть приводимых в интервью примеров, то море выводов.

Здравствуйте.
Если возможно, то хочется подробностей.
Спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:05

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Да Вы просто мелкий и наглый жулик!


Бездарный софист и жирный тролль он :mrgreen:

Такая проекция на себя. При чём, откуда может знать zРадио кто такой жулик ?
Ой, это же просто zРадио пропагандист любителей СССР.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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