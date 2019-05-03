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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2794279527962797

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 123
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
31
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:23

козак
Приветствую! Сто лет не виделись, надеюсь, что у Вас всё хорошо. Рад видеть могиканина. Наш коллега Мортимер зник..

Извиняйте, подробностей не будет. По ряду причин.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:15

  zРадио написав:Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:

- полная себестоимость 1000 кубов = 2889 грн;
- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);
- соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236 грн на каждой 1000 кубов;
- рентабельность продаж составляет 147%.


Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті


Круто! Т.е. газ потребителям продается напрямую "Укргаздобычей", причем транспортируется им телепортацией прямо с месторождения, никаких газопроводов, никаких труб!

Вот это очередная нобелевка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:16

  ЛАД написав:Фарион с Вятровичем сделали для потери Крыма и войны на Донбассе больше, чем РТ, "Русская весна" и прочие росс. пропагандистские сайты вместе взятые.


И вот опять "РФ ни в чем не виновата, белая-пушистая, это все Фарион с Вятровичем виноваты..."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:18

  somilitark написав:Так что они уже по факту дали заднюю,мол народ Украины непредсказуем,хотя мы надеялись до последнего,что выиграет По,это было уже после второго тура с уст Волкера.


Волкер говорил, что они до последнего надеялись, что выиграет По?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:38

  ЛАД написав:И всё это происходит при полном попустительстве модеров.

О! Вже модератори винуваті!
Модератори винуваті, що тупа прокремлівська пропаганда вже не спрацьовує на цьому сайті. :D
Насправді причини банальніші - ви просто програєте. Изощренней надо работать, товарищи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 06:06

detroytred Взаимно.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:14

Українофоби, які бажають поразки своєї країні у війні з Росією - є ренегатами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:18

  zРадио написав:Для общего развития - обновил данные по себестоимости добычи украинского газа на основании годового отчета Укргаздобычи, дочки Нефтегаза:

- полная себестоимость 1000 кубов = 2889 грн;
- цена реализации 1000 кубов населению = 7125 грн (без НДС);
- соответственно, чистая прибыль добытчика составляет 4236 грн на каждой 1000 кубов;
- рентабельность продаж составляет 147%.


Детали, расчеты, источники информации и сравнение с 2017-м на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті

Страждалець, тобі більше нічого робити?
Працювати не пробував?
Хоча би піцу розвозити чи шаурмою торгувати?

Купка ренегатів все строчить і строчить.

Мости не ремонтуються?
Погано!
Ремонтуються? Теж погано, тому що "відкати і розпил бюджету".


Горе-експерти:
У української армії "немає протиповітряної оборони"? Зрада!
Модернізували і оцифрували С-125 - знову зрада, тому що "грошей немірянно витратили" і тп.
У української армії "мало протитанкових ракет"? Так американці дали нам "Джавеліни" лише "для парадів"! І взагалі "вони не літають", чи "то порожні футляри, без ракет"!

Просто моральні уро-ди і ренегати, які ненавидять свою державу. І працюють на русіш пропаганду. Можливо, за копійчину малу.

Проте їхати на ПМЖ в ОрДлО чи в Хабаровськ - вони не бажають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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