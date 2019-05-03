козак
Приветствую! Сто лет не виделись, надеюсь, что у Вас всё хорошо. Рад видеть могиканина. Наш коллега Мортимер зник..
Извиняйте, подробностей не будет. По ряду причин.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:23
козак
Приветствую! Сто лет не виделись, надеюсь, что у Вас всё хорошо. Рад видеть могиканина. Наш коллега Мортимер зник..
Извиняйте, подробностей не будет. По ряду причин.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:15
Круто! Т.е. газ потребителям продается напрямую "Укргаздобычей", причем транспортируется им телепортацией прямо с месторождения, никаких газопроводов, никаких труб!
Вот это очередная нобелевка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:16
И вот опять "РФ ни в чем не виновата, белая-пушистая, это все Фарион с Вятровичем виноваты..."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:18
Волкер говорил, что они до последнего надеялись, что выиграет По?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:38
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