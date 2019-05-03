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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:07
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 тра, 2019 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08
Вот просто интересно, почему Ирина удалили этот пост?
В нём нет ни слова, которое можно было бы трактовать как "антиукраинское".
Оскорблений, вроде, тоже нет. То, что я кого-то представляю себе в какой то роли ...
Ну, когда меня называют "кремлеботом" или пишут, что на моей "учётке поменялась смена", это возражений не вызывает.
Или Ирина обиделась за Фарион с Вятровичем?
Бросьте Вы.
"Вместо демагогии" Вы ничего другого не дождетесь. Просто потому, что ничего другого там нет. Ни логики, ни кругозора. Только штампы и оголтелость. Хотел предложить вопросы для обсуждения, но смысла нет. Засрут всё лозунгами, штампами и ярлыками типа "кремлеботов".
Упаси бог спорить с ограниченными людьми.
Когда-то писал, что легко представляю себе Васю где-нибудь в 30-м в роли раскулачивающего, а в 37-м в роли доносчика. То же самое и об остальных.
Идеология вроде другая, они все против коммунистов, а по сути то же самое.
Раньше смеялись над формулировкой: "Не читал, но осуждаю". А этим даже чтение не поможет - буквы выучили, а понимать прочитанное не умеют.
Пусть себе развлекаются и считают себя победителями.
Выборы показали, что народ, к счастью, в массе умнее и на дешёвые лозунги не ведётся.
Единственное, жаль, что вони от них много и по сути именно они льют воду на
мельницу враждебной пропаганды. Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.
Убедить их точно не удастся. Можно было бы стараться ради других,но читает этот форум мало людей, так что смысла нет.
А метать бисер перед свиньями ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:08
А что Штаты потеряют в данном случае?
Пару джавелинов?
Скажут: "помирились,ну и ладно",одной точкой соперничества станет меньше.
Да и что они могли заявить перед вторым туром,мы за По?
Они всячески намекали,мол реформы слабо идут,но сделано не мало,мы одобряем,не надо мечтать и менять курс,надо продолжать с действующим танцы с роттердамами.
Так что они уже по факту дали заднюю,мол народ Украины непредсказуем,хотя мы надеялись до последнего,что выиграет По,это было уже после второго тура с уст Волкера.
Это нельзя назвать поддержкой шоколадных????
Будем видеть,одно ясно,нас ждут потрясения,это ещё не всё в плане негативных сюрпризов
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:25
Уровень антисемитизма если и вырастет, то в результате активности таких "умников", как на нашем форуме.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:28
somilitark
На слив, получается, должны согласиться все: новоизбранные, Беня, Штаты, ПАП и пр., атошники с добробатами и пр. организациями.
Потому что любой из них способен поднять сопротивление.
Но если все согласны, какой же это слив?))
Договоренность и договор.
Тогда очевидно, как вообще мог выиграть артист в воюющей стране.
Но эта полная конспирология!
Какая-то вероятность есть.
Но на порядок более вероятней -- всё будет по-прежнему.
А там будем видеть.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:30
+
Например, lapay открыто здесь заявлял о своем антисемитизме. Еще и убеждал, что для демократической страны это норма - плюрализм, и все такое.
Но при этом боже упаси выразить мнение, что в какой-то украинской проблеме виноваты мы сами, а не путин со своими агентами - сразу узнаешь о себе много нового
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:46
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:03
Re: Політичні дискусії
По теме голосовалки:
Если рада будет блокировать кадровые предложения президента по СБУ, ГПУ, НБУ, МИД - роспуск уместен
Если роспуск без внесения - давление со стороны президента и игра не в сторону конструктива
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:05
Здравствуйте.
Если возможно, то хочется подробностей.
Спасибо.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:05
Такая проекция на себя. При чём, откуда может знать zРадио кто такой жулик ?
Ой, это же просто zРадио пропагандист любителей СССР.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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