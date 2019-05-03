Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08

Вот просто интересно, почему Ирина удалили этот пост?

В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".

Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...

Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.

Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?



Бросьте Вы.

"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".

Упаси бог спорить с ограниченными людьми.

Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.

Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.

Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.

Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.

Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.

Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на

мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.

Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.

А метать бисер перед свиньями ...



