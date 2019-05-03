козак
Приветствую! Сто лет не виделись, надеюсь, что у Вас всё хорошо. Рад видеть могиканина. Наш коллега Мортимер зник..
Извиняйте, подробностей не будет. По ряду причин.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:23
козак
Приветствую! Сто лет не виделись, надеюсь, что у Вас всё хорошо. Рад видеть могиканина. Наш коллега Мортимер зник..
Извиняйте, подробностей не будет. По ряду причин.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:15
Круто! Т.е. газ потребителям продается напрямую "Укргаздобычей", причем транспортируется им телепортацией прямо с месторождения, никаких газопроводов, никаких труб!
Вот это очередная нобелевка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:16
И вот опять "РФ ни в чем не виновата, белая-пушистая, это все Фарион с Вятровичем виноваты..."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:18
Волкер говорил, что они до последнего надеялись, что выиграет По?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:38
Додано: Суб 04 тра, 2019 06:06
detroytred Взаимно.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 04 тра, 2019 07:14
Українофоби, які бажають поразки своєї країні у війні з Росією - є ренегатами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 04 тра, 2019 07:18
Страждалець, тобі більше нічого робити?
Працювати не пробував?
Хоча би піцу розвозити чи шаурмою торгувати?
Купка ренегатів все строчить і строчить.
Мости не ремонтуються?
Погано!
Ремонтуються? Теж погано, тому що "відкати і розпил бюджету".
Горе-експерти:
У української армії "немає протиповітряної оборони"? Зрада!
Модернізували і оцифрували С-125 - знову зрада, тому що "грошей немірянно витратили" і тп.
У української армії "мало протитанкових ракет"? Так американці дали нам "Джавеліни" лише "для парадів"! І взагалі "вони не літають", чи "то порожні футляри, без ракет"!
Просто моральні уро-ди і ренегати, які ненавидять свою державу. І працюють на русіш пропаганду. Можливо, за копійчину малу.
Проте їхати на ПМЖ в ОрДлО чи в Хабаровськ - вони не бажають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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